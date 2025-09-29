Dernière mise à jour: il y a 26 minutes

Trois personnes ont été tuées et 79 autres ont été blessées lundi dans l'effondrement d'une école de trois étages sur l'île indonésienne de Java.

Le manque de rigueur dans les normes de construction soulève de sérieuses questions sur la sécurité des bâtiments en Indonésie. Photo: keystone-sda.ch

Au moins trois personnes ont été tuées et 79 autres ont été blessées lundi dans l'effondrement d'un immeuble de trois étages sur l'île indonésienne de Java. L'agence de gestion des catastrophes fait état de 38 personnes disparues.

Plus d'une centaine d'étudiants s'étaient rassemblés pour la prière de l'après-midi à l'internat islamique Al-Khoziny, dans la ville de Sidoarjo, dans l'est de Java, lorsque l'immeuble s'est soudainement effondré, a rapporté l'agence de presse officielle Antara, citant un témoin.

Inquiétudes quant à la sécurité des bâtiments

Selon un porte-parole de la police, Jules Abraham Abast, les sauveteurs ont réussi à évacuer 79 blessés qui ont été hospitalisés. L'un des gardiens de l'internat, Abdus Salam Mujib, a indiqué aux journalistes que le bâtiment s'est effondré alors que des ouvriers coulaient du béton pour ériger un étage supplémentaire.

«Le bâtiment ne comptait que trois étages. Il était prévu d'en construire quatre», a-t-il dit. Le laxisme des normes de construction suscite de vives inquiétudes quant à la sécurité des bâtiments en Indonésie. Début septembre, trois personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'effondrement d'un bâtiment abritant une salle de prière dans l'ouest de Java.