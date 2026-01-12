L'armée américaine étudie «des options très fortes» à propos de l'Iran
Donald Trump a déclaré dimanche que l'armée américaine étudiait des «options très fortes» concernant l'Iran, au moment où les craintes d'une répression meurtrière du mouvement de contestation dans le pays se renforcent.
«Nous examinons la question très sérieusement. L'armée examine la question, et nous étudions des options très fortes. Nous allons prendre une décision», a dit le président américain aux journalistes à bord de son avion Air Force One.
Trump affirme que l'Iran «veut négocier» et qu'une réunion «est en cours de préparation»
Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les dirigeants iraniens avaient appelé pour «négocier» après ses menaces d'opération militaire, alors que la République islamique est aux prises avec des manifestations massives contre le gouvernement.
«Les dirigeants iraniens ont appel» samedi, a indiqué Donald Trump à des journalistes à bord d'Air Force One, ajoutant qu'«une rencontre est en cours de préparation (...) Ils veulent négocier». Le président américain a prévenu cependant que «nous pourrions devoir agir avant une rencontre».
Le fils de l'ancien chah appelle les forces de sécurité à «rejoindre le peuple»
Le fils de l'ancien chah d'Iran et figure de l'opposition iranienne en exil aux Etats-Unis, Reza Pahlavi, a appelé dimanche les forces de sécurité iranienne à «rejoindre le peuple», alors que le gouvernement tente de réprimer un vaste mouvement de contestation.
«Les employés des institutions publiques, ainsi que les membres des forces armées et de sécurité, ont un choix à faire: se tenir aux côtés du peuple et devenir des alliés de la nation, ou bien se rendre complices des meurtriers du peuple – et porter la honte et la condamnation éternelles de la nation», a écrit Reza Pahlavi sur son compte X.
Israël et l'Allemagne signent un accord de sécurité, l'Iran visé
Israël et l'Allemagne ont signé dimanche à Jérusalem un accord de coopération sécuritaire face notamment aux menaces que représentent l'Iran et ses alliés, selon un communiqué du bureau du Premier ministre israélien.
Cette «déclaration ancre l'engagement profond de l'Allemagne en faveur de la sécurité de l'Etat d'Israël», selon le communiqué. L'accord, signé par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, dénonce la menace régionale que représentent l'Iran et ses alliés, au premier rang desquels le Hezbollah libanais, le Hamas palestinien et les Houthis du Yémen.
Selon le texte, «l'Iran et ses alliés (...) menacent non seulement Israël, mais aussi la stabilité régionale et la sécurité internationale». En raison de sa responsabilité historique dans la Shoah, l'Allemagne est devenue ces dernières décennies l'un des plus grands soutiens d'Israël.
L'Iran exhorte sa population à «marcher» contre les «terroristes urbains»
Le président Massoud Pezeshkian a exhorté dimanche la population à participer lundi à une «marche de résistance nationale» avec des rassemblements dans tout le pays pour dénoncer les violences commises, selon lui, par des «criminels terroristes urbains».
Le gouvernement iranien a par ailleurs décrété trois jours de deuil national pour les «martyrs» de la «résistance», notamment les membres des forces de sécurité tués lors des manifestations, et appelé à des rassemblements en soutien à la République islamique lundi, a annoncé la télévision d'État.
Le gouvernement a décrit la lutte contre ce qu'il appelle des «émeutes» comme une «bataille de résistance nationale iranienne contre l'Amérique et le régime sioniste (Israël NDLR)».
Antonio Guterres appelle les autorités iraniennes «à la plus grande retenue»
«Tous les Iraniens doivent pouvoir exprimer leurs doléances de manière pacifique et sans crainte. Les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, tels qu'inscrits dans le droit international, doivent être pleinement respectés et protégés», selon un texte transmis par son porte-parole.
Antonio Guterres appelle en outre les autorités «à prendre des mesures permettant l'accès à l'information dans le pays, notamment en rétablissant les communications».
Plus de 2000 manifestants ont défilé à Paris
Plus de deux mille personnes ont défilé dimanche à Paris à l'appel des partisans du fils de l'ancien chah d'Iran, pour soutenir le mouvement de contestation en cours en Iran.
«En Iran, les gens se sont soulevés dans les rues et nous, Iraniens hors d'Iran, on est là pour montrer qu'on est avec eux et qu'ils ne sont pas seuls», a expliqué à l'AFP Arya, étudiant iranien de 20 ans, en France depuis janvier 2023.
«Cette fois-ci, c'est peut-être différent. Nous sommes plus nombreux dans les rues (...) On attend maintenant ce que notre prince nous dira de faire», a poursuivi le jeune homme, en référence au fils de l'ancien chah et figure de l'opposition iranienne en exil aux Etats-Unis, Reza Pahlavi.
Des milliers de personnes manifestent à Londres
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Londres pour soutenir la contestation en cours contre le pouvoir en Iran, lors de différents rassemblements devant l'ambassade iranienne et Downing Street.
«Nous voulons la révolution, changer le régime», témoigne auprès de l'AFP Afsi, 38 ans, vivant à Londres depuis sept ans, et qui n'a pas de nouvelle de ses proches en Iran avec la coupure d'internet qui dure depuis plus de 60 heures dans le pays.
Le fils du Chah déchu exhorte à se préparer à prendre les centres
Le fils de l'ancien chah de l'Iran a appelé les Iraniens à «se préparer à prendre» les centres-villes alors que de nouvelles manifestations ont secoué dans la nuit les grandes villes en Iran, coupé du monde par un blocage d'internet, dans une mobilisation inédite depuis trois ans malgré les menaces de répression du pouvoir.
Le fils de l'ancien chah, renversé en 1979, et figure de l'opposition iranienne en exil aux Etats-Unis, Reza Pahlavi a exhorté les manifestants "à descendre tous dans la rue» samedi et dimanche en fin de journée, «afin d'occuper l'espace public».
«Les Etats-Unis soutiennent le courageux peuple iranien», a écrit samedi sur X le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, alors que des ONG ont signalé des dizaines de morts depuis le début du mouvement fin décembre.
