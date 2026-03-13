Un immeuble du quartier financier de Dubaï frappé par un débris de projectile

Un bâtiment du quartier financier de Dubaï a été touché par des débris provenant d'une attaque interceptée, selon des témoins et un journaliste de l'AFP, quelques jours après l'évacuation préventive de la zone par des entreprises du secteur.

0:36 De la fumée noire s'élève: Des débris de drones s'abattent sur le quartier financier de Dubaï

Mercredi, le géant bancaire américain Citi, les entreprises d'audit britanniques Deloitte et PwC, ainsi que d'autres groupes ont fermé leurs bureaux et demandé à leurs salariés d'évacuer, principalement dans le DIFC (Dubai International Financial Centre), le quartier financier international.

Les menaces iraniennes de frapper les «centres économiques et les banques» liés aux Etats-Unis et à Israël dans le Golfe inquiètent dans la place financière, qui accueille des milliers d'entreprises. Deux témoins ont dit avoir vu des dégâts sur un bâtiment dans le DIFC, après avoir entendu de puissantes explosions. Un bâtiment a été touché, a confirmé le bureau des médias de Dubaï.

«Les autorités ont confirmé que des débris provenant d'une interception réussie ont provoqué un léger incident sur la façade d'un bâtiment dans le centre de Dubaï», a indiqué le bureau des médias sur X, ajoutant qu'aucun blessé n'avait été signalé.

Un correspondant de l'AFP a lui aussi vu le bâtiment endommagé après avoir perçu le choc. «J'ai sauté du lit – c'était le bruit le plus fort que j'ai jamais entendu», a déclaré l'un des témoins, qui habite à proximité et a requis l'anonymat.

Source: AFP