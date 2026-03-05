Israël accélère ses opérations et promet d'«autres surprises»

Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1230 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 102 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Plus de 5200 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient jeudi, après l'annulation de plus de 19'000 vols. De nombreux pays entament les évacuations de leurs ressortissants.
Israël annonce la «phase suivante», promet d'«autres surprises»
Le chef d'état-major israélien a annoncé jeudi soir la «phase suivante» des opérations militaires israéliennes en Iran, et annoncé d'«autres surprises» à venir contre la République islamique.
«Après avoir mené à bien la phase d'attaque surprise, au cours de laquelle nous avons établi notre supériorité aérienne et neutralisé le réseau de missiles balistiques, nous passons maintenant à la phase suivante de l'opération», a annoncé dans une déclaration télévisée le lieutenant-général Eyal Zamir.
«Au cours de cette phase, nous poursuivrons le démantèlement du régime (iranien) et de ses capacités militaires. Nous avons encore d'autres surprises en réserve, que je n'ai pas l'intention de dévoiler», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'Iran ne demande ni «cessez-le-feu» ni «négociations» avec les Etats-Unis
Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a affirmé jeudi que l'Iran ne cherchait ni «cessez-le-feu» ni «négociations» avec les Etats-Unis, au sixième jour d'une guerre au Moyen-Orient qui s'est étendue.
«Nous avons déjà négocié avec eux à deux reprises, et à chaque fois ils nous ont attaqués en plein milieu des négociations», a affirmé Abbas Araghchi, en référence à la précédente guerre en juin 2025, qui avait duré 12 jours.
«Nous ne demandons pas de cessez-le-feu. Nous ne voyons aucune raison de négocier avec les Etats-Unis», a-t-il ajouté lors d'un entretien diffusé sur la chaîne américaine NBC News.
Source: AFP
Les forces israéliennes ont reçu l'ordre d'avancer plus en profondeur
Les forces israéliennes engagées au Liban ont reçu l'ordre d'avancer plus en profondeur afin d'étendre leur zone de contrôle le long de la frontière avec Israël, a déclaré jeudi soir le chef d'état-major de l'armée israélienne.
«Nous frappons avec force, en première ligne et plus en profondeur au Liban. J'ai ordonné aux forces [israéliennes] d'avancer et d'étendre la zone de contrôle le long de la frontière, tout en établissant des positions à des points clefs dans le sud du Liban», a déclaré le lieutenant-général Eyal Zamir lors d'une allocution télévisée.
Source: AFP
La télévision d'Etat affirme que des drones iraniens ont touché le porte-avions Abraham Lincoln
La télévision d'Etat iranienne a affirmé jeudi que des drones des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique iranienne, avaient atteint le porte-avions américain Abraham Lincoln déployé dans la région du Golfe depuis fin janvier.
La télévision iranienne n'a donné aucune autre précision à ce stade. Lundi, les Gardiens de la Révolution avaient affirmé avoir atteint le porte-avions avec quatre missiles iraniens, un «mensonge» avait rétorqué le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
Source: AFP
L'Iran se dit prêt à contrer une invasion terrestre et promet «un désastre»
L'Iran se tient «prêt» à l'éventualité d'une invasion terrestre qui serait un «désastre» pour les ennemis de la République islamique, a mis en garde jeudi le chef de la diplomatie iranienne. «Nous sommes préparés à toute éventualité, même à un débarquement», a dit Abbas Araghchi sur la chaîne américaine NBC News.
«Nous les attendons (ndlr: les ennemis). Nous avons la certitude de pouvoir les affronter et que ce serait un désastre pour eux», a-t-il ajouté, alors que des informations de presse, démenties par la Maison Blanche, ont fait état d'un possible soutien militaire américain à des milices kurdes pour renverser le pouvoir iranien.
Source: AFP
Macron veut «empêcher» la guerre au Liban, discute d'un «plan» en ce sens
Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi discuter d'un «plan» avec les différentes parties prenantes afin «d'empêcher» que le Liban ne soit «à nouveau entraîné dans la guerre» et de «mettre un terme aux opérations militaires» du Hezbollah et d'Israël.
«Pour le Liban, nous devons agir. Tout doit être fait pour empêcher que ce pays proche de la France soit à nouveau entraîné dans la guerre», a-t-il dit sur X, répondant à un appel en ce sens du président libanais Joseph Aoun.
Après des échanges mercredi avec Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, il a indiqué s'être de nouveau entretenu avec les autorités libanaises «afin d'établir un plan en vue de mettre un terme aux opérations militaires que le Hezbollah et Israël mènent actuellement de part et d'autre de la frontière».
Source: AFP
L'Iran «n'a pas l'intention» à ce stade de fermer le détroit d'Ormuz
Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a assuré jeudi que l'Iran n'avait «pas l'intention» de fermer le détroit d'Ormuz, mais n'a pas écarté une telle option si Israël et les Etats-Unis poursuivent leur guerre.
«Nous n'avons aucune intention de fermer le détroit pour le moment», a déclaré Abbas Araghchi sur la chaîne américaine NBC News. «Nous ne l'avons pas fermé. Ce sont les navires et pétroliers qui ne tentent pas de le traverser, car ils craignent d'être touchés par l'un ou l'autre camp.»
