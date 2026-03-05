L'Azerbaïdjan touché à son tour par un drone iranien

Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1000 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 75 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Plus de 5200 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient jeudi, après l'annulation de plus de 19'000 vols. De nombreux pays entament les évacuations de leurs ressortissants.
Un drone iranien a touché un aéroport en Azerbaïdjan
Un aéroport de l'enclave de Nakhitchevan en Azerbaïdjan a été touché jeudi par une frappe de drone iranien, ont rapporté les médias locaux, alors que la guerre déclenchée par les frappes israélo-américaines sur l'Iran continue de s'étendre au Moyen-Orient.
Deux drones ont traversé la frontière iranienne et l'un d'eux s'est écrasé sur l'aéroport de Nakhitchevan, selon le média local Report, qui n'a pas fourni d'autres détails. Une vidéo non vérifiée par l'AFP publiée sur les réseaux sociaux montre une fumée noire s'élevant derrière l'entrée de l'aéroport.
Source: AFP
Israël annonce avoir identifié une nouvelle salve de missiles tirés depuis l'Iran
L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir identifié une nouvelle salve de missiles tirés depuis l'Iran. «Il y a peu de temps, des missiles ont été tirés depuis l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël. Les systèmes de défense sont en cours d'activation pour intercepter cette menace», a déclaré l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
Des explosions entendues au Qatar et à Bahreïn
Des explosions ont retenti jeudi au-dessus de la capitale qatarie Doha et de la capitale de Bahreïn Manama, ont rapporté des journalistes de l'AFP. Les pays du Golfe sont visés depuis samedi par des attaques de drones et de missiles iraniens, en représailles aux frappes lancées par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.
Source: AFP
Israël affirme que ses frappes «continuent d'ébranler» le «régime» iranien
L'armée israélienne a affirmé jeudi que ses frappes en Iran continuaient d'«ébranler» le «régime» de la République islamique.
«Nous continuons à approfondir les coups portés au régime», a déclaré à la presse le porte-parole de l'armée, le général de brigade Effie Defrin.
«Il a été ébranlé dès la première frappe, samedi matin, lorsque le leadership a été neutralisé. Et chaque jour, nous continuons à l'ébranler davantage, à approfondir les dommages qui lui sont infligés jusqu'à ce que la menace existentielle soit supprimée», a-t-il assuré.
Source: AFP
Le ministre britannique de la Défense se rend à Chypre
Le ministre britannique de la Défense John Healey se rend jeudi à Chypre, quatre jours après qu'un drone a frappé la base britannique d'Akrotiri située dans le sud de l'île, en plein conflit au Moyen-Orient, selon plusieurs médias britanniques.
Interrogé, le ministère de la Défense n'a pas immédiatement confirmé ce déplacement, qui intervient alors que Londres est critiqué par les autorités chypriotes pour avoir tardé à déployer des renforts pour protéger ses deux bases sur l'île.
Source: AFP
L'Italie va envoyer une aide en défense antiaérienne aux pays du Golfe
L'Italie compte envoyer une aide en matière de défense antiaérienne aux pays du Golfe touchés par des frappes iraniennes, a annoncé jeudi la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni.
«L'Italie, comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, a l'intention d'envoyer une aide aux pays du Golfe. Nous parlons clairement de défense, de défense antiaérienne, pas seulement parce que ce sont des pays amis mais aussi parce que des dizaines de milliers d'Italiens sont dans la zone ainsi que 2000 militaires environ que nous devons protéger», a-t-elle déclaré sur la radio RTL 102.5. Le Golfe est aussi une région "vitale" sur un plan économique, a-t-elle dit.
Interrogée sur l'implication potentielle dans la guerre des trois bases militaires américaines situées en Italie, Giorgia Meloni a déclaré qu'elles disposaient déjà d'une autorisation pour des «opérations sans bombardement» et que tout changement à cet égard devrait être examiné par son gouvernement et probablement par le Parlement italien. Mais «à ce jour, nous n'avons reçu aucune demande à cet égard», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
L'internet en Iran reste «autour de 1% de son niveau habituel»
L'internet en Iran est "autour de 1% de son niveau habituel", alors qu'une coupure des communications provoquée par la guerre avec Israël et les Etats-Unis entre dans son cinquième jour, a indiqué jeudi l'ONG de surveillance de la cybersécurité NetBlocks.
«La coupure d'internet en Iran dépasse désormais les 120 heures, la connectivité restant toujours autour de 1% de son niveau habituel», a indiqué NetBlocks sur X.
