Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1000 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 72 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Plus de 5200 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient mercredi, après l'annulation de 19'000 vols. De nombreux pays entament les évacuations de leurs ressortissants.
L'armée américaine prévoit de contrôler l'espace aérien iranien dans les heures qui viennent
L'armée américaine prévoit d'avoir le contrôle «total» de l'espace aérien iranien dans les heures à venir. «Nous prévoyons de dominer de manière totale et absolue l'espace aérien iranien dans les heures qui viennent», a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt à la mi-journée.
Mercredi matin, le ministre de la Défense américain Pete Hegseth avait déclaré, sans préciser à quel horizon, que les Etats-Unis et Israël «auront le contrôle total du ciel iranien». «Nous volerons toute la journée, jour et nuit, pour trouver, cibler et détruire les missiles et les installations industrielles de défense de l'armée iranienne», avait poursuivi le chef du Pentagone.
Source: AFP
Affrontements directs entre le Hezbollah et Tsahal au Liban
Le Hezbollah a affirmé mercredi que ses combattants étaient engagés dans des affrontements «directs» avec des soldats israéliens entrés dans la ville libanaise de Khiam, à six kilomètres de la frontière avec Israël.
C'est la première fois qu'une telle confrontation directe est rapportée depuis le début de la guerre lundi entre le Hezbollah pro-iranien et Israël, dans la foulée de l'attaque israélo-américaine sur l'Iran samedi.
«Après avoir traqué» une unité de l'armée israélienne qui «tentait d'avancer» à l'intérieur de la ville, les combattants du Hezbollah «ont fait détoner un engin explosif et se sont engagés dans des affrontements directs» avec les soldats israéliens, selon un communiqué du mouvement.
L'armée israélienne n'a pas confirmé ces affrontements, mais a indiqué dans un communiqué avoir déployé «sur plusieurs positions» du sud du Liban des soldats, avec des unités «de l'infanterie, des blindés et du génie». L'armée a diffusé des images vidéo montrant des soldats portant leur équipement de campagne et manoeuvrant, accompagnés d'au moins deux chars.
Source: AFP
L'armée iranienne attaque des groupes kurdes en Irak
Les forces iraniennes auraient de nouveau attaqué des groupes kurdes en Irak. L'agence de presse officielle IRNA a rapporté que trois roquettes avaient été tirées sur le quartier général de groupes d'opposition.
Des informations récentes font état d'une offensive terrestre menée par des combattants kurdes en Iran. Un représentant kurde a déclaré que ses hommes avaient pris position sur le territoire iranien. On ignore pour l'instant si cette attaque a été coordonnée avec les Etats-Unis. La Maison Blanche a publié des déclarations contradictoires à ce sujet.
L'économie mondiale «de nouveau mise à l'épreuve» par la guerre au Moyen-Orient
L'économie mondiale est «de nouveau mise à l'épreuve» par la guerre au Moyen-Orient, a affirmé jeudi depuis Bangkok la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva.
«Nous vivons dans un monde où les chocs sont plus fréquents et plus inattendus, et nous prévenons nos membres depuis un certain temps que l'incertitude est désormais la nouvelle norme», a-t-elle déclaré à l'occasion d'une conférence sur l'Asie en 2050.
Source: AFP
L'agence de presse iranienne Tasnim fait état d'explosions à Téhéran
L'agence de presse iranienne Tasnim a rapporté jeudi que plusieurs explosions avaient été entendues à Téhéran.
«Plusieurs explosions ont été entendues et les défenses ont été activées» dans la capitale iranienne, a publié l'agence sur son canal Telegram.
Source: AFP
La Corée du Sud active un fonds de stabilisation du marché
Le président sud-coréen Lee Jae Myung a ordonné jeudi l'activation d'un fonds de stabilisation des marchés financiers en raison de la guerre au Moyen-Orient, qui a causé un plongeon boursier spectaculaire de la Bourse de Séoul.
