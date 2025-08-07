DE
Info sensibles transmises
Un soldat américain aurait tenté de pactiser en secret avec la Russie

Un soldat américain de 22 ans a été arrêté pour tentative de trahison. Taylor Adam Lee aurait essayé de fournir à la Russie des informations classifiées sur le char M1A2 Abrams en échange de la citoyenneté russe.
Publié: il y a 43 minutes
Un soldat américain aurait tenté de fournir à la Russie des secrets sur le principal char de l'armée américaine. (Illustration)
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
I0K_6tIf_400x400.png
AFP

Un jeune soldat américain a été interpellé mercredi pour avoir tenté de fournir à la Russie des informations sensibles sur le principal char de l'armée de terre des Etats-Unis. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Justice.

Taylor Adam Lee, 22 ans, doit être poursuivi pour avoir «essayé de transmettre des informations classées secret défense sur la vulnérabilité d'un char américain à quelqu'un que l'on soupçonne d'être un agent du Renseignement russe, en échange de la citoyenneté russe». C'est ce qu'a affirmé dans un communiqué Roman Rozhavsky, directeur adjoint du service de contre-espionnage de la police fédérale, le FBI.

Une carte-mémoire transmise

«L'arrestation d'aujourd'hui est un message pour quiconque envisagerait de trahir les Etats-Unis, en particulier les fonctionnaires qui ont fait le serment de protéger notre patrie», a martelé M. Rozhavsky. Le soldat Lee, originaire de la ville frontalière d'El Paso, entre le Mexique et le Texas, servait dans cet Etat du sud à Fort Bliss. Il aurait cherché à transmettre au ministère russe de la Défense des caractéristiques techniques sur le char M1A2 Abrams, selon le ministère de la Justice.

Le jeune homme aurait donné une carte mémoire remplie de documents à une personne qu'il pensait être un représentant du gouvernement russe, lors d'une rencontre en juillet, a précisé le ministère sans en révéler davantage. En 2021, un ancien «Béret vert», unité des forces spéciales de l'armée de terre américaine, qui avait admis avoir été approché par Moscou dès les années 1990 et divulgué des secrets militaires, avait été condamné à plus de 15 ans de prison.


