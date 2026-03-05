L'Azerbaïdjan touché à son tour par un drone iranien

L'Italie va envoyer une aide en défense antiaérienne aux pays du Golfe

L'Italie compte envoyer une aide en matière de défense antiaérienne aux pays du Golfe touchés par des frappes iraniennes, a annoncé jeudi la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni.

«L'Italie, comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, a l'intention d'envoyer une aide aux pays du Golfe. Nous parlons clairement de défense, de défense antiaérienne, pas seulement parce que ce sont des pays amis mais aussi parce que des dizaines de milliers d'Italiens sont dans la zone ainsi que 2000 militaires environ que nous devons protéger», a-t-elle déclaré sur la radio RTL 102.5. Le Golfe est aussi une région "vitale" sur un plan économique, a-t-elle dit.

Interrogée sur l'implication potentielle dans la guerre des trois bases militaires américaines situées en Italie, Giorgia Meloni a déclaré qu'elles disposaient déjà d'une autorisation pour des «opérations sans bombardement» et que tout changement à cet égard devrait être examiné par son gouvernement et probablement par le Parlement italien. Mais «à ce jour, nous n'avons reçu aucune demande à cet égard», a-t-elle ajouté.

Source: AFP