La guerre se terminera «quand je le sentirai dans mes tripes»

Donald Trump a annoncé vendredi vouloir frapper «très fort» l'Iran «la prochaine semaine», signalant qu'une fin de l'opération militaire n'était pas pour tout de suite, tout en remettant à plus tard la perspective d'un renversement du pouvoir à Téhéran.

La guerre se terminera «quand je le sentirai dans mes tripes», a-t-il dit. Le président américain a par ailleurs minimisé la question du soutien russe à Téhéran. Les Etats-Unis vont frapper l'Iran «très fort au cours de la prochaine semaine», a affirmé Donald Trump dans un entretien diffusé vendredi à la radio Fox News.

Le président américain a par ailleurs indiqué que la Marine américaine pourrait effectuer des escortes de pétroliers à travers le détroit d'Ormuz après les menaces des dirigeants iraniens de le bloquer, sans toutefois indiquer que de telles opérations seraient imminentes.

«Nous le ferions si nous le devions. Mais vous savez, on espère que les choses se passeront très bien», a-t-il déclaré. Un renversement du pouvoir par le peuple en Iran se produira «probablement», mais «peut-être pas immédiatement», a-t-il estimé par ailleurs pendant la même interview.

«Quand ils (ndlr: les dirigeants et forces de sécurité iraniennes) se baladent avec des mitrailleuses et qu'ils les abattent et qu'ils disent 'tous ceux qui manifestent, on va vous avoir dans les rues', je pense que c'est un gros obstacle à franchir pour les gens qui n'ont pas d'armes», a déclaré le président américain.

Source: AFP