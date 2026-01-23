Au moins 5000 morts confirmés lors des manifestations en Iran
Une ONG basée aux Etats-Unis a déclaré vendredi avoir confirmé la mort de 5002 personnes au cours du mouvement de contestation qui a secoué l'Iran au début du mois, dont une écrasante majorité de manifestants. Selon Human Rights Activists News Agency (HRANA), 4714 des personnes tuées sont des manifestants, 42 des mineurs, 207 des membres des forces de sécurité et 39 des passants.
L'organisation ajoute être toujours en train d'enquêter sur 9787 possibles autres décès. Le travail de vérification de cette organisation et d'autres est compliqué par la coupure d'internet imposée par les autorités dans le pays depuis le 8 janvier.
HRANA estime par ailleurs qu'au moins 26'852 personnes ont été arrêtées. L'ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège, a elle confirmé la mort de 3428 manifestants, disant cependant craindre que le chiffre réel atteigne les 25'000 morts.
Mercredi, les autorités iraniennes ont donné leur premier bilan total, de 3117 morts. Mais selon le pouvoir, la grande majorité (2427) sont des «martyrs» – soit des forces de sécurité ou des passants, et non des «émeutiers» comme sont qualifiés les manifestants.
Source: AFP
Le président israélien plaide pour un changement de régime en Iran
Un changement de régime en Iran est la seule solution pour «l'avenir du peuple iranien», a déclaré jeudi le président israélien Isaac Herzog au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.
«L'avenir du peuple iranien ne peut passer que par un changement de régime et cela doit se faire dans le cadre du peuple iranien (avec le soutien) de la communauté internationale», a déclaré Isaac Herzog après plusieurs semaines de manifestations et de répression en Iran.
«Le peuple iranien aspire au changement, le peuple iranien mérite le changement», a-t-il poursuivi, «il est clair pour moi que le régime des ayatollahs est dans une situation plutôt fragile».
Présence iranienne au WEF annulée
Déclenchée le 28 décembre par des protestations contre le coût de la vie, la mobilisation en Iran a pris une ampleur majeure le 8 janvier, défiant ouvertement la République islamique.
Source: AFP
Un média officiel fait état de 3117 personnes tuées durant la vague de mobilisation
La télévision d'Etat iranienne a annoncé mercredi qu'un total de 3117 personnes avaient été tuées lors du vaste mouvement de contestation du pouvoir, étouffé par une répression meurtrière, citant la Fondation iranienne pour les anciens combattants et les martyrs.
Parmi les personnes tuées, 2427, dont des membres des forces de sécurité, sont considérées comme des «martyrs» au sens islamique du terme, car elles étaient des victimes «innocentes», a ajouté la télévision citant un communiqué de la Fondation.
Selon l'ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège, dont les chiffres sont cités par l'ONU, au moins 3428 manifestants ont été tués mais le bilan pourrait même dépasser les 20'000 morts.
Source: AFP
Le chef de la police lance un ultimatum aux participants aux «émeutes˚ pour qu'ils se rendent
Le chef de la police iranienne a donné lundi «au maximum trois jours» aux personnes «involontairement impliquées dans les émeutes» pour se livrer aux autorités, leur assurant qu'elles seraient alors traitées avec «plus de clémence».
«Les jeunes qui se sont retrouvés involontairement impliqués dans les émeutes sont considérés comme des personnes trompées, et non comme des soldats ennemis», a ajouté Ahmad-Reza Radan sur la télévision d'Etat.
Source: AFP
Le guide suprême iranien déclare que les autorités «doivent briser le dos des séditieux»
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a estimé samedi que les autorités devaient «briser le dos des séditieux», dans la foulée de la répression d'une vague de manifestations contre le pouvoir qui a fait des milliers de morts.
«Nous n'avons pas l'intention de mener le pays à la guerre, mais nous n'épargnerons pas les criminels nationaux (...) pire encore que les criminels nationaux, les criminels internationaux, nous ne les épargnerons pas non plus», a-t-il déclaré à ses partisans à l'occasion d'une fête religieuse.
