Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 550 personnes en Iran, de 52 au Liban, et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont fait plusieurs morts: neuf en Israël, trois aux Emirats arabes unis, deux au Koweit et une au Bahreïn.
Près de 5000 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient mercredi, après l'annulation de 19'000 vols. De nombreux pays entament les évacuations de leurs ressortissants.
Puissantes explosions à Téhéran, Israël évoque une frappe «à grande échelle»
Une explosion a frappé mercredi matin le nord-est de Téhéran, a constaté un journaliste de l'AFP au cinquième jour de frappes israélo-américaines contre l'Iran qui riposte en visant des cibles de ces pays dans tout le Moyen-Orient.
La télévision d'Etat iranienne a confirmé une puissante explosion sans donner plus d'informations à ce stade. Un journaliste de l'AFP à Téhéran a constaté un nuage de fumée se dégager dans le nord-est de la ville et a entendu des vrombissements d'avions militaires dans le ciel vers 11h15 (8h45, heure suisse).
L'armée israélienne a annoncé mercredi mener des frappes "à grande échelle" à Téhéran, tandis qu'un journaliste de l'AFP a constaté une explosion dans le nord-est de la capitale iranienne. «L'armée de l'air israélienne a commencé des frappes à grande échelle visant des cibles du régime terroriste iranien à Téhéran», selon un communiqué.
Source: AFP
Israël prévient que tout successeur à Ali Khamenei en Iran est destiné à être assassiné
Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé mercredi que tout successeur au guide suprême iranien Ali Khamenei serait «une cible» destinée à être assassinée, selon un communiqué de son bureau.
«Tout dirigeant nommé par le régime terroriste iranien sera une cible sans équivoque pour élimination», a affirmé Israël Katz. «Le Premier ministre et moi-même avons ordonné à l'armée de se préparer à agir par tous les moyens pour accomplir cette mission», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution affirment avoir pris le «contrôle total» du détroit d'Ormuz
Les Gardiens de la Révolution ont le «contrôle total» du détroit d'Ormuz, point de passage clé pour le commerce mondial de pétrole à l'entrée du golfe Persique, ont-ils affirmé dans un communiqué publié mercredi.
«Actuellement, le détroit d'Ormuz est sous le contrôle total de la marine de la République islamique», a déclaré Mohammad Akbarzadeh, un haut responsable des forces navales des Gardiens, cité par l'agence Fars.
Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que la marine américaine pourrait escorter des pétroliers «si nécessaire» à travers le détroit.
Source: AFP
Pour Mark Carney, les frappes américano-israéliennes contre l'Iran sont «contraires au droit international»
Le Premier ministre canadien Mark Carney, en visite en Australie, a déclaré mercredi que les frappes américano-israéliennes contre l'Iran «semblaient de prime abord être contraires au droit international».
«De prime abord, cela semble ne pas être conforme ou être contraire au droit international» a-t-il affirmé lors d'une réunion lors d'une réunion à l'institut Lowy, un groupe de réflexion à Sydney. «C'est à d'autres qu'il appartient d'en juger. Je ne suis pas juriste, et encore moins expert en droit international», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Les Etats-Unis ordonnent à leur personnel non essentiel de quitter deux consulats au Pakistan
Les Etats-Unis ont annnoncé mercredi avoir ordonné à leur personnels non essentiels des consulats de Lahore et Karachi ainsi qu'à leurs familles de «quitter le Pakistan pour des raisons de sécurité».
«Le département d'Etat a ordonné aux employés non essentiels du gouvernement américain et aux membres de leur famille travaillant dans les consulats américains de Lahore et Karachi de quitter le Pakistan pour des raisons de sécurité», a déclaré l'ambassade américaine au Pakistan dans un communiqué.
Elle a précisé que le statut de son ambassade, dans la capitale Islamabad, restait inchangé.
Source: AFP
Un navire de la marine iranienne coule au large du Sri Lanka
Le Sri Lanka a secouru mercredi 30 marins qui se trouvaient à bord d'une frégate iranienne en train de couler juste en dehors de ses eaux territoriales, a indiqué le ministre des Affaires étrangères Vijitha Herath.
Le ministre, qui a fait cette annonce au Parlement, n'a pas précisé la cause du naufrage de cette frégate de l'armée iranienne, Iris Dena, à bord de laquelle se trouvaient 180 membres d'équipage quand un appel de détresse à été lancé à l'aube.
Un député de l'opposition a demandé si le navire avait subi un bombardement dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient mais il n'y a pas eu de réaction immédiate du gouvernement.
Source: AFP
L'Iran tiendra mercredi soir des funérailles nationales pour Ali Khamenei
Des obsèques nationales pour Ali Khamenei, qui dirigeait l'Iran depuis 36 ans avant d'être tué samedi par des frappes israélo-américaines, débuteront mercredi soir et pour trois jours, selon l'agence de presse officielle Irna.
«A partir de 22h mercredi (18h30 GMT), les fidèles pourront rendre un dernier hommage à la dépouille du martyr guide de la nation en se rendant à la grande mosquée Imam Khomeini» à Téhéran, a indiqué Irna, citant un communiqué du Conseil islamique de coordination du développement.
