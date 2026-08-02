Un incendie sur un ferry transportant 271 personnes entre Surabaya et Makassar, en Indonésie, a fait cinq morts et 41 disparus. Les secours poursuivent leurs recherches.

AFP Agence France-Presse

Cinq personnes ont été retrouvées mortes et 41 sont portées disparues après l'incendie d'un ferry transportant 271 personnes en Indonésie, ont annoncé dimanche les autorités chargées des opérations de recherche et de secours.

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Le ferry reliait Surabaya, deuxième ville d'Indonésie située dans la province de Java oriental, à Makassar, dans la province de Sulawesi du Sud, lorsque le capitaine a signalé à la compagnie que le navire avait pris feu, selon l'Agence nationale de recherche et de secours (Basarnas).