Keir Starmer appelle à «maintenir l'attention sur l'Ukraine»

ATS Agence télégraphique suisse
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé mardi à «maintenir l'attention sur l'Ukraine», malgré la guerre au Moyen-Orient. Il s'exprimait au début d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Downing Street. «Il y a évidemment un conflit en Iran et au Moyen-Orient, mais nous ne pouvons pas perdre de vue ce qui se passe en Ukraine et la nécessité de notre soutien là-bas», déclaré M. Starmer. «Il faut maintenir l'attention sur l'Ukraine», a-t-il insisté.
Volodymyr Zelensky est arrivé mardi à Londres, où il a été reçu par le roi Charles III au palais de Buckingham, avant des discussions avec Keir Starmer et le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte.
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