«Parallèlement, un environnement de plus en plus orwellien émerge, les opérateurs télécoms menaçant d'actions en justice les utilisateurs qui tentent de se connecter à l'internet mondial», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Un deuxième navire de guerre iranien en route vers le Sri Lanka au lendemain du torpillage d'une frégate
Un deuxième navire de guerre iranien fait route jeudi vers le Sri Lanka dans l'océan Indien, au lendemain torpillage d'une frégate iranienne par un sous-marin américain, a déclaré un ministre sri-lankais devant le Parlement de l'île.
Le ministre sri-lankais des Médias, Nalinda Jayatissa, a indiqué que ce bâtiment iranien se situait juste en dehors des eaux territoriales, sans donner plus de détails.
Plus d'une centaine de membres d'équipage se trouveraient à bord, selon des sources officielles qui ont dit craindre qu'il ne soit pris pour cible, comme la frégate iranienne qui a coulé mercredi au large de la côte sud de ce pays d'Asie du Sud, tuant au moins 87 marins et faisant des dizaines de disparus.
Le groupe irakien Kataeb Hezbollah annonce la mort d'un commandant dans une frappe
Le groupe irakien pro-iranien Kataeb Hezbollah a annoncé jeudi que l'un de ses commandants avait été tué la veille dans une frappe dans le sud de l'Irak. Ahmad al-Hamidawi, le secrétaire général de cette faction armée, a déploré dans un communiqué la perte d'un «grand commandant», Ali Hussein al-Freiji, qui avait rejoint le mouvement il y a plus de deux décennies.
Deux sources au sein de la faction avaient indiqué mercredi à l'AFP qu'une frappe avait visé un véhicule près de la principale base du groupe dans le sud de l'Irak, tuant deux combattants. Le bilan est ensuite monté à trois morts, dont le commandant.
Source: AFP
L'Iran affirme avoir touché un pétrolier américain dans le Golfe
Les Gardiens de la Révolution ont affirmé jeudi qu'un missile iranien avait touché un pétrolier américain dans le Golfe, au sixième jour de la guerre régionale avec l'Iran, qui riposte en ciblant le Moyen-Orient.
Le navire en question «a été touché par un missile dans le nord du Golfe persique» et «est actuellement en feu», ont indiqué les Gardiens dans un communiqué lu à la télévision d'Etat, qui ne donne pas plus de précisions.
Cet incident, non confirmé à ce stade de source indépendante, intervient alors que les Gardiens disent avoir le «contrôle total» du détroit d'Ormuz, point de passage clé pour le commerce mondial de pétrole.
Source: AFP
Six membres de deux familles tués dans des frappes israéliennes au Liban
Six membres de deux familles ont été tués jeudi dans des frappes sur le sud du Liban, alors que l'armée israélienne a renouvelé son ordre d'évacuation de vastes parties méridionales du pays, a indiqué un média d'Etat.
Selon l'Agence nationale d'information (Ani), le maire du village de la région de Nabatiyé a été tué avec son épouse dans un raid aérien. Dans un village voisin, une frappe a tué un couple et ses deux enfants.
Source: AFP
«Continuez jusqu'au bout», lance le chef du Pentagone à son homologue israélien
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré jeudi que son homologue américain, Pete Hegseth, l'avait assuré du soutien ferme de Washington à leur campagne militaire conjointe contre l'Iran et l'avait exhorté à poursuivre l'opération «jusqu'au bout».
«Le secrétaire à la Défense a affirmé: 'Continuez jusqu'au bout, nous sommes à vos côtés'», a rapporté Israel Katz, faisant référence à une conversation téléphonique tenue avec Pete Hegseth dans la nuit de mercredi à jeudi, selon un communiqué publié jeudi par son cabinet.
Source: AFP
Deux premiers vols de rapatriement de citoyens israéliens ont atterri à Tel-Aviv
Deux premiers vols transportant des Israéliens de retour dans leur pays ont atterri jeudi matin sur l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, qui était fermé depuis le début le 28 février de l'offensive menée par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran, a annoncé le ministère des Transports.
Un premier vol opéré par la compagnie nationale israélienne El Al est arrivé d'Athènes et un second de la compagnie Israir est arrivé de Rome, a précisé le ministère. Ils transportaient chacun 170 passagers.
Israël avait annoncé la réouverture progressive à partir de jeudi de son espace aérien afin de permettre le retour de ses ressortissants via l'aéroport Ben Gourion, le principal aéroport international du pays. «Nous faisons tout notre possible pour ramener tous les Israéliens chez eux en toute sécurité», a déclaré la ministre des Transports, Miri Regev, citée dans le communiqué.
Source: AFP