Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 687 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
Des hauts dirigeants défilent à Téhéran, alors que les bombes explosent à proximité
Une explosion, après une frappe vendredi dans le centre de Téhéran où se déroulait un défilé à l'occasion d'une journée annuelle de soutien aux Palestiniens, a fait au moins un mort, selon l'agence de presse iranienne Irna. L'agence n'a donné à ce stade aucune autre précision.
Plusieurs hauts dirigeants iraniens ont marché en pleine rue aux côtés d'autres manifestants, comme pour défier les Etats-Unis et Israël.
Sur les images de la télévision d'Etat, on voit notamment le chef de la sécurité Ali Larijani et le président iranien Massoud Pezeshkian au milieu de la foule, eux qui ne sont que peu pas apparus en public depuis le début du conflit le 28 février.
Source: AFP
Un troisième missile iranien est entré dans l'espace aérien de la Turquie
Un troisième missile tiré depuis l'Iran a été détruit par l'Otan dans l'espace aérien turc, a affirmé vendredi le ministère turc de la Défense dans un communiqué.
«Un missile balistique tiré d'Iran et entré dans l'espace aérien turc a été neutralisé par les éléments de défense aérienne et antimissile de l'OTAN déployés en Méditerranée orientale. Toutes les mesures nécessaires sont prises avec fermeté (...) et des discussions sont en cours avec le pays concerné afin de clarifier tous les aspects de l'incident», a précisé le ministère.
Source: AFP
Un immeuble du quartier financier de Dubaï frappé par un débris de projectile
Un bâtiment du quartier financier de Dubaï a été touché par des débris provenant d'une attaque interceptée, selon des témoins et un journaliste de l'AFP, quelques jours après l'évacuation préventive de la zone par des entreprises du secteur.
Mercredi, le géant bancaire américain Citi, les entreprises d'audit britanniques Deloitte et PwC, ainsi que d'autres groupes ont fermé leurs bureaux et demandé à leurs salariés d'évacuer, principalement dans le DIFC (Dubai International Financial Centre), le quartier financier international.
Les menaces iraniennes de frapper les «centres économiques et les banques» liés aux Etats-Unis et à Israël dans le Golfe inquiètent dans la place financière, qui accueille des milliers d'entreprises. Deux témoins ont dit avoir vu des dégâts sur un bâtiment dans le DIFC, après avoir entendu de puissantes explosions. Un bâtiment a été touché, a confirmé le bureau des médias de Dubaï.
«Les autorités ont confirmé que des débris provenant d'une interception réussie ont provoqué un léger incident sur la façade d'un bâtiment dans le centre de Dubaï», a indiqué le bureau des médias sur X, ajoutant qu'aucun blessé n'avait été signalé.
Un correspondant de l'AFP a lui aussi vu le bâtiment endommagé après avoir perçu le choc. «J'ai sauté du lit – c'était le bruit le plus fort que j'ai jamais entendu», a déclaré l'un des témoins, qui habite à proximité et a requis l'anonymat.
Source: AFP
Plus de 15'000 cibles touchées en Iran par les USA et Israël
Les Etats-Unis et Israël ont touché plus de 15'000 cibles depuis le début de leur guerre contre l'Iran, a affirmé vendredi le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth.
«Entre notre aviation et celle des Israéliens, plus de 15'000 cibles ennemies ont été frappées, soit bien plus de 1000 par jour», a précisé M. Hegseth lors d'une conférence de presse.
Source: AFP
«Je vois tous les jours des missiles partir», affirme un marin dans le Golfe
Wang Shang, marin chinois d'un navire marchand bloqué dans le Golfe par la guerre, assiste par la force des choses aux premières loges à la crise qui ébranle le Moyen-Orient et se sent «en danger».
«Je vois tous les jours partir des missiles et j'entends les explosions», dit Wang Shang, 32 ans, joint au téléphone par l'AFP. Il appartient à l'équipage majoritairement philippin d'un transporteur de gaz de pétrole liquéfié (GPL) dont l'AFP tait le nom pour des raisons de sécurité.
Son bateau fait partie de ceux pris au piège par le conflit et l'obstruction par des attaques iraniennes du détroit d'Ormuz. «Nous ne pouvons pas partir pour le moment», dit-il. «Si nous le voulions, ce serait impossible.»