Ali Khamenei, mort à 86 ans, doit être inhumé dans la ville sainte de Machhad (nord-est), d'où il était originaire.
Source: AFP
Le Koweït annonce la mort d'une fillette de 11 ans dans la chute de débris
Le Koweït a annoncé mercredi la mort d'une fillette de 11 ans tuée dans la chute de débris dans une zone résidentielle de la capitale de l'émirat, alors que l'Iran poursuit ses frappes de représailles dans les pays du Golfe.
Les équipes de secours ont tenté de la réanimer durant son transport à l'hôpital, mais «elle a succombé à ses blessures», a affirmé le ministère koweïtien de la Santé dans un communiqué, sans préciser la nationalité de la victime.
Source: AFP
Nouvelle frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah
Une nouvelle frappe a visé mercredi matin la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, selon les images de l'AFPTV, après un ordre d'évacuation de l'armée israélienne.
Cette frappe intervient à la suite d'une série de raids qui ont visé, pour la première fois, un quartier de Beyrouth proche du palais présidentiel, ainsi que des zones au sud de la capitale libanaise et la ville millénaire de Baalbeck dans l'est du Liban, faisant 11 morts.
Source: AFP
L'Iran dit avoir tiré plus de 40 missiles sur des cibles américaines et israéliennes
Les Gardiens de la Révolution ont affirmé mercredi avoir tiré une quarantaine de missiles sur des cibles américaines et israéliennes, au cinquième jour de représailles après des attaques contre le territoire de l'Iran.
«Il y a quelques heures, la 17e vague de l'opération 'Promesse honnête-4' a été menée avec le lancement de plus de 40 missiles par les forces du Corps des Gardiens de la Révolution islamique vers des cibles américaines et sionistes (israéliennes, ndlr)», ont-elles indiqué dans un communiqué lu à la télévision d'Etat, qui n'a pas donné plus de détails.
Source: AFP
Les Bourses de Dubaï, d'Abou Dhabi et en Asie rouvrent en nette baisse après les attaques
Les Bourses de Dubaï et d'Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, ont rouvert en nette baisse mercredi après deux jours de fermeture en raison des attaques menées par l'Iran dans le Golfe en représailles aux frappes israélo-américaines. A Dubaï, le principal indice chutait de 4,7% dans les premiers échanges et celui d'Abou Dhabi de 3,5%.
Les Bourses asiatiques accusent de nettes baisses mercredi au cinquième jour de la guerre au Moyen-Orient, Séoul dévissant de 12%, le pétrole restant en hausse malgré les engagements de Washington à défendre le transit par le détroit d'Ormuz.
Les Bourses chutent, Séoul dévisse de 12% et Tokyo perd 4% L'ensemble des places asiatiques, à la suite du repli de Wall Street mardi, est dans la tourmente. A la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei chutait de plus de 4% à 54.007 points vers 04h GMT. L'indice élargi Topix perdait 4,09%.
La Bourse de Sydney cédait 2,05%, Taipei 3,82% et l'indice hongkongais Hang Seng a brièvement lâché plus de 3%. A la Bourse de Séoul, très dépendante de la tech, l'indice Kospi a dévissé de plus de 12%, après avoir déjà fortement plongé la veille: il lâchait encore 8,02% vers 04h GMT, en voie vers sa pire performance journalière depuis des décennies.
Source: AFP
Israël annonce avoir mené des nouvelles frappes sur «des dizaines» de cibles à Téhéran
L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir «frappé des dizaines» de cibles en Iran, incluant des centres de commandement à Téhéran, selon un communiqué.
«Il y a peu de temps, l'armée de l'air israélienne, guidée par les services de renseignement, a achevé une nouvelle vague de frappes visant les centres de commandement du régime terroriste iranien à travers Téhéran», a indiqué l'armée dans ce communiqué. «Dans le cadre de ces frappes, l'armée a largué des dizaines de munitions sur des centres de commandement de la Sécurité intérieure», précise ce communiqué.
Des sirènes d'alerte aérienne ont retenti en Israël avant des tirs de missiles mercredi matin, sans faire de blessés, selon les services de secours. Dans la nuit, l'armée avait lancé «une large vague de frappes» sur l'Iran, après des barrages de missiles sur le territoire israélien.
Source: AFP
Les Etats-Unis autorisent leur personnel non essentiel à quitter Chypre
Les Etats-Unis ont annoncé mercredi avoir «autorisé» leur personnel non essentiel à quitter Chypre, où une base militaire britannique a été touchée par une attaque iranienne dans la nuit de dimanche à lundi, dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.
Le département d'Etat «a autorisé les employés non essentiels du gouvernement américain» ainsi que leurs familles «à quitter Chypre» en raison de risques pour leur sécurité, a indiqué l'ambassade américaine sur place.
Les Etats-Unis ont également annoncé avoir ordonné à leur personnel non essentiel des consulats de Lahore et Karachi ainsi qu'à leurs familles de «quitter le Pakistan pour des raisons de sécurité». L'ambassade américaine a cependant précisé dans un communiqué que son statut dans la capitale Islamabad restait inchangé.
Source: AFP