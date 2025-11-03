Un an après la tragédie, Carlos Mazon est à bout.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse
Un an après les inondations ayant fait 229 morts dans le sud-est de l'Espagne, le président de la région de Valence, Carlos Mazón, cible des critiques depuis la catastrophe et abondamment insulté lors de la cérémonie d'hommage aux victimes mercredi, a annoncé sa démission lundi.
«J'en appelle à cette majorité pour élire un nouveau président de la Generalitat. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais démissionné il y a longtemps. Il y a eu des moments insupportables pour moi, mais surtout pour ma famille (...) Je n'en peux plus», a déclaré Carlos Mazón lors d'une conférence de presse.
(Développement suit)
A lire aussi
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Avec vidéo
Présenté par
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas