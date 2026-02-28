Le bilan de l'attaque contre une école dans le sud de l'Iran monte à 85 morts
Le président iranien, Massoud Pezechkian, a condamné samedi ce qu'il a qualifié d'attaque «barbare» contre une école dans le sud du pays, après les frappes américaines et israéliennes contre la République islamique.
«Cet acte barbare constitue une nouvelle page noire dans le bilan des innombrables crimes commis par les agresseurs», a déclaré Massoud Pezechkian dans un communiqué, les médias d'Etat iraniens révisant à la hausse, à au moins 85 morts et des dizaines de blessés, le bilan humain. Plusieurs dizaines de personnes seraient toujours bloquées sous les décombres, selon CNN.
L'armée israélienne annonce la mort de hauts responsables iraniens, Téhéran dément
Un responsable militaire israélien dit que plusieurs hauts responsables iraniens ont été «éliminés».
Pour l'instant, Téhéran maintient que ses principaux leaders sont «sains et saufs». Le guide suprême Ali Khamenei serait toujours vivant, selon Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien.
Développement suit
Les habitants de Téhéran appelés à fuir la capitale
Le gouvernement iranien a appelé samedi les habitants de Téhéran à quitter la capitale «tout en gardant (leur) calme».
«Compte tenu des opérations conjointes menées par les Etats-Unis et le régime sioniste (Israël) contre Téhéran et certaines grandes villes, prenez, si possible et tout en gardant votre calme, la direction vers d'autres villes», ont écrit les autorités dans un SMS envoyé sur les téléphones iraniens.
L'armée israélienne annonce de nouvelles frappes en Iran
L'armée israélienne a annoncé samedi vers 15h30 GMT (16h30 en Suisse) qu'elle menait de nouvelles frappes en Iran, visant des lanceurs de missiles.
L'armée de l'air israélienne «a commencé un survol et frappe actuellement des lanceurs de missiles en Iran afin de déjouer la menace qui pèse sur l'Etat d'Israël», indique un bref communiqué militaire.
Des avions britanniques participent à des opérations défensives au Moyen-Orient
Des avions de combat britanniques sont «dans le ciel» samedi pour des «opérations défensives régionales coordonnées visant à protéger notre peuple, nos intérêts et nos alliés», a annoncé le Premier ministre britannique Keir Starmer.
Dans sa première réaction publique à l'attaque américano-israélienne contre l'Iran, qui a provoqué en réponse des tirs de missiles iraniens vers plusieurs pays voisins, le dirigeant britannique a estimé que cette opération était «conforme au droit international». Il a fait ces commentaires dans une brève allocution télévisée, après avoir tenu une réunion d'urgence avec plusieurs de ses ministres et des responsables de la sécurité sur l'évolution du conflit au Moyen-Orient.
Une réunion d'urgence de l'ONU se tiendra à 22h
Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira samedi à 21h GMT (22h en Suisse) pour évoquer «la situation au Moyen-Orient» après l'opération militaire lancée par Washington contre l'Iran, a annoncé l'ONU.
Cette réunion se tiendra à l'initiative de la France et du Bahreïn, a indiqué la mission israélienne à l'ONU. Antonio Guterres, le chef de l'institution internationale, a condamné «l'escalade» dans la région et appelé à «l'arrêt immédiat des hostilités».
Les explosions continuent en Iran, un quartier touristique de Dubaï touché
Plusieurs explosions ont secoué samedi en fin d'après-midi la grande ville de Chiraz dans le sud de l'Iran, selon l'agence de presse Fars, après des frappes israéliennes et américaines visant le matin Téhéran et plusieurs autres villes.
«Il y a quelques instants, des frappes aériennes ennemies ont débuté contre des cibles aux alentours de Chiraz et plusieurs explosions ont été entendues», écrit Fars sans plus de précisions dans l'immédiat.
Détonations entendues à Dubaï et à Doha
Une nouvelle explosion aurait aussi été entendue à Dubaï, plus grande ville des Emirats arabes unis. Un journaliste de l'AFP affirme qu'une colonne de fumée s'élève au-dessus de la mégapole. Un complexe hôtelier d'un quartier très touristique aurait été touché par une frappe.
De fortes explosions ont de nouveau été entendues au-dessus du centre de Doha samedi, selon des journalistes de l'AFP, au moment où l'Iran ciblait des bases militaires américaines dans tout le Golfe.
Un journaliste de l'AFP a vu des missiles iraniens être interceptés dans le ciel au-dessus de la corniche de Doha par des systèmes de défense antimissile. Le Qatar abrite la base militaire d'Al-Udeid, la plus grande installation militaire américaine de la région.
Les Etats-Unis exhortent leurs ressortissants à quitter le Liban
Les Etats-Unis ont exhorté samedi leurs ressortissants à quitter le Liban tant que les vols commerciaux sont encore disponibles et demandé aux Américains de ne pas se rendre dans ce pays qui craint les répercussions du conflit avec l'Iran.
