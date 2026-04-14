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Pénurie de carburant
A cause de la guerre en Iran, une île paradisiaque déclare l'état d'urgence

Tuvalu, petit Etat du Pacifique, a déclaré l'état d'urgence pour deux semaines sur l'île principale de Funafuti, craignant une pénurie de carburant due au conflit au Moyen-Orient.
Publié: 09:39 heures
Le HMNZS Manawanui arrive dans le lagon de Funafuti, à Tuvalu, le 7 septembre 2022. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

L'une des plus petites nations du monde, Tuvalu, au nord-est de l'Australie, a déclaré lundi l'état d'urgence pour deux semaines en raison de risques pesant sur son approvisionnement en carburant, liés au conflit au Moyen-Orient.

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Le chef de l'Etat de Tuvalu, Tofiga Vaevalu Falani, a indiqué dans un communiqué lundi soir que l'état d'urgence serait limité à l'île principale du pays, Funafuti. Cette décision a été adoptée en raison de «l'instabilité croissante des systèmes de production et de distribution d'électricité, ainsi que des risques crédibles pesant sur l'approvisionnement en carburant, qui, combinés, menacent la fiabilité de la prestation des services essentiels à Funafuti».

Funafuti abrite la capitale de Tuvalu et concentre environ les deux tiers des 10.000 citoyens de cette nation du Pacifique. Tuvalu tente de passer d'une production d'énergie au diesel à une énergie solaire 100% renouvelable d'ici 2030, mais consacre toujours une part importante de son budget annuel aux combustibles fossiles. En 2021, Tuvalu a dépensé l'équivalent de 70% de son PIB en combustibles fossiles selon les données officielles, mais ce chiffre est désormais tombé à environ 25%.

«Un risque accru»

Tofiga Vaevalu Falani a déclaré que l'état d'urgence «permettra au gouvernement de prendre des mesures coordonnées et immédiates pour préserver le bien-être public, garantir un accès équitable aux services essentiels et maintenir la stabilité nationale pendant cette période de risque accru». Durant l'état d'urgence, le gouvernement peut contrôler étroitement la consommation de carburant et restreindre les déplacements.

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