Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 687 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
La guerre se terminera «quand je le sentirai dans mes tripes»
Donald Trump a annoncé vendredi vouloir frapper «très fort» l'Iran «la prochaine semaine», signalant qu'une fin de l'opération militaire n'était pas pour tout de suite, tout en remettant à plus tard la perspective d'un renversement du pouvoir à Téhéran.
La guerre se terminera «quand je le sentirai dans mes tripes», a-t-il dit. Le président américain a par ailleurs minimisé la question du soutien russe à Téhéran. Les Etats-Unis vont frapper l'Iran «très fort au cours de la prochaine semaine», a affirmé Donald Trump dans un entretien diffusé vendredi à la radio Fox News.
Le président américain a par ailleurs indiqué que la Marine américaine pourrait effectuer des escortes de pétroliers à travers le détroit d'Ormuz après les menaces des dirigeants iraniens de le bloquer, sans toutefois indiquer que de telles opérations seraient imminentes.
«Nous le ferions si nous le devions. Mais vous savez, on espère que les choses se passeront très bien», a-t-il déclaré. Un renversement du pouvoir par le peuple en Iran se produira «probablement», mais «peut-être pas immédiatement», a-t-il estimé par ailleurs pendant la même interview.
«Quand ils (ndlr: les dirigeants et forces de sécurité iraniennes) se baladent avec des mitrailleuses et qu'ils les abattent et qu'ils disent 'tous ceux qui manifestent, on va vous avoir dans les rues', je pense que c'est un gros obstacle à franchir pour les gens qui n'ont pas d'armes», a déclaré le président américain.
Source: AFP
Environ 1750 voyageurs suisses toujours bloqués au Moyen-Orient
Le nombre de voyageurs suisses enregistrés via l'application Travel Admin a continué de baisser après l'offensive américano-israélienne contre l'Iran. Selon les dernières données fournies par la Confédération vendredi après-midi, un peu plus de 1750 personnes étaient encore enregistrées.
Jeudi, on comptait encore environ 1900 voyageurs inscrits sur la plateforme. C'est aux Émirats arabes unis que se trouve actuellement le plus grand nombre de ressortissants suisses, soit un millier, selon les informations fournies par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Le Qatar accueille 170 personnes et Oman 230. En Israël, 120 personnes non résidentes sont encore enregistrées, contre 60 au Liban.
Source: ATS
Explosions et fumée noire à Tel-Aviv après une alerte aux missiles iraniens
Des explosions ont été entendues vendredi à Tel-Aviv, dans le centre d'Israël, où les sirènes d'alerte ont retenti, ont rapporté des journalistes de l'AFP sur place, après que l'armée israélienne a signalé des tirs de missiles depuis l'Iran.
Ces explosions ont été entendues jusqu'à Jérusalem, distante d'environ 70 kilomètres de Tel-Aviv. Des journalistes de l'AFP ont vu de la fumée noire s'élever en deux endroits de l'agglomération de Tel-Aviv.
L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué avoir «identifié des missiles tirés depuis l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël», ajoutant que la défense antiaérienne était entrée en action pour les intercepter.
Source: AFP
Trump estime qu'un renversement du pouvoir en Iran arrivera, mais «peut-être pas immédiatement»
Un renversement du pouvoir par le peuple en Iran se produira «probablement», mais «peut-être pas immédiatement», a estimé Donald Trump dans une interview diffusée vendredi par la radio Fox News.
«Quand ils se baladent avec des mitrailleuses et qu'ils les abattent et qu'ils disent 'tous ceux qui manifestent, on va vous avoir dans les rues', je pense que c'est un gros obstacle à franchir pour les gens qui n'ont pas d'armes», a déclaré le président américain, qui avait promis en janvier aux manifestants iraniens contre le pouvoir que l'aide des Etats-Unis était «en route».
Trump juge que Poutine «aide un petit peu» l'Iran
Donald Trump a jugé «possible» que le président russe Vladimir Poutine «aide un petit peu» l'Iran, mais a laissé entendre qu'il n'y trouvait rien à redire.
