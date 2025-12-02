Les inondations et glissements de terrain à Sumatra ont fait 800 morts, 472 disparus et 2600 blessés. Plus d’un million d’habitants ont dû être évacués mais l’aide peine à atteindre des zones isolées.

Le bilan monte à 800 morts à Sumatra après des inondations cauchemardesques

AFP Agence France-Presse

Le bilan des inondations et glissements de terrain qui ont frappé la grande île indonésienne de Sumatra s'élève désormais à 800 morts et un million d'habitants déplacés, selon un décompte publié mardi par l'Agence nationale de gestion des catastrophes.

Par ailleurs, 472 personnes sont toujours portées disparues et 2600 ont été blessées dans trois provinces de l'île située à l'ouest de l'archipel, a précisé l'agence. Selon l'agence, plus de 3,3 millions d'habitants ont été affectés par les inondations et 1 million ont été évacués et sont hébergés dans des abris provisoires.

Les inondations et glissements de terrain qui ont dévasté depuis une semaine l'Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie ainsi que le Sri Lanka ont fait près de 1200 morts et des centaines de disparus. En Indonésie, l'urgence est désormais d'acheminer de l'aide et des vivres dans de nombreuses zones totalement isolées et accessibles parfois uniquement par les airs ou par la mer.