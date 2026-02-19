Le Bernois Endrit Nika était accusé au Kosovo d'avoir défenestré et tué sa petite amie. Jeudi, le tribunal compétent de Pristina a rendu le verdict: le Suisse doit passer 18 ans derrière les barreaux pour meurtre.

Un Bernois condamné à 18 ans de prison au Kosovo pour meurtre

Un Bernois condamné à 18 ans de prison au Kosovo pour meurtre

Il a poussé sa petite amie par la fenêtre

Karin Frautschi et Qendresa Llugiqi

Le verdict d'un glaçant féminicide est tombé ce jeudi: le Bernois Endrit Nika devra purger 18 ans de prison pour avoir assassiné sa petite amie Sofia T.*, selon les informations de l’agence de presse Ekonomia Online (EO). Le meurtre s’est produit le 1er août 2023 dans la ville de Fushë Kosova. Le Suisse d’origine kosovare avait poussé sa compagne par la fenêtre d’un hôtel.

La mère de Sofia T., assistait à l’audience. Après l’énoncé du jugement, elle brandissait une banderole: on y voyait une photo de sa fille, accompagnée du mot «Justicia» inscrit en grandes lettres rouges. Elle a crié à plusieurs reprises: «Justice! Justice! La vérité triomphe toujours!»

Le père croyait à l'innocence de son fils

L’été dernier, le père d’Endrit Nika, Ismail Nika, s’était confié à Blick au sujet de son fils, alors soupçonné d’avoir commis le crime. Le sexagénaire se disait convaincu de son innocence: «Endrit aimait sa petite amie plus que tout et planifiait déjà son avenir avec elle. Il voulait aussi la surprendre en la demandant en mariage – mais seulement après le mariage de mon fils cadet.»

Pour cette célébration, la famille s’était rendue au Kosovo durant l’été 2023. Son fils et Sofia T. n’auraient pas passé la nuit dans la maison familiale, mais dans un hôtel – où serait survenu cet «événement incroyablement triste». «Endrit m’a juré qu’il ne lui avait rien fait – et je le crois», affirmait alors le père, ajoutant: «Endrit est un homme calme et réfléchi. Pas un monstre!»

Son fils lui aurait expliqué que sa compagne était jalouse parce qu’il avait dansé avec d’autres femmes lors de la fête précédant le mariage. «La discussion s’est probablement poursuivie à l’hôtel», supposait le père.

Une jeune femme battue

Lors de son interrogatoire, Endrit Nika a déclaré s’être assis au sol avec sa compagne pour tenter de la calmer. Devant l'impasse de la discussion, il aurait décidé de passer la nuit chez ses parents. «Alors qu’il se détournait pour partir, Endrit Nika a soudain entendu un fracas. Il s’est retourné, et là où sa petite amie était encore assise contre la fenêtre, il y avait un trou béant dans la façade vitrée», relatait Ismail Nika. Une expertise a établi que la fenêtre n’était pas correctement installée.

Le tribunal n’a toutefois pas retenu cette version des faits. Il a suivi celle du Ministère public. Selon l’accusation, Endrit Nika avait déjà frappé sa compagne à plusieurs reprises et tenté de l’écraser avec un véhicule sur le parking de l’hôtel.

De retour dans la chambre, Endrit Nika aurait poursuivi la dispute et les violences contre Sofia T. Il l’aurait acculée dans un coin d’où elle ne pouvait s’échapper, selon le tribunal. Finalement, il l’a poussée dans le vide. La jeune femme est décédée plus tard à l’hôpital. Le jugement n’est pas encore définitif.

*Nom modifié