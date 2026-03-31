Israël va s'installer dans le sud du Liban après la guerre

Les Etats-Unis frappent un important dépôt de munitions iranien

Les forces américaines ont frappé un important dépôt de munitions à Ispahan, au centre de l'Iran. Selon un responsable américain, des bombes anti-bunker de 900 kg ont été utilisées pour détruire des installations profondément enfouies, possiblement en représailles à la destruction d'un avion espion.

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Le président Donald Trump a laissé entendre que l'opération avait réussi en diffusant une vidéo des explosions sur TruthSocial. Cette frappe s'inscrit dans une campagne plus large: depuis un mois, les Etats-Unis ont mené plus de 11'000 frappes en Iran pour affaiblir ses capacités militaires. Des bombes similaires avaient déjà été utilisées l'an dernier contre des sites nucléaires.

Le Pentagone doit par ailleurs tenir une conférence de presse sur la situation ce mardi dans l'après-midi, une première depuis près de deux semaines.

De son côté, Téhéran a confirmé des frappes ayant touché des «sites militaires» dans le centre de l'Iran, en ajoutant que l'ampleur des dégâts et le nombre éventuel de victimes n'étaient pas connus. «Les informations initiales indiquent que des sites militaires à Ispahan ont été visés», a déclaré Akbar Salehi, un responsable de la sécurité au sein du bureau du gouverneur de la province, cité par l'agence de presse Fars.