«Par la grâce de Dieu, la nation iranienne doit briser le dos des séditieux, tout comme elle a brisé le dos de la sédition», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le guide suprême iranien affirme que Trump est «coupable des victimes» lors des manifestations
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a accusé samedi le président américain Donald Trump d'être «coupable des victimes» survenues lors des récentes manifestations en Iran.
«Nous tenons le président américain pour coupable des victimes, des dégâts et des accusations qu'il a portées contre la nation iranienne», a-t-il déclaré à une foule de partisans lors d'un discours prononcé à l'occasion d'une fête religieuse.
«C'était un complot américain, a-t-il insisté, ajoutant que l'objectif des Etats-Unis est d'avaler l'Iran (...) l'objectif est de replacer l'Iran sous domination militaire, politique et économique.»
Source: AFP
Reprise «très légère» d'Internet en Iran
L'ONG de surveillance de la cybersécurité Netblocks a annoncé samedi avoir décelé une «très légère» reprise de l'activité internet en Iran après plus de 200 heures de coupure en lien avec le mouvement de contestation.
«Les mesures montrent une très légère augmentation de la connectivité en Iran ce matin passé la marque des 200 heures», indique cette organisation sur ses réseaux sociaux.
Toutefois «la connectivité générale reste à environ 2% des niveaux habituels et il n'y a pas de signe de reprise significative», ajoute-t-elle.
Selon les groupes de défense de droits humains, la coupure d'internet en vigueur depuis le 8 janvier vise à cacher l'ampleur réelle de la répression, qui a fait au moins 3428 morts depuis le début de mouvement fin décembre, selon l'ONG basée en Norvège Iran Human Rights (IHR).
Source: AFP
L'UE recommande aux compagnies aériennes d'éviter l'espace aérien de l'Iran
L'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) recommande vendredi aux compagnies aériennes d'éviter l'espace aérien de l'Iran, citant un «risque élevé pour les vols civils» après les menaces d'intervention militaire américaine et la mise en alerte renforcée de l'armée iranienne.
L'agence recommande dans un bulletin aux compagnies de ne pas «opérer dans l'espace aérien de l'Iran» et ce «à toutes altitudes». Elle cite notamment «la situation actuelle et le potentiel pour une action militaire des Etats-Unis, qui a placé les forces de défense aérienne iraniennes en état d'alerte renforcé», ce qui augmente le risque d'une «erreur d'identification».
«La présence et l'utilisation possible d'une vaste gamme d'armements et de systèmes de défense aérienne, qui s'ajoute à des réponses étatiques imprévisibles et l'activation potentielle de systèmes SAM (missiles surface-air NDLR), créent un risque élevé pour les vols civils», souligne l'AESA.
Trump remercie l'Iran d'avoir annulé «toutes les pendaisons prévues» de manifestants
Donald Trump a dit «merci» vendredi au gouvernement iranien d'avoir annulé «toutes les pendaisons prévues» de manifestants, après avoir menacé Téhéran de «sérieuses conséquences» si la répression des manifestations venait à continuer.
«Je respecte grandement le fait que toutes les pendaisons prévues, qui devaient avoir lieu hier (plus de 800 d'entre elles), ont été annulées par les dirigeants de l'Iran. Merci!», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social. «Cela a eu un grand impact», a-t-il ensuite dit dans un échange avec la presse à la Maison Blanche.
«Personne ne m'a convaincu. Je me suis convaincu tout seul», a par ailleurs répondu Donald Trump déclaré à une journaliste qui lui demandait si des responsables arabes et israéliens l'avaient dissuadé de mener des frappes contre l'Iran.
Source: AFP
Le président iranien remercie Poutine pour son soutien aux Nations Unies
Le président iranien Massoud Pezeshkian a remercié vendredi dans un appel téléphonique le dirigeant russe Vladimir Poutine pour le soutien de Moscou, lors d'une réunion la veille du Conseil de sécurité des Nations unies sur la vague de contestation en Iran.
Massoud Pezeshkian a remercié son homologue pour «la position de la Russie», ajoutant que «le rôle et l'implication directe des Etats-Unis et du régime sioniste dans les événements récents en Iran ne faisaient pas de doute». La Russie, par la voix de son ambassadeur Vassili Nebenzia, avait reproché jeudi aux Etats-unis «d'attiser les tensions et d'alimenter l'hystérie».
Source: AFP