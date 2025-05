Quatre enfants tués dans l'attaque d'un bus au Baloutchistan

La région est en proie à une hausse de violence (archives). Photo: FAYYAZ AHMAD

ATS Agence télégraphique suisse

Au moins quatre enfants ont perdu la vie et une trentaine d'autres ont été blessés dans une attaque visant leur bus scolaire au Baloutchistan, selon des responsables locaux cités mercredi par l’AFP. Cette région du sud du Pakistan connaît une recrudescence des violences.

«Le bus d'une école réservée aux enfants de militaires a été ciblé», a déclaré Yasir Iqbal Dashti, haut responsable de l'administration locale. «Selon les premiers résultats de l'enquête, il s'agissait d'un attentat-suicide», a-t-il ajouté. Un second responsable a confirmé ce bilan sous couvert d'anonymat.

Des rebelles financés?

L'attaque n'a jusqu'ici pas été revendiquée, mais régulièrement l'armée de libération du Balouchistan (BLA) et la branche régionale du groupe Etat islamique (EI-K) revendiquent des attentats dans cette province. Ces derniers jours, quatre civils et quatre paramilitaires ont ainsi été tués par des bombes au Baloutchistan.

Les violences se sont multipliées dans l'ouest du Pakistan, frontalier de l'Afghanistan, depuis le retour au pouvoir des talibans à Kaboul à l'été 2021. Islamabad accuse son voisin de ne pas déloger les rebelles qui utilisent son sol pour attaquer le Pakistan, ce que l'Afghanistan dément. Le Pakistan accuse également son grand rival indien de soutenir, d'armer et de financer les rebelles baloutches.

Plus de 1600 morts

Depuis plusieurs semaines, Islamabad attribue de nombreuses attaques dans l'ouest de son territoire à des assaillants agissant pour le compte de «leurs maîtres étrangers» ou à des «supplétifs de l'Inde». Le Pakistan, qui sort tout juste de sa pire confrontation avec New Delhi depuis des décennies, avait aussi pointé du doigt les renseignements indiens lors d'une spectaculaire prise d'otages dans un train au Baloutchistan en mars. L'année 2024 a été la plus meurtrière en près d'une décennie au Pakistan, avec plus de 1600 morts, pour près de la moitié des soldats et policiers, selon le Centre pour la recherche et les études sur la sécurité d'Islamabad.

Au total, depuis le 1er janvier, selon un décompte de l'AFP, plus de de 240 personnes, en majorité des membres des forces de sécurité, ont été tuées dans des violences menées par des groupes armés en lutte contre l'Etat, au Baloutchistan comme dans la province voisine du Khyber-Pakhtunkhwa.

En 2014, cette dernière province avait été endeuillée par une attaque des talibans pakistanais contre une école militaire de Peshawar, qui avait tué plus de 150 personnes, en grande majorité des enfants.