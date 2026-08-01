Lecornu s'insurge contre les complotistes

Sébastien Lecornu a déploré que la «douleur» des habitants du village du Porge soit «instrumentalisée par des complotistes» alors que certains résidents estiment que les autorités ont sacrifié leurs maisons pour protéger celles de la presqu’île du Cap-Ferret.

«Je leur réponds que c’est faux», a réagi le Premier ministre dans un entretien à la Tribune Dimanche. Leur «douleur est aujourd’hui instrumentalisée par des complotistes sur les réseaux sociaux», a-t-il dénoncé, ajoutant que «les pompiers prennent leurs décisions selon un seul critère : sauver des vies humaines».

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Avec 183 habitations anéanties, Le Porge concentre les trois quarts des destructions de logements (240) causées par le mégafeu en Gironde. Un collectif qui rassemble déjà plus de 700 habitants de la commune a annoncé son intention de porter plainte au pénal pour retracer les événements et obtenir des réponses sur la chaîne de responsabilité.

Source: AFP