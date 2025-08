Une fusillade sur la base militaire américaine de Fort Stewart, en Géorgie, a fait plusieurs blessés. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Des personnes ont été blessées mercredi par un tireur sur une base militaire du sud-est des Etats-Unis, ont annoncé les autorités. Le secteur a été placé sous confinement. «Fort Stewart est placé sous confinement en raison d'un événement impliquant un tireur» et la police est en cours d'intervention, a écrit sur les réseaux sociaux la base de l'armée de terre située près de Savannah en Géorgie, près de la côte atlantique.

«Des blessés sont à déplorer et l'incident est encore en cours», ajoute la publication. Dans une précédente alerte, les autorités de la base militaire appelaient les personnes à l'intérieur à la plus grande prudence: «Confinez-vous immédiatement, restez à l'intérieur et fermez toutes les portes et fenêtres».