Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1000 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 75 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Plus de 5200 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient jeudi, après l'annulation de plus de 19'000 vols. De nombreux pays entament les évacuations de leurs ressortissants.
Des aéronefs américains autorisés sur des bases françaises au Moyen-Orient
La présence d'aéronefs américains a été autorisée «de manière temporaire» sur des bases françaises au Moyen-Orient, théâtre de la guerre déclenchée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, a déclaré jeudi à l'AFP l'état-major français.
«Dans le cadre de nos relations avec les Etats-Unis, la présence de leurs aéronefs a été autorisée de manière temporaire sur nos bases» dans la région, a déclaré une porte-parole de l'état-major, confirmant une information de la chaîne LCI. «Ces aéronefs contribuent à la protection de nos partenaires dans le Golfe.»
Source: AFP
La Russie assure que l'Iran ne lui a pas demandé d'aide militaire
Le Kremlin a indiqué jeudi que l'Iran, proche allié de Moscou frappé par des bombardements israélo-américains massifs, n'avait pas demandé à la Russie d'aide militaire.
«Il n'y a eu aucune demande de la part de l'Iran», a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien, en réponse à une question pour savoir si la Russie avait l'intention de livrer des armes à Téhéran.
Source: AFP
Une frappe de drones iraniens touche l'Azerbaïdjan, deux blessés
Un aéroport de l'enclave de Nakhitchevan en Azerbaïdjan a été touché jeudi par une frappe de drone iranien, ont rapporté les médias locaux, alors que la guerre déclenchée par les frappes israélo-américaines sur l'Iran continue de s'étendre au Moyen-Orient.
Deux drones ont traversé la frontière iranienne et l'un d'eux s'est écrasé sur l'aéroport de Nakhitchevan, selon le média local Report, qui n'a pas fourni d'autres détails. Une vidéo non vérifiée par l'AFP publiée sur les réseaux sociaux montre une fumée noire s'élevant derrière l'entrée de l'aéroport.
Deux personnes ont été blessées par les drones iraniens, a indiqué jeudi Bakou, qui a annoncé avoir convoqué l'ambassadeur d'Iran.
«Un drone a frappé le terminal de l'aéroport de la République autonome de Nakhitchevan, alors qu'un autre drone est tombé près du bâtiment d'une école dans le village de Chakarabad», a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. «Nous condamnons fermement ces attaques de drones lancées depuis la République islamique d'Iran», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'armée iranienne dit avoir mené des frappes de drones sur des cibles israéliennes
L'armée iranienne a affirmé jeudi avoir mené des frappes de drones qui ont touché plusieurs cibles en Israël, dont une base radar. Les frappes ont touché «des cibles à Tel-Aviv ainsi que la base radar de Meron», dans le nord d'Israël, a indiqué l'armée citée par la télévision d'Etat.
Source: AFP
L'Azerbaïdjan promet que l'attaque de drones iraniens «ne restera pas sans réponse»
Le ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan a affirmé jeudi que la frappe de drones iraniens sur la région de Nakhitchevan qui a fait deux blessés «ne resterait pas sans réponse».
Bakou «prépare les représailles nécessaires pour protéger l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays, afin d'assurer la sécurité des civils et des infrastructures civiles», a indiqué le ministère dans un communiqué, ajoutant que «ces actes belliqueux ne resteront pas sans réponse».
Source: AFP
L'Espagne envoie une frégate à Chypre pour une mission de «protection»
Le ministère de la Défense espagnol a annoncé jeudi l'envoi à Chypre pour des missions de «protection», d'une frégate, qui accompagnera le porte-avions français Charles de Gaulle et d'autres bâtiments de la marine grecque, après qu'une base militaire britannique sur cette île a été atteinte par un drone.
La frégate Cristóbal Colón (Christophe Colomb) effectuera des missions «de protection et de défense aérienne» et aidera à «toute évacuation de personnel civil», précise dans un communiqué le ministère, dont l'annonce survient en pleine période de tension avec les Etats-Unis en raison de son refus de lui permettre d'utiliser des bases espagnoles contre l'Iran, dans une guerre que Madrid considère illégale.
