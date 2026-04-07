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Un homme et 18 femmes
Dix-neuf personnes inculpées pour trafic de nourrissons en Indonésie

En Indonésie, 19 personnes ont été inculpées pour traite d'êtres humains mardi. Ce réseau criminel aurait vendu plus de 20 bébés, principalement à Singapour, depuis 2023.
Publié: il y a 59 minutes
Le réseau criminel aurait vendu plus de 20 bébés, principalement à Singapour, depuis 2023. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Dix-neufs personnes ont été inculpées mardi pour traite d'êtres humains en Indonésie, pour leur rôle présumé dans l'achat puis la revente de bébés à l'étranger et dans le pays. Un homme et 18 femmes, dont la cheffe présumée du réseau, Lie Siu Luan, âgée de 70 ans, ont été formellement inculpés lors d'une audience devant le tribunal du district de Bandung, dans l'ouest de l'île de Java.

Ils encourent jusqu'à 15 ans de prison en vertu des lois indonésiennes sur la traite des êtres humains et la protection de l'enfance, ont indiqué des responsables. Les accusés ont été arrêtés l'année dernière après qu'un parent a signalé un enlèvement présumé de bébé à la police.

Les enquêteurs ont retrouvé un suspect qui aurait ensuite avoué avoir vendu plus d'une vingtaine de nourrissons, dont certains n'avaient que trois mois. «La plupart de ces bébés ont été vendus à Singapour», a déclaré mardi devant le tribunal le procureur Sukanda qui, comme beaucoup d'Indonésiens, n'a qu'un seul nom.

Des rôles distincts

La police a secouru plusieurs bébés détenus par le réseau en Indonésie, avant qu'ils ne puissent être vendus. D'autres, rejetés par des clients potentiels à Singapour, avaient déjà été vendus en Indonésie. Selon la police, le réseau a commencé ses activités en 2023 et a envoyé au moins 14 bébés à Singapour.

Les accusés jouaient des rôles distincts: certains étaient chargés de trouver des bébés, d'autres de s'en occuper, et d'autres encore de préparer les documents d'identité et les passeports. L'avortement est illégal dans cet archipel à majorité musulmane, sauf en cas de viol ou de nécessité médicale.

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