Le dirigeant de la quatrième économie d'Asie, très dépendante aux importations d'hydrocarbures et aux exportations de l'industrie technologique, a demandé au gouvernement d'avoir recours à ce fonds de 100'000 milliards de wons (presque 58,8 milliards d'euros) «pour prévenir toute instabilité sur les marchés de capitaux».
Source: AFP
Mark Carney n'exclut pas une participation militaire du Canada
Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré jeudi qu'il ne pouvait exclure la participation militaire de son pays à la guerre qui s'intensifie au Moyen-Orient.
«On ne peut jamais exclure catégoriquement une participation», a-t-il déclaré aux côtés de son homologue australien Anthony Albanese, à Canberra. «Nous soutiendrons nos alliés», a-t-il ajouté.
Mark Carney a tenu ces propos depuis la capitale australienne au troisième jour de sa visite officielle dans le pays d'Océanie, un voyage qui vise à attirer des investissements et à approfondir les liens avec Canberra.
Samedi, après le début de l'opération militaire israélo-américaine, Mark Carney avait assuré les Etats-Unis du soutien du Canada, estimant que l'Iran avait échoué à démanteler son programme nucléaire et à cesser de soutenir des groupes armés.
Source: AFP
Des explosions entendues à Jérusalem après des tirs de missiles iraniens
Des explosions ont été entendues par des journalistes de l'AFP à Jérusalem jeudi matin après une nouvelle série de tirs de missiles depuis l'Iran, les services de secours israéliens indiquant ne pas avoir recensé de victimes dans l'immédiat.
L'armée israélienne avait activé trois alertes aux missiles iraniens dans les deux heures précédentes.
Source: AFP
La zone autour de l'ambassade américaine au Qatar a été évacuée
Les abords de l'ambassade américaine au Qatar ont été évacués. Par mesure de précaution, les résidents des immeubles environnants ont été mis en sécurité et relogés, a annoncé le ministère de l'Intérieur qatari.
Les autorités n'ont initialement fourni aucune information concernant les raisons de l'évacuation. Depuis le début du conflit avec l'Iran ce week-end, les forces iraniennes ont lancé à plusieurs reprises des missiles et des drones sur le Qatar.
Des milliers de passagers de croisière sont bloqués dans le golfe Persique
Les touristes à bord des navires de croisière dans le golfe Persique sont désemparés. Des milliers de passagers et de membres d'équipage sont bloqués sur ces hôtels flottants, la traversée du détroit d'Ormuz étant devenue trop risquée.
L'Iran a annoncé la fermeture du détroit et le coulage de tout navire tentant de le franchir. Des passagers ont décrit la situation tendue au journal allemand Bild: « De temps en temps, on entend des sirènes d'alarme ou l'alarme de mon téléphone portable se déclenche», a déclaré l'un d'eux.
Explosion sur un pétrolier ancré au Koweït
Un pétrolier ancré au Koweït a subi une «forte explosion» et perd des hydrocarbures après qu'une de ses cuves a été endommagée, a indiqué jeudi l'agence de sécurité maritime britannique UKTMO.
«Le capitaine d'un pétrolier à l'ancre rapporte avoir vu et entendu une forte explosion à bâbord, puis avoir aperçu une petite embarcation quitter les lieux» au large de la région de Mubarak Al-Kabeer, a indiqué l'agence dépendant de la Royal Navy.
Du pétrole s'est échappé du bateau, mais l'équipage est sain et sauf et aucun incendie ne s'est déclenché, a précisé l'agence, qui recommande la prudence aux navires de la région du Golfe.
Source: AFP
Israël en alerte après des «missiles lancés d'Iran»
L'armée israélienne a annoncé avoir placé en alerte jeudi matin le centre du pays et déclenché les défenses aériennes pour intercepter «des missiles lancés d'Iran vers le territoire israélien». La télévision d'Etat iranienne a fait état de son côté d'une «nouvelle vague de missiles» vers Israël.
Source: AFP