Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël vise des cibles du Hezbollah au Liban. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Au Yémen, les rebelles houtis se sont engagés dans la guerre en fin-mars, après avoir lancé des missiles en direction d'Israël.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3461 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1238 personnes au Liban, dont 124 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Face à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. Désormais, les Houtis menacent de bloquer un autre passage statégique du commerce mondial: le détroit de Bab el-Mandeb.
Netanyahu estime qu'Israël a rempli plus de la moitié de ses objectifs de guerre
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a estimé lundi avoir rempli plus de la moitié de ses objectifs de guerre contre l'Iran, sans s'avancer toutefois sur un calendrier précis, au cours d'un entretien accordé à la chaîne américaine conservatrice Newsmax.
«La moitié du chemin est clairement dépassée. Mais je ne veux pas fixer de calendrier», a répondu le dirigeant politique, au 31e jour de la guerre contre l'Iran, en précisant qu'il parlait «en termes de missions, et pas nécessairement en termes de durée». «Je pense que nous avons accompli beaucoup de choses. Nous avons affaibli ce régime. Nous leur avons vraiment porté un coup très dur», a-t-il déclaré.
«Nous avons tué des milliers de membres» des Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique, et «tué leurs leaders», a poursuivi le Premier ministre. «Nous sommes sur le point d'achever leur industrie d'armement. Toute leur base industrielle, en détruisant tout, des usines entières, et le programme nucléaire lui-même», a-t-il encore énuméré.
Le Premier ministre israélien a par ailleurs estimé que le pouvoir iranien finirait par «s'effondrer de l'intérieur. Mais pour l'instant, à ce moment même, ce que nous faisons c'est simplement altérer leur capacité militaire, leur capacité balistique, leur capacité nucléaire et aussi les affaiblir de l'intérieur.»
Source: AFP
Deux Casques bleus tués dans le sud du Liban
La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) a annoncé la mort lundi de deux Casques bleus supplémentaires dans le sud du Liban. «Deux soldats de la Finul ont été tragiquement tués dans le sud du Liban (...) par une explosion d'origine inconnue ayant détruit leur véhicule près de Bani Hayyan. Un troisième a été grièvement blessé, et un quatrième a été atteint», selon un communiqué de la Finul, qui a dit mener une enquête sur l'incident.
«Il s'agit du second incident fatal au cours des dernières 24 heures», a ajouté le communiqué, en référence à la mort d'un Casque bleu indonésien, tué dimanche par l'explosion d'un projectile d'origine inconnue dans la zone frontalière.
Source: AFP
L'Espagne ferme son espace aérien aux avions américains impliqués dans la guerre
L'Espagne, dont le gouvernement de gauche est «totalement opposé» aux attaques américano-israéliennes contre l'Iran, a fermé son espace aérien aux avions américains impliqués dans cette guerre, a annoncé lundi la ministre espagnole de la Défense.
«L'utilisation des bases (américaines en Espagne, ndlr) n'est pas autorisée, et bien entendu l'utilisation de l'espace aérien espagnol pour des actions en lien avec la guerre en Iran ne l'est pas non plus», a indiqué Margarita Robles dans des déclarations transmises à l'AFP, confirmant une information du quotidien El País.
Dans les faits, «le refus de coopération de l'Espagne a compliqué l'opération» américaine au Moyen-Orient, affirme El País, car certains bombardiers de Washington ont «dû contourner la péninsule ibérique pour entrer par le détroit de Gibraltar», les obligeant «à modifier leurs itinéraires» et la logistique.
Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est fermement opposé à la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran depuis le 28 février, l'ayant qualifié d'«illégale» et d'«erreur extraordinaire».
Source: AFP
Quatre soldats israéliens tués dans le sud du Liban
L'armée israélienne a annoncé mardi la mort de quatre soldats lors du même «incident» dans le sud du Liban, portant à 10 le nombre de ses militaires tués depuis la reprise des hostilités avec le Hezbollah le 2 mars.
L'armée a identifié trois soldats d'une brigade de reconnaissance morts «au combat» lundi et ajouté qu'un quatrième avait été tué, sans que son nom puisse être rendu public dans l'immédiat.
«Un soldat a en outre été grièvement blessé et un réserviste légèrement blessé dans l'incident», a ajouté la même source.
Source: AFP
Les médias iraniens font état d'explosions et de coupures de courant à Téhéran
Les médias iraniens ont fait état d'explosions et de coupures de courant à Téhéran mardi matin, après plus d'un mois de guerre au Moyen-Orient déclenchée par l'offensive américano-israélienne contre la République islamique.
L'agence de presse Fars a évoqué «plusieurs explosions» et des coupures de courant «dans certaines parties» de la capitale. L'agence Tasnim a mentionné des explosions entendues dans l'est et dans l'ouest de Téhéran ainsi que des perturbations dans l'approvisionnement en énergie dans l'est, avant d'affirmer qu'une sous-station d'une centrale énergétique avait été frappée.
L'armée israélienne avait peu avant appelé les habitants d'un quartier résidentiel de Téhéran à rester à l'abri en prévision d'une attaque visant «une infrastructure militaire».
Source: AFP
Plus de 10 explosions entendues à Jérusalem, rapporte un journaliste AFP
Un journaliste de l'AFP a entendu mardi au moins 10 explosions retentir au-dessus de Jérusalem après que l'armée israélienne a indiqué chercher à intercepter des missiles tirés depuis l'Iran.
«L'armée israélienne a identifié des missiles tirés depuis l'Iran en direction du territoire d'Israël. Les systèmes de défense sont en action pour intercepter cette menace», a indiqué l'armée sur Telegram, avant de lever l'alerte quelques minutes plus tard. La radio-télévision d'Etat iranienne Irib a annoncé de son côté le tir de missiles en direction d'Israël.
