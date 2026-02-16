A Genève, Abbas Araghchi n'est pas prêt «à se soumettre» à Washington
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, arrivé à Genève pour les pourparlers de mardi avec Washington, n'est pas «prêt à se soumettre». Il a dit lundi avoir «de vraies idées pour atteindre un accord juste et équitable».
Sur les réseaux sociaux, il a annoncé qu'il rencontrerait lundi le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi et le chef de la diplomatie omanaise. Il ne dit rien en revanche d'une discussion avec le conseiller fédéral Ignazio Cassis, mentionnée par son ministère et la télévision d'Etat iranienne.
Abbas Araghchi est accompagné d'experts du nucléaire iranien, alors qu'il se retrouvera mardi pour la seconde fois avec les émissaires du président américain Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner.
Dimanche, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Majid Takht-Ravanchi, a affirmé que Téhéran était prêt à un compromis sur son stock d'uranium hautement enrichi. A condition que Washington lève les sanctions contre l'économie iranienne.
Source: AFP
Slogans anti-gouvernement scandés en Iran, après de grands rassemblements à l'étranger
Des habitants de Téhéran ont scandé dimanche des slogans contre les autorités depuis leurs fenêtres et leurs toits, au lendemain de vastes rassemblements contre la République islamique d'Iraniens vivant à l'étranger.
L'Iran, dirigé par le guide suprême Ali Khamenei, a été secoué en décembre et janvier par un vaste mouvement de protestation qui a été réprimé dans le sang, des ONG parlant de milliers de morts.
Alors que les manifestations de rue se sont essoufflées face à la répression, des habitants de Téhéran et d'autres villes ont commencé la semaine dernière à scander des slogans depuis chez eux, depuis les fenêtres ou toits.
Dans le quartier d'Ekbatan de la capitale, des Iraniens ont crié «Mort à Khamenei», «Mort à la République islamique» et «Vive le chah», selon le réseau social Sharak Ekbatan, qui suit l'actualité du quartier.
Netanyahu appelle au «démantèlement» de la capacité d'enrichissement d'uranium de l'Iran
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé dimanche au «démantèlement» de la capacité d'enrichissement d'uranium de l'Iran, lors d'une intervention devant la Conférence des présidents d'organisations juives américaines. «La première condition» pour qu'un accord soit conclu entre les Etats-Unis et l'Iran, «est que tout le matériel enrichi doit quitter l'Iran», a déclaré Benjamin Netanyahu.
«La seconde condition est qu'il ne doit y avoir aucune capacité d'enrichissement, il ne s'agit pas simplement d'arrêter le processus d'enrichissement, mais de démanteler les équipements et les infrastructures qui permettent d'enrichir l'uranium», a ajouté Benjamin Netanyahu.
L'Iran est prêt à «toute vérification» du caractère pacifique de son programme nucléaire, dit son président
Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré mercredi que l'Iran était prêt à «toute vérification» du caractère pacifique de son programme nucléaire, et réitéré que son pays ne «cherchait pas» l'arme atomique.
«Nous ne cherchons pas à nous doter de l'arme nucléaire. Nous l'avons déclaré à maintes reprises et sommes prêts à toute vérification», a déclaré Massoud Pezeshkian à l'occasion du 47e anniversaire de la Révolution islamique célébré cette année sur fond de tensions avec les Etats-Unis.
Source: AFP
«Notre Iran ne cédera pas devant une agression et aux demandes excessives»
L'Iran est prêt à «toute vérification» de son programme nucléaire mais ne «cédera pas aux demandes excessives», a affirmé son président mercredi au moment où l'Iran et les Etats-Unis ont renoué le dialogue.
«Nous ne cherchons pas à nous doter de l'arme nucléaire. Nous l'avons déclaré à maintes reprises et sommes prêts à toute vérification», a déclaré Massoud Pezeshkian à l'occasion du 47e anniversaire de la Révolution islamique célébré cette année sur fond de tensions avec les Etats-Unis.
«Demandes excessives»
Téhéran et Washington ont repris la semaine dernière des pourparlers à Oman, pour la première fois depuis la guerre de 12 jours déclenchée en juin par Israël et à laquelle s'était jointe brièvement l'armée américaine. L'Iran, qui veut limiter les discussions à la question nucléaire, défend son droit à l'enrichissement de l'uranium, notamment pour l'énergie.
«Notre pays ne cédera pas à leurs demandes excessives. Notre Iran ne cédera pas devant une agression, mais nous continuons le dialogue de toutes nos forces avec les pays voisins afin d'instaurer la paix et la tranquillité dans la région», a souligné Pezeshkian. Le président iranien s'exprimait à Téhéran sur la place Azadi («liberté») pour célébrer l'anniversaire de la Révolution islamique de 1979, un jour férié en Iran connu sous le nom de «22 bahman».
Source: AFP
Le président israélien espère que les discussions avec les USA affaibliront «l'empire du mal» iranien
Le président israélien Isaac Herzog a dit mercredi espérer que la rencontre entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump prévue mercredi à Washington permette de lutter contre «l'empire du mal» que représente selon lui l'Iran.
Isaac Herzog souhaite au Premier ministre israélien ainsi qu'au président américain «du succès», aussi bien «pour apporter la paix» que pour discuter de «la prochaine phase (du plan de paix de Donald Trump, ndlr) à Gaza qui est importante pour nous tous, dont j'espère qu'elle nous apportera à nous tous un avenir meilleur», a-t-il déclaré depuis Canberra, en Australie, où il effectue un déplacement.
