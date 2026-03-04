Puissantes explosions à Téhéran, Israël évoque une frappe «à grande échelle»

Une explosion a frappé mercredi matin le nord-est de Téhéran, a constaté un journaliste de l'AFP au cinquième jour de frappes israélo-américaines contre l'Iran qui riposte en visant des cibles de ces pays dans tout le Moyen-Orient.

La télévision d'Etat iranienne a confirmé une puissante explosion sans donner plus d'informations à ce stade. Un journaliste de l'AFP à Téhéran a constaté un nuage de fumée se dégager dans le nord-est de la ville et a entendu des vrombissements d'avions militaires dans le ciel vers 11h15 (8h45, heure suisse).

L'armée israélienne a annoncé mercredi mener des frappes "à grande échelle" à Téhéran, tandis qu'un journaliste de l'AFP a constaté une explosion dans le nord-est de la capitale iranienne. «L'armée de l'air israélienne a commencé des frappes à grande échelle visant des cibles du régime terroriste iranien à Téhéran», selon un communiqué.

Source: AFP