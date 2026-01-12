L'armée américaine étudie «des options très fortes» à propos de l'Iran

Donald Trump a déclaré dimanche que l'armée américaine étudiait des «options très fortes» concernant l'Iran, au moment où les craintes d'une répression meurtrière du mouvement de contestation dans le pays se renforcent.

«Nous examinons la question très sérieusement. L'armée examine la question, et nous étudions des options très fortes. Nous allons prendre une décision», a dit le président américain aux journalistes à bord de son avion Air Force One.

Source: AFP