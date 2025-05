L’armée indienne a annoncé samedi avoir tué un Pakistanais ayant, selon elle, franchi la frontière sans répondre aux sommations. L’incident survient deux semaines après la plus grave confrontation militaire entre l’Inde et le Pakistan depuis des décennies.

Un soldat de l'armée indienne surveille l'un des postes avancés le long de la ligne de contrôle entre l'Inde et le Pakistan. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Des soldats indiens ont abattu un Pakistanais qui a selon eux traversé la frontière et ne s'est pas arrêté en dépit de sommations, a annoncé l'armée indienne samedi. Cela deux semaines après la pire confrontation militaire entre les deux pays voisins depuis des décennies.

La Force de sécurité frontalière de l'Inde (BSF) a indiqué que ses troupes avaient repéré vendredi soir «une personne suspecte avançant vers la barrière frontalière» située au-delà de la frontière entre les deux pays, près du district de Banaskantha, dans l'Etat indien du Gujarat (nord-ouest).

«Ils ont interpellé l'intrus, mais celui-ci a continué d'avancer, ce qui les a poussés à ouvrir le feu», a détaillé cette source dans un communiqué. Une photo publiée par la BSF montre un homme mort aux cheveux grisonnants.

Le Cachemire comme point de départ

L'Inde et le Pakistan ont conclu le 10 mai un cessez-le-feu qui a mis fin à quatre jours d'affrontements, la pire confrontation militaire entre les deux pays depuis des décennies. Plus de 70 personnes y ont été tuées par des missiles, des drones et des tirs d'artillerie.

Le conflit a éclaté après une attaque meurtrière contre des civils sur un site touristique dans le Cachemire indien, que New Delhi a attribuée à des jihadistes soutenus par Islamabad. Le Pakistan a rejeté ces accusations et demandé une enquête indépendante.