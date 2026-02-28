Au moins 85 personnes ont été tuées dans une frappe sur une école de filles samedi en Iran. L'attaque, attribuée à Israël et aux Estats-Unis, a provoqué une vive condamnation de Téhéran.

Le bilan de l'attaque contre une école iranienne grimpe à 85 morts

Des dizaines de personnes sous les décombres

AFP Agence France-Presse

Au moins 85 personnes ont été tuées samedi lors d'une frappe contre une école de filles dans le sud de l'Iran, a rapporté la télévision d'Etat en citant un responsable local donnant un nouveau bilan, après le lancement de frappes contre Téhéran par Israël et les Etats-Unis. Plusieurs dizaines de personnes seraient toujours bloquées sous les décombres.

«Lors de l'attaque de missiles israélienne menée ce (samedi) matin contre une école primaire de filles dans le comté (de Minab), 51 élèves ont jusqu'à présent été tuées et 60 élèves ont été blessées», avait affirmé le gouverneur du comté lors d'un précédent bilan.

Une attaque «barbare»

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a condamné samedi ce qu'il a qualifié d'attaque «barbare» contre une école dans le sud du pays, après les frappes américaines et israéliennes contre la République islamique.

«Cet acte barbare constitue une nouvelle page noire dans le bilan des innombrables crimes commis par les agresseurs», a déclaré Pezeshkian dans un communiqué, les médias d'Etat iraniens révisant à la hausse, à au moins 85 morts et des dizaines de blessés, le bilan humain.