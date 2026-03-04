Affrontements directs entre le Hezbollah et Tsahal au Liban

Le Hezbollah a affirmé mercredi que ses combattants étaient engagés dans des affrontements «directs» avec des soldats israéliens entrés dans la ville libanaise de Khiam, à six kilomètres de la frontière avec Israël.

C'est la première fois qu'une telle confrontation directe est rapportée depuis le début de la guerre lundi entre le Hezbollah pro-iranien et Israël, dans la foulée de l'attaque israélo-américaine sur l'Iran samedi.

«Après avoir traqué» une unité de l'armée israélienne qui «tentait d'avancer» à l'intérieur de la ville, les combattants du Hezbollah «ont fait détoner un engin explosif et se sont engagés dans des affrontements directs» avec les soldats israéliens, selon un communiqué du mouvement.

L'armée israélienne n'a pas confirmé ces affrontements, mais a indiqué dans un communiqué avoir déployé «sur plusieurs positions» du sud du Liban des soldats, avec des unités «de l'infanterie, des blindés et du génie». L'armée a diffusé des images vidéo montrant des soldats portant leur équipement de campagne et manoeuvrant, accompagnés d'au moins deux chars.

Source: AFP