Un an après les inondations meurtrières qui ont frappé le sud-est de l'Espagne, le président de la région de Valence a décidé de démissionner. Cible d'incessantes critiques, Carlos Mazon n'en peut plus.

Le président de la région de Valence démissionne à cause des inondations de 2024

Un an après la tragédie, Carlos Mazon est à bout. Photo: AFP

Un an après les inondations ayant fait 229 morts dans le sud-est de l'Espagne, le président de la région de Valence, Carlos Mazón, cible des critiques depuis la catastrophe et abondamment insulté lors de la cérémonie d'hommage aux victimes mercredi, a annoncé sa démission lundi.

«J'en appelle à cette majorité pour élire un nouveau président de la Generalitat. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais démissionné il y a longtemps. Il y a eu des moments insupportables pour moi, mais surtout pour ma famille (...) Je n'en peux plus», a déclaré Carlos Mazón lors d'une conférence de presse.

