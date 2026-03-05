Une frappe de drones iraniens touche l'Azerbaïdjan, deux blessés

Un aéroport de l'enclave de Nakhitchevan en Azerbaïdjan a été touché jeudi par une frappe de drone iranien, ont rapporté les médias locaux, alors que la guerre déclenchée par les frappes israélo-américaines sur l'Iran continue de s'étendre au Moyen-Orient.

0:15 Guerre au Moyen-Orient: Explosion dans un aéroport d'Azerbaïdjan

Deux drones ont traversé la frontière iranienne et l'un d'eux s'est écrasé sur l'aéroport de Nakhitchevan, selon le média local Report, qui n'a pas fourni d'autres détails. Une vidéo non vérifiée par l'AFP publiée sur les réseaux sociaux montre une fumée noire s'élevant derrière l'entrée de l'aéroport.

Deux personnes ont été blessées par les drones iraniens, a indiqué jeudi Bakou, qui a annoncé avoir convoqué l'ambassadeur d'Iran.

«Un drone a frappé le terminal de l'aéroport de la République autonome de Nakhitchevan, alors qu'un autre drone est tombé près du bâtiment d'une école dans le village de Chakarabad», a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. «Nous condamnons fermement ces attaques de drones lancées depuis la République islamique d'Iran», a-t-il ajouté.

Source: AFP