Source: AFP
Trump reçoit Netanyahu, qui demande une pression américaine maximale sur l'Iran
Donald Trump reçoit mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui veut le convaincre d'exercer une pression maximale sur l'Iran. Avant cette rencontre, la septième depuis son retour au pouvoir il y a un an, le président américain envoie des signaux mouvants, entre espoirs d'accord et menaces militaires contre Téhéran.
«Il faut inclure dans toute négociation (entre l'Iran et les Etats-Unis) la limitation des missiles balistiques et le gel du soutien à l'axe iranien», c'est-à-dire aux groupes armés liés à Téhéran dans la région, a souligné Benjamin Netanyahu, qui présente depuis vingt ans la République islamique comme une menace existentielle pour son pays, avant son départ pour les Etats-Unis.
La question des missiles est une ligne rouge pour Israël, distant d'environ 2.000 kilomètres de l'Iran. Benjamin Netanyahu répète depuis des années que l'action militaire est le seul moyen de résoudre une fois pour toute la question nucléaire iranienne.
Le Premier ministre israélien, menacé d'élections anticipées, espère peut-être aussi glaner un peu de capital politique en s'affichant avec Donald Trump, très populaire en Israël. «Je préférerais trouver un accord. Il faut que ce soit un bon accord, pas d'arme nucléaire, pas de missiles, pas de ci, pas de ça», a dit le président américain mardi sur Fox Business.
Source: AFP
A Téhéran, des slogans anti-Khamenei retentissent à la veille de l'anniversaire de la révolution
Des habitants de Téhéran ont scandé mardi des slogans contre la République islamique et le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, à la veille de l'anniversaire de la Révolution islamique de 1979, ont montré des images publiées sur les réseaux sociaux.
Des manifestations antigouvernementales massives ont commencé le 28 décembre contre la hausse du coût de la vie en Iran et ont ensuite évolué en un mouvement de contestation contre le pouvoir. Jusqu'à présent, peu d'informations faisaient état de manifestations d'ampleur au cours des deux dernières semaines.
Mais mardi soir, des gens sont sortis sur leurs balcons pour scander des slogans tels que «Mort à Khamenei», «Mort au dictateur» et «Mort à la République islamique», selon des images diffusées par des chaînes très suivies qui couvrent les manifestations sur Telegram et X, notamment Vahid Online et Mamlekate. L'AFP n'a pas pu vérifier ces images dans l'immédiat.
Ces slogans ont retenti alors que les autorités allumaient des feux d'artifice pour marquer la veille de l'anniversaire de la démission du dernier Premier ministre du shah déchu d'Iran et la prise de pouvoir officielle du leader révolutionnaire, l'ayatollah Ruhollah Khomeini.
Source: AFP
Un responsable iranien rencontre le sultan d'Oman dans le cadre des discussions avec les USA
Le secrétaire de la plus haute instance de sécurité en Iran, Ali Larijani, s'est entretenu mardi avec le sultan d'Oman, Haitham ben Tariq, selon l'agence de presse omanaise. Le sultanat a accueilli de récents pourparlers entre Téhéran et Washington.
Les deux hommes ont discuté «des derniers développements dans les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis et des moyens de parvenir à un accord équilibré et juste entre les deux parties», a indiqué l'agence ONA.
Ils ont également «souligné l'importance de revenir à la table des discussions et des négociations afin de rapprocher les points de vue et de résoudre les différends par des moyens pacifiques», a-t-elle ajouté. Ali Larijani devait également rencontrer le chef de la diplomatie omanaise, Badr al-Busaidi.
Le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, a indiqué qu'il se rendrait aussi au Qatar, sans préciser la date de sa visite.
Source: AFP
Parallèlement aux tractations diplomatiques, l'Iran accentue la répression
Nouvelle arrestation dans le camp réformateur et condamnation de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix: l'Iran intensifie la répression à l'intérieur du pays, tout en maintenant la voie diplomatique ouverte avec les Etats-Unis.
Face aux inquiétudes sur son programme nucléaire, la République islamique s'est dite disposée lundi à une possible «dilution» de son stock d'uranium hautement enrichi - à condition que soient levées «toutes les sanctions» internationales visant le pays.
Malgré la reprise des pourparlers vendredi à Oman, le ton reste ferme et la «méfiance profonde» envers les Etats-Unis, a averti le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi.
Cependant, lors d'entretiens téléphoniques avec ses homologues de Turquie, d'Egypte et d'Arabie saoudite, il a estimé que ces pourparlers étaient «un bon début», selon la télévision d'Etat.
Source: AFP
Khamenei appelle les Iraniens à faire preuve de «résilience» face aux pressions étrangères
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a appelé lundi ses compatriotes à faire preuve de «résilience» à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution islamique sur fond de tensions avec les Etats-Unis.
Depuis 1979, «les puissances étrangères ont toujours cherché à rétablir la situation antérieure», a déclaré Ali Khamenei, en référence à leur influence sous la dynastie Pahlavi, alliée clé des Etats-Unis, et chassée du pouvoir par la Révolution.
«La puissance d'une nation ne réside pas tant dans ses missiles et ses avions que dans la volonté et la résilience de son peuple», a souligné le dirigeant, ajoutant: «Montrez-le à nouveau et déjouez les plans de l'ennemi».
Source: AFP