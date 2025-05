La France met en garde la Russie

Si Vladimir Poutine ne consentait pas au cessez-le-feu en Ukraine, il faudra aller plus loin dans les sanctions et viser les secteurs financier et pétrolier, a estimé dimanche le chef de la diplomatie française. «Ce qui a été dit hier par les dirigeants européens (qui participaient à un sommet, ndlr), c'est que si Poutine ne consent pas au cessez-le-feu, il faudra faire plus que ce nouveau paquet de sanctions et aller chercher le secteur financier et le secteur pétrolier comme les Américains s'apprêtent à le faire», a déclaré Jean-Noël Barrot lors d'un entretien conjoint sur France Info/Le Monde.

L'Ukraine et ses alliés européens, de concert avec les Etats-Unis, ont adressé samedi un ultimatum à Moscou pour accepter un cessez-le-feu «complet et inconditionnel» de 30 jours à partir de lundi, faute de quoi la Russie s'exposerait à de nouvelles «sanctions massives». «De plus en plus, Vladimir Poutine est acculé et il va devoir faire des mouvements vers la paix car la pression ne va cesser de s'accentuer», a déclaré Jean-Noël Barrot.

