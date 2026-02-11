DE
FR

Il avait 48 ans
L'acteur James Van Der Beek, héros de la série «Dawson», est décédé

James Van Der Beek, star de la série culte «Dawson», est mort à 48 ans. L'acteur américain souffrait d'un cancer colorectal depuis 2024, a annoncé sa famille sur Instagram.
Publié: 21:12 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
1/2
James Van Der Beek était atteint d'un cancer.
Photo: IMAGO/Newscom / AdMedia

L'acteur américain James Van Der Beek, héros de la série phare de la fin des années 1990 et du début des années 2000 «Dawson», est mort mercredi à l'âge de 48 ans, a-t-il été annoncé sur son compte Instagram. «Notre cher James David Van Der Beek s'est éteint paisiblement ce matin. Il a affronté ses derniers jours avec courage, foi et dignité», est-il écrit dans ce message posté également sur le compte de son épouse, Kimberly Van Der Beek. En 2024, le comédien avait annoncé être atteint d'un cancer colorectal. Il était marié et père de six enfants.

Figure emblématique de la télévision au tournant du XXIe siècle, James Van Der Beek ne s'est jamais détaché de son rôle de Dawson Leery, adolescent sentimental et féru de cinéma grandissant avec ses amis dans la bucolique petite ville de Capeside. A croire qu'il était prédestiné à incarner ce personnage: son nom de famille peut se traduire par «de la crique» en néerlandais, quand le titre original de la série («Dawson's Creek») signifie «la crique de Dawson».

Un rôle qui lui colle à la peau

Né le 8 mars 1977 d'un joueur de baseball et d'une danseuse, c'est à l'adolescence qu'il décroche ses premiers rôles au théâtre et à la télévision. Le succès arrive dès ses 20 ans, avec la série pour ados «Dawson», diffusée entre 1998 et 2003. Sa soudaine célébrité lui ouvre les portes du cinéma («American Boys», comédie dramatique adolescente, «Les Lois de l'attraction», adaptation du roman de Breat Easton Ellis), mais sans qu'il parvienne à s'y imposer.

De son propre aveu, outre quelques «tueurs et psychopathes», les autres rôles marquants de James Van Der Beek sont des caricatures de Dawson ou de lui-même (dans les films «Scary Movie», «Jay et Bob contre-attaquent» ou la sitcom «Don't Trust the B---- in Apartment 23»). «Dans l'ensemble, j'ai porté avec fierté mon passé plutôt que de le considérer comme quelque chose dont il fallait se débarrasser», disait-il au site people Page Six en 2011.

Adepte des réseaux sociaux, l'acteur y était aussi présent à ses dépens, avec une image virale de son double de fiction en pleurs. «Mes abonnés sur Twitter écrivaient 'Classique' ou 'Mon moment préféré de tous les temps' avec un lien. Je cliquais toujours dessus, en m'attendant à ce que le lien soit une scène héroïque de 'American Boys', et c'était toujours ce GIF de moi en train de pleurer! Je trouvais ça tellement drôle», avait-il assuré à Page Six.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus