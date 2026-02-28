DE
L'Iran attaqué
Ali Khamenei parmi les cibles des frappes?

Le guide suprême et le président iraniens auraient été visés. La TV publique israélienne évoque des frappes ciblées.
Publié: il y a 28 minutes
Khamenei et Pezeshkian auraient été visés, selon la TV iranienne.
L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême iranien, et le président Massoud Pezeshkian font partie des cibles visées par l'attaque américano-israélienne lancée samedi sur l'Iran, rapporte la radio-télévision publique israélienne KAN. «Une source israélienne confirme: parmi les cibles de l'attaque figurent le guide suprême iranien Khamenei et le président Pezeshkian», selon une alerte de KAN publiée sur son compte X.

A l'antenne, un journaliste a également évoqué le nom d'Ali Shamkhani, conseiller du guide suprême et ancien secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, tout en indiquant ne pas savoir si les objectifs de ces frappes avaient été atteints. «Dans la première salve, nous avons visé des cibles de haut rang, des personnes impliquées dans les plans visant à détruire Israël», a déclaré une source de sécurité israélienne lors d'un point de presse auquel l'AFP était présent.

Développement de missiles balistiques

Pressé de dire si l'ayatollah Khamenei faisait partie de ces cibles, le responsable a refusé de confirmer le moindre nom. D'après cette même source, Israël aurait décidé de frapper l'Iran à cause du développement «de plus en plus rapide» de sa production de missiles balistiques.

«Ils développent des dizaines de missiles balistiques chaque mois, et leur rythme de production devient de plus en plus rapide», a déclaré cette source à des journalistes. «C'est un régime qui progresse vers la production de milliers de missiles dans les années à venir. Une expansion spectaculaire d'un arsenal déjà dangereux», a dit ce responsable, en requérant l'anonymat.


