Trump s'attend à ce que l'opération contre l'Iran dure «quatre semaines ou moins»

Donald Trump a déclaré dimanche au «Daily Mail» s'attendre à ce que l'opération américaine contre l'Iran dure «quatre semaines ou moins», sans fournir de détails sur son plan.

«Ça a été toujours été un processus de quatre semaines, alors aussi fort qu'est (l'Iran), le pays est grand, ça prendra quatre semaines ou moins», a déclaré le président américain dans une interview par téléphone au quotidien britannique.

Il a une nouvelle fois appelé les Gardiens de la Révolution iraniens et la «police militaire» à «déposer les armes et recevoir une immunité totale ou faire face à une mort certaine», dans un message vidéo diffusé sur son réseau Truth Social.

