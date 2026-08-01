Lecornu s'insurge contre les complotistes
Sébastien Lecornu a déploré que la «douleur» des habitants du village du Porge soit «instrumentalisée par des complotistes» alors que certains résidents estiment que les autorités ont sacrifié leurs maisons pour protéger celles de la presqu’île du Cap-Ferret.
«Je leur réponds que c’est faux», a réagi le Premier ministre dans un entretien à la Tribune Dimanche. Leur «douleur est aujourd’hui instrumentalisée par des complotistes sur les réseaux sociaux», a-t-il dénoncé, ajoutant que «les pompiers prennent leurs décisions selon un seul critère : sauver des vies humaines».
Avec 183 habitations anéanties, Le Porge concentre les trois quarts des destructions de logements (240) causées par le mégafeu en Gironde. Un collectif qui rassemble déjà plus de 700 habitants de la commune a annoncé son intention de porter plainte au pénal pour retracer les événements et obtenir des réponses sur la chaîne de responsabilité.
Source: AFP
L'armée suisse prolonge son aide à la France pour lutter contre les incendies
La Suisse prolonge son engagement de lutte contre les incendies en Corse. L'aide prévu initialement pour une semaine est rallongé de quatre jours en raison des besoins d’assistance qui persistent, a annoncé samedi la Confédération.
Trois hélicoptères Super Puma de l'Armée suisse sont présents depuis mercredi et resteront en soutien jusqu'au 6 août inclus. Au vendredi soir 31 juillet, les hélicoptères engagés avaient transporté au total quelque 157 tonnes d’eau d’extinction, selon le communiqué du Groupement Défense.
Equipe humanitaire en Corse
Cette mission relève de la responsabilité générale de l’aide humanitaire de la Confédération, qui est rattachée au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Les coûts liés à cette mission seront couverts par les crédits existants du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et Département fédéral de la défense (DDPS). L'équipe humanitaire envoyée en Corse est composée de 22 personnes, dont des pilotes, des mécaniciens et des spécialistes dans l'extinction des feux.
Source: ATS
Aller en vacances en Gironde, «un geste de solidarité»
Aller en vacances en Gironde, où le mégafeu est désormais fixé, est «un geste de solidarité», a affirmé le Premier ministre Sébastien Lecornu dans un entretien à La Tribune Dimanche.
Au grand dam des professionnels du tourisme, la préfète de la Gironde, Sophie Brocas, avait déconseillé dimanche dernier aux vacanciers de «rejoindre» le département et incité «les touristes présents à envisager une autre destination».
Les incendies sont globalement «aujourd'hui sous contrôle» en France
Les incendies sont globalement «aujourd'hui sous contrôle» en France, même si «tout cela reste très évolutif», a déclaré samedi Sébastien Lecornu.
«De manière générale, les incendies sont aujourd'hui sous contrôle dans notre pays» et, en Gironde, «nous sommes revenus à une situation plus stable», a relevé le Premier ministre dans un entretien à La Tribune Dimanche. «Si les conditions changeaient, nous reprendrions immédiatement les mesures de précaution qui s'imposent», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, «un coordinateur national» rattaché à Matignon va être nommé pour piloter le chantier de la reconstruction dans les zones sinistrées par les feux qui ont brûlé plus de 117'000 hectares de forêt en France depuis le début de l'année 2026.
Source: AFP
Incendie dans le Var: «le combat continue», le feu «stabilisé», annonce le préfet
Le nouvel incendie qui touche le Var est «stabilisé» samedi soir mais «le combat continue» en raison des vents changeants, a averti le préfet Simon Babre.
«Nous restons prudents parce que le combat continue, les vents changent, ils sont parfois tournoyants, et la vérité d'un soir n'est pas forcément la vérité des lendemains matins», a déclaré le préfet, précisant que le feu est resté dans son «enveloppe» après avoir parcouru environ 1800 hectares.
Source: AFP
En Grèce, les pompiers sont poussés «à leurs limites»
Des centaines de pompiers sont engagés en Grèce dans une lutte «jusqu’à leurs limites» face à de violents incendies qui ravagent notamment une station balnéaire très fréquentée et sa région, selon le ministre de la Protection civile. Ils sont plus de 400 à intervenir dans ce lieu de villégiature de Porto Germeno, à quelque 70 km au nord-ouest d’Athènes, et dans ses alentours, selon les sapeurs-pompiers.
La Grèce, relativement épargnée par les grands feux en début d’été contrairement à la France et l’Espagne, est en alerte maximum sur une partie de son territoire en raison des vents violents qui balaient une grande partie du pays. Des feux de forêt sont également actifs dans d’autres régions, a indiqué le ministre de la Protection civile, Evangelos Tournas, évoquant «des conditions extrêmement difficiles».
«Le nombre très élevé d’incendies, associé à des conditions météorologiques extrêmes, a poussé les pompiers jusqu’à leurs limites», a-t-il déploré sur la chaîne publique ERT. Des vents atteignant 130 km/h ont été enregistrés samedi, selon meteo.gr, le service météorologique de l’Observatoire national d’Athènes.
D’épais nuages gris s’échappaient de la végétation en feu dans une zone difficile d’accès, sur les pentes du mont Cithéron, tandis qu’un hélicoptère effectuait dans des conditions dantesques des largages d’eau, selon des images de l’AFP depuis Agia Paraskevi, dans l’arrière-pays de Porto Germeno.
