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170'000 passagers toujours bloqués
Jakarta prolonge la fermeture de son aéroport après l'éruption d'un volcan

L'éruption de l'Anak Krakatoa perturbe le trafic aérien en Indonésie. Quatre aéroports, dont celui de Jakarta, resteront fermés jusqu'à lundi soir. Quelque 170'000 passagers sont bloqués et plus de 1500 vols ont été retardés.
Publié: 06.09.2026 à 20:47 heures
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Dernière mise à jour: il y a 57 minutes
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L’aéroport international de Jakarta a dû fermer en raison de l’éruption du volcan Anak Krakatoa.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le principal aéroport international de Jakarta et trois autres ont étendu leur fermeture jusqu'à lundi 18H00 (11H00 GMT) en raison d'une éruption volcanique en Indonésie, empêchant des dizaines de milliers de voyageurs de rejoindre leurs destinations. «En lien avec l'augmentation de l'activité éruptive du mont Anak Krakatoa, les vols dans plusieurs aéroports sont suspendus», a fait savoir l'entreprise Angkasa Pura, gestionnaire de l'aéroport, sur les réseaux sociaux.

Le volcan Anak Krakatoa, qui signifie «enfant du Krakatoa», est entré en éruption samedi, avec une coulée de lave et des détonations audibles à plusieurs centaines de kilomètres. De nouvelles éruptions ont été enregistrées dimanche, a indiqué l'agence de volcanologie. La probabilité d'une nouvelle éruption demeure élevée jusqu'à lundi matin, a précisé l'agence.

170'000 passagers bloqués

«La menace liée à une éruption provient de l'éjection de roches incandescentes accompagnée d'importantes retombées de cendres. Un autre risque potentiel découle des coulées de lave si l'éruption reprend et se poursuit», a indiqué l'agence. Parmi les quatre aéroports fermés jusque lundi soir figurent l'aéroport international Soekarno-Hatta situé dans la banlieue de Jakarta ainsi que l'aéroport Halim Perdanakusuma, une base aérienne plus modeste installée également à Jakarta et accueillant à la fois des vols civils et militaires, a indiqué la compagnie.

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Quelque 1558 vols ont été retardés en raison de la suspension dimanche du trafic aérien dans huit aéroports indonésiens, avec 170'000 passagers bloqués, a indiqué dimanche soir le ministère des Transports. Plus de 900 vols affectés étaient à destination ou en provenance de l'aéroport international de Jakarta. Situé dans le détroit séparant les îles de Java et de Sumatra, le volcan Anak Krakatoa connaît une activité sporadique depuis son émergence au début du siècle dernier, au sein de la caldeira formée à la suite de son éruption de 1883 (alors nommé Krakatoa).

Cette catastrophe a été l'une des plus meurtrières et des plus destructrices de l'histoire, avec un bilan estimé à 35'000 morts. Un tsunami survenu en 2018, provoqué par l'effondrement de certaines parties du même Anak Krakatoa, avait fait 429 morts et entraîné le déplacement de milliers d'habitants. L'Indonésie, vaste archipel d'Asie du Sud-Est, est située sur la ceinture de feu du Pacifique où la rencontre de plaques continentales engendre une intense activité volcanique et sismique.

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