Source: AFP
L'Iran a attaqué un pétrolier du Koweït à Dubaï, des dégâts mais aucun blessé
L'Iran a conduit une attaque «directe et malveillante» contre un pétrolier sous pavillon koweïtien au niveau du port de Dubaï, aux Emirats arabes unis, a rapporté tôt mardi l'agence de presse koweïtienne, citant la société pétrolière nationale.
«Le pétrolier était entièrement chargé au moment de l'incident. L'attaque a causé des dégâts matériels sur la coque du navire et un incendie à bord, avec un risque de marée noire dans les eaux environnantes», a écrit l'agence Kuna, citant Kuwait Petroleum Corporation. Il n'y a eu aucun blessé, de même source.
Tôt mardi, l'armée du Koweït a par ailleurs dit répondre à des attaques de drones et missiles dans le pays, sur X.
Source: AFP
L'armée israélienne assure enquêter sur les casques bleus tués au Liban
L'armée israélienne a indiqué mardi avoir lancé une enquête concernant la mort de plusieurs Casques bleus au Liban, suggérant que le mouvement islamiste pro-iranien Hezbollah pouvait en être responsable.
«Ces incidents font l'objet d'un examen approfondi afin d'en clarifier les circonstances et de déterminer s'ils résultent d'une activité du Hezbollah ou de l'armée israélienne», a déclaré l'armée sur Telegram. «Il faut noter que ces incidents se sont produits dans une zone de combats actifs», a-t-elle ajouté, appelant à «ne pas présumer» qu'elle était responsable.
La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul), qui compte près de 8200 soldats issus de 47 pays, a annoncé la mort lundi de deux Casques bleus indonésiens dans «une explosion» dans le sud du Liban, au lendemain d'un autre incident meurtrier à la frontière.
Source: AFP
Quatre blessés à Dubaï après la chute de débris provoquée par la défense anti-aérienne
Quatre personnes ont été blessées à Dubaï, aux Emirats arabes unis, par la chute de «débris» causée par la défense anti-aérienne, a rapporté le bureau de presse de Dubaï tôt mardi.
«Les autorités à Dubaï ont réagi à un incendie dans une maison abandonnée d'Al Badaa provoqué par des débris après une interception de la défense aérienne. Quatre blessés légers ont été signalés parmi des individus (qui se trouvaient) à proximité de la maison», a écrit le bureau dans un communiqué, sans préciser l'origine des débris.
Source: AFP
Le ministre iranien des Affaires étrangères estime qu'il est «grand temps» que l'Arabie saoudite expulse les forces américaines
Le chef de la diplomatie iranienne a exhorté lundi l'Arabie saoudite à expulser les forces américaines de son territoire, réaffirmant que ses attaques dans la région ne visaient que ses ennemis.
«L'Iran respecte le Royaume d'Arabie saoudite et le considère comme un pays frère», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi sur X.
«Nos opérations visent les agresseurs ennemis qui n'ont aucun respect pour les Arabes ou les Iraniens, et qui ne peuvent assurer aucune sécurité (...). Il est grand temps d'expulser les forces américaines», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Un projet de péage sur le détroit d'Ormuz approuvé à Téhéran
Une commission parlementaire iranienne a approuvé un projet visant à imposer des droits de passage aux navires transitant par le détroit stratégique d'Ormuz, ont rapporté lundi des médias d'Etat.
Citant un membre de la commission de sécurité du Parlement, la télévision d'Etat a précisé que le projet prévoyait «des dispositions financières et des systèmes de péage en rials», la monnaie iranienne, ainsi qu'une coopération avec Oman, de l'autre côté du détroit.
Il inclut en outre «l'interdiction de passage pour les Américains et le régime sioniste» (Israël), ainsi qu'une interdiction pour d'autres pays imposant des sanctions à l'encontre de l'Iran. En temps de paix, environ un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié mondiaux transite par le détroit d'Ormuz.
Source: AFP
La France demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies
La France a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies à la suite des «incidents gravissimes subis par les Casques bleus de la Finul», a annoncé lundi le ministre français des Affaires étrangères dans un message sur la plateforme X.
Elle «condamne avec la plus grande fermeté les tirs» qui ont causé dimanche et lundi la mort de trois casques bleus de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), a déclaré Jean-Noël Barrot.
Cette force, qui compte près de 8200 soldats issus de 47 pays, est prise en étau entre Israël et le groupe chiite pro-iranien Hezbollah, qui a entraîné le Liban dans la guerre entre Israël et les Etats-Unis d'une part, et l'Iran d'autre part par une attaque le 2 mars. Depuis, la Finul a essuyé des tirs à plusieurs reprises.
«Ces atteintes à la sécurité et ces intimidations de la part de soldats de l'armée israélienne à l'encontre de personnels onusiens sont inacceptables et injustifiables, d'autant plus que les procédures de déconfliction avaient été respectées», a estimé le ministre français soulignant que ces condamnations avaient «été signifiées avec la plus grande fermeté à l'ambassadeur d'Israël à Paris».
Source: AFP
Donald Trump veut faire payer les pays arabes
Donald Trump voudrait demander une éventuelle contribution des pays arabes au coût de la guerre contre l'Iran, a dit sa porte-parole lundi, sans donner de précisions.
«C'est quelque chose que le président serait plutôt intéressé de faire. Je ne vais pas le devancer mais je sais que c'est une idée qu'il a et un sujet dont il va certainement parler davantage», a prédit Karoline Leavitt pendant une conférence de presse. Elle répondait à un journaliste qui venait de lui demander «qui payait pour le coût de cette guerre» et si les pays arabes allaient y contribuer.
Source: AFP