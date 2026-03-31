Netanyahu estime qu'Israël a rempli plus de la moitié de ses objectifs de guerre

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a estimé lundi avoir rempli plus de la moitié de ses objectifs de guerre contre l'Iran, sans s'avancer toutefois sur un calendrier précis, au cours d'un entretien accordé à la chaîne américaine conservatrice Newsmax.

«La moitié du chemin est clairement dépassée. Mais je ne veux pas fixer de calendrier», a répondu le dirigeant politique, au 31e jour de la guerre contre l'Iran, en précisant qu'il parlait «en termes de missions, et pas nécessairement en termes de durée». «Je pense que nous avons accompli beaucoup de choses. Nous avons affaibli ce régime. Nous leur avons vraiment porté un coup très dur», a-t-il déclaré.

«Nous avons tué des milliers de membres» des Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique, et «tué leurs leaders», a poursuivi le Premier ministre. «Nous sommes sur le point d'achever leur industrie d'armement. Toute leur base industrielle, en détruisant tout, des usines entières, et le programme nucléaire lui-même», a-t-il encore énuméré.

Le Premier ministre israélien a par ailleurs estimé que le pouvoir iranien finirait par «s'effondrer de l'intérieur. Mais pour l'instant, à ce moment même, ce que nous faisons c'est simplement altérer leur capacité militaire, leur capacité balistique, leur capacité nucléaire et aussi les affaiblir de l'intérieur.»

Source: AFP