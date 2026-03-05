Israël accélère ses opérations et promet d'«autres surprises»

Israël annonce la «phase suivante», promet d'«autres surprises»

Le chef d'état-major israélien a annoncé jeudi soir la «phase suivante» des opérations militaires israéliennes en Iran, et annoncé d'«autres surprises» à venir contre la République islamique.

«Après avoir mené à bien la phase d'attaque surprise, au cours de laquelle nous avons établi notre supériorité aérienne et neutralisé le réseau de missiles balistiques, nous passons maintenant à la phase suivante de l'opération», a annoncé dans une déclaration télévisée le lieutenant-général Eyal Zamir.

«Au cours de cette phase, nous poursuivrons le démantèlement du régime (iranien) et de ses capacités militaires. Nous avons encore d'autres surprises en réserve, que je n'ai pas l'intention de dévoiler», a-t-il ajouté.

Source: AFP