Source: AFP
L'Iran dément avoir visé l'ambassade américaine à Ryad
L'ambassadeur d'Iran en Arabie saoudite, Alireza Enayati, a catégoriquement démenti jeudi que son pays ait frappé l'ambassade des Etats-Unis dans le royaume cette semaine, comme l'en avait accusé Ryad.
«Aucun drone n'a été lancé depuis l'Iran vers l'ambassade des Etats-Unis à Ryad», a déclaré l'ambassadeur dans un entretien exclusif à l'AFP. «Si le commandement des opérations à Téhéran attaque quelque part, il en assume la responsabilité», a-t-il aussi assuré.
Source: AFP
Trump veut «être impliqué» dans le choix du successeur de Khamenei
Donald Trump a dit jeudi qu'il «devait être impliqué» dans le choix du successeur du guide suprême iranien Ali Khamenei et fait savoir qu'il n'accepterait pas que son fils Mojtaba Khamenei prenne la relève, dans un entretien avec le site Axios.
«Le fils de Khamenei est un poids plume. Je dois être impliqué dans le choix, comme avec Delcy» Rodriguez, la dirigeante actuelle du Venezuela, a déclaré le président américain, en ajoutant: «Le fils de Khamenei n'est pas acceptable pour moi. Nous voulons quelqu'un qui apporte la paix et l'harmonie à l'Iran.»
Mojtaba Khamenei figure parmi les prétendants à sa succession. Il est considéré comme l'une des personnalités les plus influentes de la République islamique. Pour ce poste dévolu à un religieux, est également évoqué le nom d'Hassan Khomeini, le petit-fils de l'ayatollah Rouhollah Khomeini.
Pour rappel, mardi, Donald Trump avait déclaré, à propos des futurs dirigeants de l'Iran: «La plupart des personnes auxquelles nous pensions sont mortes (...) Et maintenant, nous avons un autre groupe (de dirigeants). Ils sont peut-être décédés aussi (...) Bientôt, nous ne connaîtrons plus personne.»
Source: AFP
Le président demande à Macron d'intervenir auprès d'Israël
Le président libanais Joseph Aoun a demandé jeudi à son homologue français Emmanuel Macron d'intervenir auprès d'Israël afin d'empêcher le bombardement de la banlieue sud de Beyrouth, après un ordre d'évacuation appelant les populations à quitter la zone.
Lors d'un entretien téléphonique, il a demandé à Macron «d'intervenir auprès d'Israël afin d'empêcher que la banlieue sud de Beyrouth ne soit ciblée» et d'apporter son aide «pour parvenir à un cessez-le-feu dans les plus brefs délais», selon un communiqué de la présidence libanaise.
En guerre contre le Hezbollah au Liban, l'armée israélienne a appelé jeudi les habitants de toute la banlieue sud de Beyrouth à évacuer «immédiatement» pour leur survie.
Source: AFP
Le Sri Lanka évacue l'équipage d'un navire de guerre iranien au large de ses côtes
Le Sri Lanka a évacué jeudi 208 membres d'équipage du second navire de guerre iranien s'étant approché de ses eaux territoriales, a annoncé le président Anura Kumara Dissanayake, au lendemain du torpillage d'une frégate iranienne par un sous-marin américain.
La marine srilankaise prendra aussi en charge le navire iranien, qu'elle acheminera jusqu'au port de Trincomalee (nord-est) de crainte qu'il ne soit visé par une attaque, a-t-il précisé.
Source: AFP
Moins d'annulations de vols jeudi, reprise visible aux Emirats
Une centaine d'avions commerciaux ont décollé des Emirats arabes unis jeudi, au sixième jour de la guerre au Moyen-Orient, marquée par une baisse des annulations de vols dans la région, selon des données d'une société spécialisée.
Cirium, spécialiste des données du secteur aérien, a décompté 87 vols ayant décollé de l'aéroport international de Dubaï (DXB) et 15 de celui d'Abou Dhabi, tandis que 60, dont un de Swiss, ont pu quitter Mascate, dans le pays voisin d'Oman. En revanche, les aéroports de Doha (Qatar), Manama (Bahreïn) et Koweït n'ont vu aucun mouvement.
A l'échelle de la région, Cirium a recensé un taux d'annulation des vols de 43,4% jeudi, après 61% mercredi et plus de 65% entre dimanche et mardi. Parmi les avions quittant Dubaï, qui était avant la guerre le deuxième aéroport du monde en nombre de passagers, figuraient plusieurs gros porteurs Airbus A380 d'Emirates, la compagnie emblématique du territoire. D'autres arrivaient de l'étranger, y compris de destinations lointaines comme Los Angeles (Etats-Unis).
Sur son site internet, le transporteur a indiqué exploiter «des horaires de vols réduits jusqu'à nouvel ordre» après «la réouverture limitée de l'espace aérien» des Emirats arabes unis. «Ces vols sont ouverts à la réservation, et nous accepterons les clients ayant réservé de manière anticipée en priorité», a ajouté Emirates, en prévenant que «les passagers en transit à Dubaï ne seront acceptés que si leur vol en correspondance n'est pas suspendu».
Source: AFP