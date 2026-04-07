Trump menace les journalistes: «Nous le retrouverons!»

Aux Etats-Unis, les médias indépendants entrent dans une zone de fortes turbulences. Lors de sa conférence de presse lundi, Donald Trump a lancé une menace claire: «Nous le retrouverons!» Il visait le journaliste qui avait publié des informations confidentielles sur les pilotes, après l’abattage de deux avions américains au-dessus de l’Iran.

Pour le président américain, cette publication a mis une vie en danger. «Quand ils ont publié cela, tout l’Iran a soudain su qu’un officier se battait quelque part sur son territoire pour rester en vie», a-t-il déclaré. Et une fois l’auteur identifié, la suite pourrait être lourde: une peine de prison. Motif invoqué: avoir compromis la sécurité nationale.

Mais cette sortie ne tombe pas de nulle part. Depuis son retour au pouvoir, Trump serre sérieusement la vis. A la Maison Blanche, seuls les journalistes qui lui conviennent ont encore accès. Ceux qui le dérangent sont écartés. Dans le même temps, il attaque des groupes de presse en réclamant des milliards et fait perquisitionner chez des reporters.

Cette évolution inquiète ouvertement les défenseurs de la liberté de la presse. Sur le site du «Guardian», Seth Stern, responsable du plaidoyer à la Freedom of the Press Foundation, dénonce une attaque frontale: «Les journalistes ne travaillent pas pour le gouvernement, et leur droit de publier des fuites de l’État est protégé par le premier amendement.»

Et maintenant? Tout indique que Donald Trump n’en a cure. Comme pour beaucoup d’autres sujets, il pourrait simplement passer en force.