Source: AFP
Le Var fait face à des conditions climatiques «rarement connues»
Les importants incendies qui se sont succédé dans le Var depuis deux semaines, avec un nouveau sinistre en cours depuis vendredi, interviennent dans des conditions climatiques que le département a «rarement connues», a estimé samedi le patron des sapeurs-pompiers du Var, Eric Grohin.
«Cinq, six, sept jours de vent avec des situations extrêmes en termes de canicule et en termes d'hygrométrie, je n'avais jamais vu en 8 ans ici», a déclaré Eric Grohin lors d'un point presse, soulignant que ces conditions «extrêmement compliquées» rendaient d'autant plus difficile la lutte contre le feu qui a repris au pied du massif du Gros Bessillon et menace plusieurs villages.
Source: AFP
Le feu en Gironde est «fixé» et «ne progresse plus», annonce Laurent Nuñez
Le mégafeu en Gironde, qui s'est déclaré le 22 juillet à l'ouest de Bordeaux et a brûlé 42'000 hectares, est désormais «fixé» et «ne progresse plus», a annoncé samedi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez lors d'une point presse.
«Même si le feu ne progresse pas, il y a encore des zones actives qui, pour certaines parties du territoire, ne permettront pas encore à date la réintégration» de toutes les personnes évacuées sur les 222'000 personnes qui avaient été évacuées de manière préventive dans 24 communes, a-t-il ajouté. Au total, 119'000 hectares ont été parcourus par les feux en France cette année.
Source: AFP
Les pompiers en difficulté dans une station balnéaire prisée en Grèce
Des centaines de pompiers grecs luttent samedi pour tenter de sauver une station balnéaire très prisée du golfe de Corinthe, Porto Germeno, non loin des villes de Thèbes et Athènes, alors que des vents violents continuent de balayer le pays, entravant les opérations.
Ils sont plus de 300 à intervenir dans cette localité située à quelque 70 kilomètres au nord-ouest de la capitale grecque. «Le feu a atteint la mer. Des habitations ont certainement été endommagées», a déclaré à l'AFP un porte-parole des pompiers.
«Les vents sont très violents. Les hélicoptères tentent d'intervenir du mieux qu'ils peuvent, mais certains en sont incapables et ont été redirigés vers un autre incendie (dans le Péloponnèse) où les conditions sont plus clémentes», a-t-il ajouté. Des vents pouvant aller jusqu'à 130 km/h ont été enregistrés samedi, selon le service d'information météorologique meteo.gr de l'Observatoire national d'Athènes.
Les dégâts autour de Porto Germeno sont «inconcevables», a estimé sur Facebook Theodore Giannaros, météorologue spécialisé dans les feux de forêt de l'Observatoire national d'Athènes. «La superficie touchée semble dépasser les 4000 à 5000 hectares», a-t-il indiqué.
Source: AFP
Le mégafeu en Gironde n'est «pas fixé» mais «toujours contenu» samedi
Le mégafeu qui a ravagé 42'000 hectares en Gironde n'est «pas fixé» samedi matin, mais «toujours contenu», après une nuit «plutôt clémente», a déclaré un officier de la communication des sapeurs-pompiers, faisant état de conditions météo «un peu plus favorables».
«Le feu n'est toujours pas fixé, il est toujours contenu, et nous travaillons pour justement aller vers un feu fixé dans les prochains jours», a déclaré lors d'un point-presse le lieutenant-colonel Eric Pitault, du Sdis 33.
«La nuit a été plutôt clémente. Les conditions météo nous sont un peu plus favorables, même si on reste dans une période qui est compliquée. Les températures sont toujours hautes, la sécheresse est toujours là, les végétaux sont toujours secs. Ce qui nous favorise un peu le travail, surtout, c'est que le vent, pour l'instant, nous laisse un peu de répit», a-t-il souligné.
Source: AFP
Aucune nouvelle surface a été impactée par l'incendie dans le Var
Les verrous mis en place par les pompiers pour contenir la propagation de l'incendie dans le Var ont tenu et aucune nouvelle surface n'est impactée par le feu samedi, a annoncé le préfet du Var, Simon Babre.
«Les verrous sur les points sensibles ont tenu. Il n'y pas de nouvelle surface impactée» par le feu, a déclaré à l'AFP le préfet, lors d'un point de situation sur le sinistre qui a déjà parcouru 1000 hectares.
Source: AFP
«Le feu pas fixé mais on progresse» en Gironde, se réjouit la préfète
Le mégafeu en Gironde «n’est pas fixé, mais nous progressons», s’est réjouie vendredi la préfète Sophie Brocas. Près de 200’000 personnes évacuées ont déjà pu regagner leur domicile dans une vingtaine de communes, sur un total de 220’000 déplacés.
«La crise n’est pas terminée, le feu n’est pas fixé, mais nous progressons. La situation s’améliore vraiment de jour en jour», a déclaré la représentante de l’État. «Il reste quelques points chauds, principalement dans deux zones», a-t-elle précisé, le long du littoral sur la commune du Porge et au sud de Lacanau.
«Au total, 198’000 des 220’000 personnes évacuées ont pu rentrer chez elles aujourd’hui», a-t-elle ajouté. La commune d’Arès pourrait également être concernée samedi par ces retours à domicile.
Source: AFP