«Je pense qu'il est possible qu'il les aide un peu, oui, j'imagine», a dit le président américain, avant d'enchaîner: «Et il pense probablement que nous aidons l'Ukraine, n'est-ce pas?» «Ils le font et nous le faisons», a-t-il ajouté, sur un ton suggérant qu'il ne s'offusquait pas outre mesure du soutien apporté par la Russie à Téhéran.
Source: AFP
Le bilan des frappes israéliennes s'élève à 773 morts depuis le 2 mars
Les frappes israéliennes sur le Liban ont tué 773 personnes, dont 103 enfants, et en ont blessé 1933 autres depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah le 2 mars, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.
Le bilan précédent annoncé la veille par les autorités faisait état de 687 morts.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution disent tirer des missiles sur Israël avec le Hezbollah
Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont annoncé vendredi tirer des missiles et drones sur Israël, avec le Hezbollah libanais soutenu par Téhéran.
Les Gardiens ont déclaré dans un communiqué que cette opération s'inscrivait dans le cadre de la journée de soutien aux Palestiniens, organisée tous les ans en Iran et marquée vendredi matin à Téhéran par un bombardement israélien près du parcours d'un défilé de partisans du pouvoir.
Source: AFP
Le président accuse Israël et les Etats-Unis de vouloir «désintégrer» son pays
Le président iranien Massoud Pezeshkian a accusé vendredi Israël et les Etats-Unis de chercher à «désintégrer» l'Iran, au 14e jour de la guerre qui embrase le Moyen-Orient.
«L'Amérique et le régime sioniste (ndlr: Israël, non reconnu par le pouvoir iranien) poursuivent des intentions et des objectifs sinistres visant à affaiblir l'Iran et les principaux pays islamiques», a déclaré Massoud Pezeshkian lors d'un appel avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, rapporté par la présidence iranienne.
Source: AFP
Crash d'un avion ravitailleur: les six membres de l'équipage sont morts
Le bilan du crash d'un avion ravitailleur en Irak a été porté à six morts, soit l'intégralité de son équipage, a indiqué l'armée américaine vendredi.
«La mort des six membres d'équipage à bord de l'avion ravitailleur qui s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak est désormais confirmée», écrit le commandement américain pour le Moyen-Orient sur X, en répétant que «la perte de l'appareil n'est pas due à des tirs ennemis». L'armée américaine avait annoncé dans un premier temps que quatre membres de l'équipage avaient été tués dans l'accident survenu la veille.
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Source: AFP
Le détroit d'Ormuz, «un environnement tactiquement complexe»
Le détroit d'Ormuz est «un environnement tactiquement complexe» à sécuriser, a souligné vendredi le chef d'état-major américain Dan Caine. Il a implicitement reconnu qu'il ne serait pas possible d'y empêcher à brève échéance les attaques iraniennes contre les navires empruntant ce passage stratégique.
«C'est un environnement tactiquement complexe», a répondu le général Caine à une question lors d'une conférence de presse avec le ministre de la Défense, Pete Hegseth, expliquant que d'autres actions militaires seraient nécessaires avant de pouvoir envisager cette option.
Pete Hegseth a pour sa part assuré que les plans de guerre américains prévoyaient dès le départ la sécurisation du détroit d'Ormuz. «Ce n'est pas un détroit où nous allons permettre que le contrôle soit disputé ou (permettre) un blocage du flux de biens commerciaux», a-t-il dit, sans expliquer comment parvenir à cet objectif.
Source: ATS
Nouvelle explosion entendue à Dubaï
Une explosion a été entendue à Dubaï vendredi, a rapporté une journaliste de l'AFP, au moment où les autorités émiraties envoyaient des messages sur les téléphones avertissant de «possibles menaces de missiles». «Les systèmes de défense aérienne font actuellement face à une menace de missile», a aussi indiqué le ministère de la Défense.
