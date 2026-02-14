Reza Pahlavi, fils de l'ex-chah d'Iran, a appelé Donald Trump à soutenir les Iraniens pour mettre fin à la République islamique, samedi, lors d'une conférence à Munich.

Le fils du chah exilé appelle Trump à «aider» le peuple iranien

AFP Agence France-Presse

Le fils exilé du chah déchu, Reza Pahlavi, a appelé samedi Donald Trump à «aider» le peuple iranien, jugeant qu'il était «temps d'en finir avec la République islamique».

«Le peuple iranien vous a entendu dire que l'aide est en route, et il a foi en vous. Aidez-le, et l'Histoire vous placera aux côtés non seulement de la nation iranienne, mais aussi des plus grands héros du monde», a lancé M. Pahlavi à l'adresse du président américain, dans une conférence de presse en marge de la Conférence sur la sécurité à Munich.

«Il est temps d'en finir avec la République islamique. C'est la revendication qui résonne depuis le bain de sang de mes compatriotes, qui ne nous demandent pas de réformer le régime, mais de les aider à l'enterrer», a ajouté cette figure de l'opposition iranienne qui vit en exil à New-York.

Continuer à lutter

Vendredi, M. Pahlavi a renouvelé son appel à une «intervention» étrangère en Iran, après avoir exhorté la veille la population à continuer d'exprimer son opposition au pouvoir, parallèlement à des rassemblements prévus samedi à Munich, Toronto et Los Angeles contre la sanglante répression qui a étouffé une vaste vague de contestation début janvier.

Des ONG de défense des droits humains font état de milliers de manifestants tués. Les autorités iraniennes ont imputé la responsabilité des violences de janvier à des «émeutiers» instrumentalisés selon elles par les Etats-Unis et Israël, ennemis jurés du pays.