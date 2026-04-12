Trump veut désormais bloquer le détroit d'Ormuz

Pendant 21 heures, les délégations iranienne et américaine ont négocié un accord de paix à Islamabad. L'espoir était grand, mais la déception était inévitable lorsque J.D. Vance a annoncé qu'aucun accord n'avait été trouvé.

Le président américain Donald Trump a lui aussi commenté l'échec des négociations, dressant un tableau différent. Il affirme que la réunion s'est bien déroulée, un seul point ayant fait échouer les pourparlers. «La réunion s'est bien passée, un accord a été trouvé sur la plupart des points, mais sur le point crucial – la question nucléaire – aucun accord n'a été trouvé.»

Donald Trump a surtout annoncé que la marine américaine bloquerait désormais le détroit d'Ormuz, alors même que l'ouverture de cette voie commerciale vitale a toujours été un de ses projets phares. «Avec effet immédiat, la marine américaine, la meilleure au monde, commencera à bloquer tous les navires tentant d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz. A terme, nous parviendrons à un accord du type 'tous entrent, tous sortent', mais l'Iran l'a empêché en prétendant simplement qu'il pourrait y avoir une mine quelque part, ce dont lui seul est au courant.»

Il a également menacé les autres navires qui oseraient tenter de passer et payer un droit de passage à l'Iran: «J'ai également donné l'ordre à notre marine de traquer et d'intercepter tout navire se trouvant dans les eaux internationales et ayant payé un droit de passage à l'Iran. Nul ne pourra naviguer en toute sécurité en haute mer s'il paie un droit de passage illégal.»

Le président américain va encore plus loin et menace: «Tout Iranien qui nous tire dessus ou qui tire sur des navires pacifiques sera abattu!»