Source: AFP
L'offre du président de négocier avec Israël «sans réponse»
Le président libanais, Joseph Aoun, n'a pas «reçu de réponse» à sa proposition de négocier directement avec Israël sous parrainage international pour mettre fin à la guerre avec le Hezbollah pro-iranien. Un communiqué de la présidence l'annonce vendredi.
«J'ai exprimé ma disposition à négocier» avec Israël, «mais jusqu'à présent nous n'avons pas reçu de réponse de la part de l'autre partie», a déclaré le dirigeant libanais au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite à Beyrouth, selon le même communiqué. «Nous espérons le soutien de la communauté internationale pour le Liban en cette période sensible», a ajouté le président libanais.
Le chef de l'Etat avait proposé lundi «que le Liban et Israël entament des négociations directes sous parrainage international». Il avait aussi appelé de ses voeux «une trêve» avec Israël, suivie par une aide logistique à l'armée libanaise pour qu'elle puisse se déployer dans les zones de conflit et «désarmer le Hezbollah».
Source: AFP
Un immeuble du quartier financier de Dubaï frappé par un débris de projectile
Un bâtiment du quartier financier de Dubaï a été touché par des débris provenant d'une attaque interceptée, selon des témoins et un journaliste de l'AFP, quelques jours après l'évacuation préventive de la zone par des entreprises du secteur.
Mercredi, le géant bancaire américain Citi, les entreprises d'audit britanniques Deloitte et PwC, ainsi que d'autres groupes ont fermé leurs bureaux et demandé à leurs salariés d'évacuer, principalement dans le DIFC (Dubai International Financial Centre), le quartier financier international.
Les menaces iraniennes de frapper les «centres économiques et les banques» liés aux Etats-Unis et à Israël dans le Golfe inquiètent dans la place financière, qui accueille des milliers d'entreprises. Deux témoins ont dit avoir vu des dégâts sur un bâtiment dans le DIFC, après avoir entendu de puissantes explosions. Un bâtiment a été touché, a confirmé le bureau des médias de Dubaï.
«Les autorités ont confirmé que des débris provenant d'une interception réussie ont provoqué un léger incident sur la façade d'un bâtiment dans le centre de Dubaï», a indiqué le bureau des médias sur X, ajoutant qu'aucun blessé n'avait été signalé.
Un correspondant de l'AFP a lui aussi vu le bâtiment endommagé après avoir perçu le choc. «J'ai sauté du lit – c'était le bruit le plus fort que j'ai jamais entendu», a déclaré l'un des témoins, qui habite à proximité et a requis l'anonymat.
Source: AFP
Plus de 15'000 cibles touchées en Iran par les USA et Israël
Les Etats-Unis et Israël ont touché plus de 15'000 cibles depuis le début de leur guerre contre l'Iran, a affirmé vendredi le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth.
«Entre notre aviation et celle des Israéliens, plus de 15'000 cibles ennemies ont été frappées, soit bien plus de 1000 par jour», a précisé M. Hegseth lors d'une conférence de presse.
Source: AFP
«Je vois tous les jours des missiles partir», affirme un marin dans le Golfe
Wang Shang, marin chinois d'un navire marchand bloqué dans le Golfe par la guerre, assiste par la force des choses aux premières loges à la crise qui ébranle le Moyen-Orient et se sent «en danger».
«Je vois tous les jours partir des missiles et j'entends les explosions», dit Wang Shang, 32 ans, joint au téléphone par l'AFP. Il appartient à l'équipage majoritairement philippin d'un transporteur de gaz de pétrole liquéfié (GPL) dont l'AFP tait le nom pour des raisons de sécurité.
Son bateau fait partie de ceux pris au piège par le conflit et l'obstruction par des attaques iraniennes du détroit d'Ormuz. «Nous ne pouvons pas partir pour le moment», dit-il. «Si nous le voulions, ce serait impossible.»
Source: AFP