Les explosions continuent en Iran, un quartier touristique de Dubaï touché

Plusieurs explosions ont secoué samedi en fin d'après-midi la grande ville de Chiraz dans le sud de l'Iran, selon l'agence de presse Fars, après des frappes israéliennes et américaines visant le matin Téhéran et plusieurs autres villes.

«Il y a quelques instants, des frappes aériennes ennemies ont débuté contre des cibles aux alentours de Chiraz et plusieurs explosions ont été entendues», écrit Fars sans plus de précisions dans l'immédiat.

Détonations entendues à Dubaï et à Doha

Une nouvelle explosion aurait aussi été entendue à Dubaï, plus grande ville des Emirats arabes unis. Un journaliste de l'AFP affirme qu'une colonne de fumée s'élève au-dessus de la mégapole. Un complexe hôtelier d'un quartier très touristique aurait été touché par une frappe.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

De fortes explosions ont de nouveau été entendues au-dessus du centre de Doha samedi, selon des journalistes de l'AFP, au moment où l'Iran ciblait des bases militaires américaines dans tout le Golfe.

Un journaliste de l'AFP a vu des missiles iraniens être interceptés dans le ciel au-dessus de la corniche de Doha par des systèmes de défense antimissile. Le Qatar abrite la base militaire d'Al-Udeid, la plus grande installation militaire américaine de la région.

Source: AFP