Source: AFP
Huit morts dans des frappes israéliennes sur le sud et l'est du Liban
Huit personnes, dont six membres de deux familles, ont été tuées jeudi dans des frappes sur le sud et l'est du Liban, alors que l'armée israélienne a renouvelé son ordre d'évacuation de vastes parties méridionales du pays, a indiqué un média d'Etat.
Le Hezbollah pro-iranien a revendiqué pour sa part dans un communiqué une attaque aux missiles contre des positions dans l'extrême-nord d'Israël.
Source: AFP
De nouvelles explosions retentissent au-dessus de la capitale qatarie Doha
Une nouvelle série d'explosions a été entendue au-dessus de la capitale qatarie, Doha, jeudi, ont rapporté des journalistes de l'AFP.
Doha est la cible de vagues de drones et de missiles iraniens depuis que l'Iran a lancé une vaste campagne de représailles à travers le Golfe, à la suite des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran.
Source. AFP
Israël affirme que ses frappes «continuent d'ébranler» le «régime» iranien
L'armée israélienne a affirmé jeudi que ses frappes en Iran continuaient d'«ébranler» le «régime» de la République islamique.
«Nous continuons à approfondir les coups portés au régime», a déclaré à la presse le porte-parole de l'armée, le général de brigade Effie Defrin.
«Il a été ébranlé dès la première frappe, samedi matin, lorsque le leadership a été neutralisé. Et chaque jour, nous continuons à l'ébranler davantage, à approfondir les dommages qui lui sont infligés jusqu'à ce que la menace existentielle soit supprimée», a-t-il assuré.
Source: AFP
Le ministre britannique de la Défense se rend à Chypre
Le ministre britannique de la Défense John Healey se rend jeudi à Chypre, quatre jours après qu'un drone a frappé la base britannique d'Akrotiri située dans le sud de l'île, en plein conflit au Moyen-Orient, selon plusieurs médias britanniques.
Interrogé, le ministère de la Défense n'a pas immédiatement confirmé ce déplacement, qui intervient alors que Londres est critiqué par les autorités chypriotes pour avoir tardé à déployer des renforts pour protéger ses deux bases sur l'île.
Source: AFP
L'Italie va envoyer une aide en défense antiaérienne aux pays du Golfe
L'Italie compte envoyer une aide en matière de défense antiaérienne aux pays du Golfe touchés par des frappes iraniennes, a annoncé jeudi la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni.
«L'Italie, comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, a l'intention d'envoyer une aide aux pays du Golfe. Nous parlons clairement de défense, de défense antiaérienne, pas seulement parce que ce sont des pays amis mais aussi parce que des dizaines de milliers d'Italiens sont dans la zone ainsi que 2000 militaires environ que nous devons protéger», a-t-elle déclaré sur la radio RTL 102.5. Le Golfe est aussi une région "vitale" sur un plan économique, a-t-elle dit.
Interrogée sur l'implication potentielle dans la guerre des trois bases militaires américaines situées en Italie, Giorgia Meloni a déclaré qu'elles disposaient déjà d'une autorisation pour des «opérations sans bombardement» et que tout changement à cet égard devrait être examiné par son gouvernement et probablement par le Parlement italien. Mais «à ce jour, nous n'avons reçu aucune demande à cet égard», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Israël annonce avoir identifié une nouvelle salve de missiles tirés depuis l'Iran
L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir identifié une nouvelle salve de missiles tirés depuis l'Iran. «Il y a peu de temps, des missiles ont été tirés depuis l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël. Les systèmes de défense sont en cours d'activation pour intercepter cette menace», a déclaré l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
L'internet en Iran reste «autour de 1% de son niveau habituel»
L'internet en Iran est "autour de 1% de son niveau habituel", alors qu'une coupure des communications provoquée par la guerre avec Israël et les Etats-Unis entre dans son cinquième jour, a indiqué jeudi l'ONG de surveillance de la cybersécurité NetBlocks.
«La coupure d'internet en Iran dépasse désormais les 120 heures, la connectivité restant toujours autour de 1% de son niveau habituel», a indiqué NetBlocks sur X.
«Parallèlement, un environnement de plus en plus orwellien émerge, les opérateurs télécoms menaçant d'actions en justice les utilisateurs qui tentent de se connecter à l'internet mondial», a-t-elle ajouté.
Source: AFP