«Le Département d'Etat exhorte les ressortissants américains à quitter le Liban tant que des options commerciales restent disponibles», a affirmé l'ambassade américaine au Liban sur X, appelant également les Américains à ne pas se rendre dans le pays. L'aéroport international de Beyrouth reste ouvert mais de nombreux vols ont été annulés.
L'opération militaire est incomparable avec celle de juin 2025, selon Israël
L'opération dans laquelle s'est engagée l'armée israélienne en attaquant l'Iran avec les Etats-Unis samedi matin est d'une «tout autre échelle» que lors de la guerre précédente déclenchée en juin 2025 par Israël, a déclaré le chef d'état-major israélien.
«Nous nous engageons dans une opération qui se déroule à une tout autre échelle, plus complexe et plus compliquée. Je sais que la préparation a été courte, mais intensive et incroyablement approfondie», a déclaré le lieutenant-général Eyal Zamir dans une vidéo diffusée par l'armée et le montrant en compagnie d'autres officiers généraux dans un centre de commandement.
«Il y a peu de temps, l'armée israélienne, guidée par les renseignements militaires, a achevé une vaste frappe contre les systèmes de défense stratégique appartenant au régime iranien», a déclaré l'armée. Elle ajoute que «l'une des frappes était dirigée contre un système de défense anti-aérienne avancé (...) situé dans la région de Kermanshah, dans l'ouest de l'Iran».
Les écoles et universités de Bahreïn vont enseigner à distance «jusqu'à nouvel ordre»
Bahreïn a annoncé samedi que toutes les écoles et universités passeraient à l'enseignement à distance jusqu'à nouvel ordre, après l'attaque américano-israélienne contre l'Iran et les frappes iraniennes de représailles ayant visé la marine américaine dans la capitale Manama.
«Par mesure de précaution et pour assurer la sécurité des élèves et des étudiants dans les établissements d'enseignement, il a été décidé de passer à l'enseignement à distance dès demain et jusqu'à nouvel ordre», a indiqué le ministère de l'Education dans un communiqué.
Fumée noire au-dessus d'une base navale
«Cette décision s'applique à tous les établissements d'éducation de la petite enfance, aux écoles publiques et privées ainsi qu'aux établissements d'enseignement supérieur», a-t-il ajouté.
Un incendie s'est déclaré dans une base américaine après une attaque iranienne à Manama. Une épaisse fumée noire s'élève d'un entrepôt situé près d'une base navale. Aucun blessé n'a été signalé jusqu'à présent.
Les médias iraniens démentent les informations faisant état de la mort de hauts responsables
Les médias d'Etat iraniens contestent les informations selon lesquelles de hauts responsables politiques et chefs de l'armée seraient morts dans les attaques des Etats-Unis et d'Israël. Une information relayée par la BBC.
Le vice-président iranien Mohammad Jafar Qaempanah affirme que le président Massoud Pezechkian est «sain et sauf». Son fils, Youssef Pezechkian ajoute que «cette fois, les tentatives d'assassinat ont échoué».
De son côté, l'armée dément la mort de son commandant, le major général Amir Hatami. Le président du Parlement et le chef du Conseil suprême de sécurité nationale seraient également en vie, selon l'agence de presse Fars.
Berlin, Paris et Londres «condamnent les attaques iraniennes»
Le président Emmanuel Macron, le chancelier Friedrich Merz et le Premier ministre Keir Starmer ont condamné samedi les attaques iraniennes contre les pays du Moyen-Orient, alors que la République islamique a riposté par des salves de missiles aux frappes menées par les Etats-Unis et Israël depuis la matinée.
«Nous condamnons avec la plus grande fermeté les attaques iraniennes contre les pays de la région», ont indiqué les dirigeants dans un communiqué commun après s'être entretenus ensemble.
Pékin et New Delhi aussi
«La Chine appelle à un cessez-le-feu immédiat, exhorte à éviter toute nouvelle escalade des tensions et encourage la reprise du dialogue et des négociations afin de maintenir la paix et la stabilité au Moyen-Orient», a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères. «La souveraineté nationale, la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Iran doivent être respectées», a ajouté le ministère.
«Nous exhortons toutes les parties à faire preuve de retenue, à éviter toute escalade et à donner la priorité à la sécurité des civils», a déclaré le ministère des Affaires étrangères indien dans un communiqué. «La souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats doivent être respectées», a-t-il plaidé.
L'attaque américaine soulève de «graves préoccupations juridiques»
Mark Warner, chef de file des démocrates au Sénat, a déclaré que les frappes américaines et israéliennes en Iran soulevaient de «graves préoccupations juridiques et constitutionnelles».
Le sénateur de Virginie affirme que la Constitution est claire: «La décision d'engager le pays dans une guerre appartient au Congrès.» Et d'ajouter: «Le lancement d'opérations militaires de grande envergure – en particulier en l'absence de menace imminente contre les Etats-Unis – soulève de sérieuses questions juridiques et constitutionnelles.»
Si Marco Rubio a affirmé que Mark Warner avait été informé de l'attaque avant les premières frappes, le démocrate estime qu'il n'a pas reçu de justifications complètes.
