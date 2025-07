Les forces indiennes ont tué deux auteurs présumés de l'attaque au Cachemire. (image d'illustration) Photo: IMAGO/NurPhoto

AFP Agence France-Presse

Les forces de sécurité indiennes ont tué trois hommes armés soupçonnés d'avoir mené en avril une attaque contre des touristes hindous dans le Cachemire indien, à l'origine de la guerre Inde-Pakistan de mai dernier, a annoncé mardi le ministre indien de l'Intérieur Amit Shah.

«Je veux dire au Parlement (que) ceux qui ont conduit une attaque à Baisaran étaient trois terroristes et que tous les trois ont été abattus», a déclaré le ministre. Le 22 avril dernier, trois hommes armés avaient surgi de la forêt et avaient abattu froidement dans une prairie 26 hommes- 25 Indiens et un Népalais - à quelque 70 kilomètres de la ville touristique de Pahalgam, avant de prendre la fuite. Les forces de sécurité indiennes étaient depuis à la recherche des auteurs présumés de cet attentat.

Des preuves de leur implication

Amit Shah a affirmé que deux des trois hommes abattus lundi étaient membres du groupe jihadiste Lashkar-e-Taiba (LeT) basé au Pakistan et considéré comme un groupe «terroriste» par l'ONU.

«Les agences de sécurité indiennes ont des preuves détaillées de leur implication dans cette attaque», a-t-il déclaré mardi dans un discours à la chambre basse du Parlement. Ils ont été tués au cours d'un accrochage lundi dans les montagnes de Dachigam, à environ 30 kilomètres de Srinagar, la plus grande ville de la région, selon un communiqué de l'armée indienne.

Quatre jours d'affrontements

L'attaque du 22 avril avait déclenché en mai dernier un conflit armé entre l'Inde et le Pakistan, deux puissance nucléaires, New Delhi imputant la responsabilité de cet attentat à Islamabad, qui l'a catégoriquement démenti.

Les deux frères ennemis se sont affrontés pendant quatre jours, échangeant attaques de drones, tirs de missiles et barrages d'artillerie. Cet affrontement militaire, le plus meurtrier depuis des décennies, a fait plus de 70 morts dans les deux camps.

Les deux pays se disputent la souveraineté de l'ensemble du Cachemire depuis leur partition sanglante à leur indépendance en 1947. Depuis 1989, sa partie indienne est le théâtre d'une violente insurrection séparatiste. Les séparatistes les plus radicaux réclament l'indépendance de la partie indienne de ce territoire himalayen ou sa fusion avec le Pakistan.