Source: AFP
L'Iran promet d'infliger «une leçon mémorable» aux Etats-Unis et Israël
Le porte-parole de la diplomatie iranienne a assuré vendredi que son pays «infligerait une leçon mémorable» aux Etats-Unis et Israël.
«Nous ne pouvons pas accepter que les Américains parlent de dialogue et de cessez-le-feu de temps à autre, pour ensuite nous retrouver confrontés à la répétition de ces crimes et de cette guerre», a dit Esmaïl Baghaï, en référence à un précédent conflit en juin dernier, qui s'était interrompu après 12 jours de guerre. «Nos forces armées sont fermement déterminées à infliger à l'ennemi une leçon mémorable.»
Source: AFP
Sud-Liban: au moins huit morts dans une frappe israélienne
Au moins huit personnes ont été tuées vendredi dans une frappe israélienne sur un immeuble de la région de Saïda, dans le sud du Liban, où Israël intensifie ses opérations, a annoncé le ministère libanais de la Santé dans un communiqué.
Un photographe de l'AFP sur place a vu des secouristes évacuer des corps, dans un quartier majoritairement habité par des réfugiés palestiniens.
Source: AFP
Antonio Guterres à Beyrouth pour une visite de solidarité
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a annoncé vendredi être arrivé à Beyrouth pour une «visite de solidarité» au Liban, où la guerre a fait depuis le 2 mars plus de 687 morts, selon un dernier bilan officiel.
«Je viens d'atterrir à Beyrouth pour une visite de solidarité avec le peuple libanais. Ils n'ont pas choisi cette guerre. Ils y ont été entraînés de force. L'ONU et moi-même ne ménagerons aucun effort pour œuvrer à l'avenir pacifique que le Liban et cette région méritent amplement», a déclaré Guterres sur X.
Source: AFP
Le crash d'un ravitailleur américain fait 4 morts
Quatre membres d'équipage ont péri dans le crash de l'avion américain de ravitaillement en carburant dans l'ouest de l'Irak, a annoncé vendredi le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), précisant que la perte de ce KC-135 n'était pas due à «des tirs hostiles».
«Quatre des six membres d'équipage à bord de l'avion ont péri, alors que les opérations de sauvetage se poursuivent», a précisé le Centcom dans un communiqué publié sur X. «Les circonstances de l'incident font l'objet d'une enquête. Mais la perte de l'avion n'est pas due à des tirs ennemis ou amis.»
Source: AFP
Téhéran une nouvelel fois sous les bombes
Des explosions massives ont été entendues vendredi dans le centre de Téhéran, selon la télévision d'Etat, qui ajoute que les frappes aériennes ont visé des cibles à une «courte distance» d'un rassemblement qui se déroule à l'occasion d'une journée annuelle de soutien aux Palestiniens.
Peu de temps auparavant, l'armée israélienne avait appelé la population à évacuer deux zones au cœur de Téhéran en prévision de frappes sur des «infrastructures militaires du régime iranien» dans les «prochaines heures».
Source: AFP
La Chine annonce une aide à l'Iran après le bombardement d'une école
La Chine a annoncé vendredi débloquer 200'000 dollars d'aide après l'explosion qui a fait plus de 150 morts, dont de nombreux enfants, le 28 février dans une école du sud de l'Iran selon les autorités locales. Téhéran accuse les Etats-Unis d'avoir bombardé l'école de Minab au premier jour de la guerre.
«La Société de la Croix-Rouge de Chine a décidé de fournir une aide humanitaire d'urgence de 200'000 dollars au Croissant-Rouge iranien, afin de témoigner sa compassion et d'apporter une forme de réconfort aux familles des élèves décédés», a dit lors d'un point presse régulier un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Guo Jiakun.
Il s'agit de la première aide concrète du genre annoncée par Pékin depuis le début de la guerre.
Source: AFP
Israël appelle à évacuer plusieurs lieux en Iran, dont deux zones au cœur de Téhéran
L'armée israélienne a appelé vendredi matin la population à évacuer deux zones au cœur de Téhéran en prévision de frappes sur des «infrastructures militaires du régime iranien» dans les «prochaines heures».
Dans un message publié sur X, cartes à l'appui indiquant en rouge les zones menacées, l'armée israélienne appelle à l'évacuation «immédiate» de plusieurs blocs d'immeubles dans les quartiers Villa et Moniriyeh. Elle émet un message similaire pour les riverains d'une zone industrielle de la ville de Qazvin à environ 120 km au nord-ouest de Téhéran.
Source: AFP