Des attaques signalées sur l'île de Kharg, cœur névralgique des exportations de pétrole

Mardi à la mi-journée, des explosions ont été signalées sur l’île pétrolière de Kharg, en Iran. Selon l’agence de presse Mehr, l’île aurait été visée par une attaque. L’origine des détonations restait toutefois inconnue dans l’immédiat.

A la mi-mars, les Etats-Unis et Israël avaient mené des frappes sur Kharg, comme l’avait alors indiqué le président américain Donald Trump sur Truth Social.

Les circonstances exactes de ces nouvelles explosions restent floues. Plusieurs îles situées au large des côtes iraniennes revêtent une importance stratégique majeure pour le pays. Elles sont essentielles à son économie, une grande partie du pétrole iranien y étant exportée