AFP Agence France-Presse
Cinq personnes ont été retrouvées mortes et 41 sont portées disparues après l'incendie d'un ferry transportant 271 personnes en Indonésie, ont annoncé dimanche les autorités chargées des opérations de recherche et de secours.
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Le ferry reliait Surabaya, deuxième ville d'Indonésie située dans la province de Java oriental, à Makassar, dans la province de Sulawesi du Sud, lorsque le capitaine a signalé à la compagnie que le navire avait pris feu, selon l'Agence nationale de recherche et de secours (Basarnas).
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