Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 200 Iraniens. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont fait plusieurs morts: neuf victimes en Israël, trois aux Emirats arabes unis et une au Koweit.
Donald Trump a menacé l'Iran d'une riposte militaire «sans précédent», alors que trois soldats américains ont perdu la vie dans le cadre de l'opération.
Le président américain prévoit une opération en Iran de «quatre semaines ou moins»
Dimanche soir, l'Iran a annoncé plusieurs attaques sur sa capitale Téhéran, tandis que la ville de Jérusalem a été frappée.
Lundi matin, le conflit s'est étendu au Liban. Le Hezbollah a annoncé avoir visé Israël en représailles à la mort d'Ali Khamenei.
Israël annonce frapper des cibles du Hezbollah «à travers le Liban»
L'armée israélienne a annoncé lundi être en train de frapper des cibles du Hezbollah «à travers le Liban», en riposte à des tirs du mouvement chiite libanais en direction d'Israël.
L'armée israélienne «a commencé à frapper des cibles de l'organisation terroriste Hezbollah à travers le Liban», a-t-elle écrit dans un communiqué, disant agir «en réponse aux tirs de projectiles du Hezbollah vers l'Etat d'Israël».
Source: AFP
Trump s'attend à ce que l'opération contre l'Iran dure «quatre semaines ou moins»
Donald Trump a déclaré dimanche au «Daily Mail» s'attendre à ce que l'opération américaine contre l'Iran dure «quatre semaines ou moins», sans fournir de détails sur son plan.
«Ça a été toujours été un processus de quatre semaines, alors aussi fort qu'est (l'Iran), le pays est grand, ça prendra quatre semaines ou moins», a déclaré le président américain dans une interview par téléphone au quotidien britannique.
Il a une nouvelle fois appelé les Gardiens de la Révolution iraniens et la «police militaire» à «déposer les armes et recevoir une immunité totale ou faire face à une mort certaine», dans un message vidéo diffusé sur son réseau Truth Social.
Source: AFP
Le Pentagone affirme avoir détruit le quartier-général des Gardiens de la Révolution
Le quartier-général des Gardiens de la Révolution iraniens a été détruit dans les frappes américano-israéliennes, a affirmé dimanche le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, Centcom.
«Le corps iranien des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) a tué plus de 1000 Américains au cours des 47 dernières années. Hier, une attaque à grande échelle des Etats-Unis a décapité le serpent. L'Amérique possède les forces armées les plus puissantes sur Terre, et l'IRGC n'a plus de quartier-général», a déclaré le Centcom sur X, accompagnant son message d'une vidéo de missiles lancés depuis des destroyers.
Source: AFP
Pete Hegseth donne une première conférence de presse depuis le début du conflit
Le chef du Pentagone Pete Hegseth va donner lundi matin une conférence de presse, la toute première d'un haut responsable américain depuis le début de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran. Cette conférence de presse se tiendra à 8h locales lundi (13h GMT), a indiqué dimanche le Pentagone sur X. Le chef d'état-major Dan Caine y prendra part également, selon cette publication.
Il s'agira de la toute première conférence de presse d'un haut responsable de l'administration Trump depuis le début de la guerre.
Pete Hegseth se rendra par ailleurs mardi au Congrès avec le chef de la diplomatie Marco Rubio pour informer les parlementaires du déroulement de l'opération militaire contre l'Iran, a indiqué dimanche la Maison Blanche. L'opposition démocrate s'est plainte de ne pas avoir été consultée avant son lancement.
Source: AFP
Trump dit avoir «trois très bons» candidats pour diriger l'Iran
Donald Trump a dit dimanche avoir «trois très bons choix» de candidats pour diriger l'Iran, dans une courte interview au «New York Times».
Interrogé sur qui il souhaiterait voir à la tête du pays, il a répondu: «J'ai trois très bons choix», avant d'ajouter: «Je ne les dévoilerai pas pour l'instant. Finissons d'abord le travail», selon ses propos retranscrits par le quotidien américain.
Source: AFP
Le Royaume-Uni fait état d'une «frappe de drone présumée» sur une base à Chypre
L'armée britannique réagit à «une frappe de drone présumée» intervenue dans la nuit de dimanche à lundi sur sa base aérienne à Chypre, a indiqué le ministère britannique de la Défense à la suite des frappes israélo-américaines en Iran.
«Nos forces armées réagissent à une frappe de drone présumée sur la base de la Royal Air Force à Akrotiri, à Chypre, survenue à minuit» locales soit 22h GMT, a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense. «Notre dispositif de protection dans la région est au niveau le plus élevé», a-t-il ajouté.
Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat. La base d'Akrotiri, territoire britannique d'outre-mer depuis l'indépendance de Chypre en 1960, est la plus importante base militaire du Royaume-Uni dans la région.
Source: AFP
L'armée israélienne lance un ordre d'évacuation massif avant des frappes au Liban
L'armée israélienne a enjoint lundi aux habitants d'une cinquantaine de localités à travers le Liban d'évacuer, en prévision de frappes de représailles après des tirs du Hezbollah en direction d'Israël.
«Les activités du Hezbollah obligent (l'armée israélienne) à agir contre lui», a écrit sur X la lieutenant-colonel Ella Waweya, porte-parole de l'armée israélienne. «Pour votre sécurité, vous devez immédiatement évacuer vos maisons et vous éloigner des villages d'au moins 1000 mètres pour vous rendre dans des zones dégagées», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Le Hezbollah libanais dit avoir visé Israël avec des missiles et drones
Le Hezbollah a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi avoir visé Israël avec des missiles et drones en représailles à la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei dans des frappes israélo-américaine.
La formation libanaise pro-iranienne a indiqué dans un communiqué avoir tiré «une salve de missiles et un essaim de drones» dans la nuit «en représailles au sang pur (...) d'Ali Al-Husseini Khamenei (...) et pour défendre le Liban et son peuple, ainsi qu'en réaction aux attaques répétées d'Israël.»
Source: AFP
Les frappes iraniennes relèvent de l'inconscience selon les alliés
Les Etats-Unis et leurs alliés arabes ont condamné dimanche l'Iran pour avoir lancé une vague d'attaques contre les Etats du Golfe accueillant des troupes américaines en réponse aux frappes américano-israéliennes.
«Cibler des civils et des pays qui ne sont pas engagés dans des hostilités relève de l'inconscience et est déstabilisateur», a déclaré le département d'Etat américain dans un communiqué conjoint avec Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis.
Source: AFP
Israël annonce mener «des frappes à grande échelle» sur Téhéran
L'armée israélienne a annoncé lundi mener «des frappes à grande échelle» sur Téhéran, l'agence de presse iranienne Tasnim faisant pour sa part état d'explosions dans la capitale.
Israël «continue de mener des frappes à grande échelle contre des cibles du régime terroriste iranien à travers Téhéran», a indiqué l'armée sur Telegram.
Source: AFP
Des sirènes d'alerte retentissent dans le nord d'Israël en raison de «projectiles» tirés du Liban
L'armée israélienne a indiqué lundi avoir détecté le tir de «projectiles» en provenance du Liban qui ont provoqué le déclenchement de sirènes d'alerte dans le nord d'Israël.
«Les sirènes ont retenti dans plusieurs secteurs du nord d'Israël après des tirs de projectiles en provenance du Liban», a déclaré l'armée sur Telegram, alors que le Hezbollah libanais avait averti dimanche qu'il comptait «faire face à l'agression» américano-israélienne ayant coûté la vie au guide suprême iranien Ali Khamenei.
Source: AFP
«Déposez les armes ou faites face à une mort certaine»: l'appel de Trump aux Gardiens de la Révolution
Donald Trump a une nouvelle fois appelé les Gardiens de la Révolution iraniens et la «police militaire» à «déposer les armes et recevoir une immunité totale ou faire face à une mort certaine», dans un message vidéo diffusé sur son réseau Truth Social.
Le président américain, dans une brève allocution au ton très solennel, a aussi renouvelé son appel à un renversement des autorités: «J'appelle tous les patriotes iraniens en quête de liberté à saisir cette occasion, soyez courageux, soyez audacieux, soyez héroïques et reprenez le pouvoir. L'Amérique est avec vous»
Il a aussi promis dimanche de «venger» la mort de trois militaires américains et a affirmé qu'il y aurait «probablement» d'autres pertes à venir. Donald Trump a affirmé: «L'Amérique va venger leurs morts et porter le coup le plus sévère sur les terroristes qui ont déclaré la guerre contre, fondamentalement, la civilisation.»
Source: AFP
En Syrie, quatre blessés à cause de débris d'un missile iranien intercepté
Un homme et ses trois filles ont été blessées dimanche en Syrie par les débris d'un missile iranien intercepté par l'armée israélienne dans l'espace aérien syrien, a annoncé l'agence officielle syrienne Sana.
«Des débris de missiles sont tombés sur la ville d'Ain Tarma, dans la province de Damas, à la suite d'échanges de frappes entre Israël et l'Iran. Quatre personnes, un père et ses trois filles, ont été blessées» et prises en charge à l'hôpital, a indiqué l'agence, citant un responsable du ministère de la Santé.
Elle avait auparavant fait état de deux blessés.
Source: AFP