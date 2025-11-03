DE
FR

«Je n'en peux plus»
Le président de la région de Valence démissionne à cause des inondations de 2024

Un an après les inondations meurtrières qui ont frappé le sud-est de l'Espagne, le président de la région de Valence a décidé de démissionner. Cible d'incessantes critiques, Carlos Mazon n'en peut plus.
Publié: il y a 24 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
Partager
Écouter
Un an après la tragédie, Carlos Mazon est à bout.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un an après les inondations ayant fait 229 morts dans le sud-est de l'Espagne, le président de la région de Valence, Carlos Mazón, cible des critiques depuis la catastrophe et abondamment insulté lors de la cérémonie d'hommage aux victimes mercredi, a annoncé sa démission lundi.

«J'en appelle à cette majorité pour élire un nouveau président de la Generalitat. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais démissionné il y a longtemps. Il y a eu des moments insupportables pour moi, mais surtout pour ma famille (...) Je n'en peux plus», a déclaré Carlos Mazón lors d'une conférence de presse.

(Développement suit)

A lire aussi
Tensions à Valence lors de l'hommage aux victimes des inondations
Hommage tendu à Valence
«Salaud, assassin, tu te ris de nous en venant ici»
Des milliers de manifestants à Valence pour rendre hommage aux victimes des inondations
Les autorités incendiées
A Valence, des milliers de voix s’élèvent pour les victimes des inondations
Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus