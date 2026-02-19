Le verdict d'un glaçant féminicide est tombé ce jeudi: le Bernois Endrit Nika devra purger 18 ans de prison pour avoir assassiné sa petite amie Sofia T.*, selon les informations de l’agence de presse Ekonomia Online (EO). Le meurtre s’est produit le 1er août 2023 dans la ville de Fushë Kosova. Le Suisse d’origine kosovare avait poussé sa compagne par la fenêtre d’un hôtel.
La mère de Sofia T., assistait à l’audience. Après l’énoncé du jugement, elle brandissait une banderole: on y voyait une photo de sa fille, accompagnée du mot «Justicia» inscrit en grandes lettres rouges. Elle a crié à plusieurs reprises: «Justice! Justice! La vérité triomphe toujours!»
Le père croyait à l'innocence de son fils
L’été dernier, le père d’Endrit Nika, Ismail Nika, s’était confié à Blick au sujet de son fils, alors soupçonné d’avoir commis le crime. Le sexagénaire se disait convaincu de son innocence: «Endrit aimait sa petite amie plus que tout et planifiait déjà son avenir avec elle. Il voulait aussi la surprendre en la demandant en mariage – mais seulement après le mariage de mon fils cadet.»
Pour cette célébration, la famille s’était rendue au Kosovo durant l’été 2023. Son fils et Sofia T. n’auraient pas passé la nuit dans la maison familiale, mais dans un hôtel – où serait survenu cet «événement incroyablement triste». «Endrit m’a juré qu’il ne lui avait rien fait – et je le crois», affirmait alors le père, ajoutant: «Endrit est un homme calme et réfléchi. Pas un monstre!»
Son fils lui aurait expliqué que sa compagne était jalouse parce qu’il avait dansé avec d’autres femmes lors de la fête précédant le mariage. «La discussion s’est probablement poursuivie à l’hôtel», supposait le père.
Une jeune femme battue
Lors de son interrogatoire, Endrit Nika a déclaré s’être assis au sol avec sa compagne pour tenter de la calmer. Devant l'impasse de la discussion, il aurait décidé de passer la nuit chez ses parents. «Alors qu’il se détournait pour partir, Endrit Nika a soudain entendu un fracas. Il s’est retourné, et là où sa petite amie était encore assise contre la fenêtre, il y avait un trou béant dans la façade vitrée», relatait Ismail Nika. Une expertise a établi que la fenêtre n’était pas correctement installée.
Le tribunal n’a toutefois pas retenu cette version des faits. Il a suivi celle du Ministère public. Selon l’accusation, Endrit Nika avait déjà frappé sa compagne à plusieurs reprises et tenté de l’écraser avec un véhicule sur le parking de l’hôtel.
De retour dans la chambre, Endrit Nika aurait poursuivi la dispute et les violences contre Sofia T. Il l’aurait acculée dans un coin d’où elle ne pouvait s’échapper, selon le tribunal. Finalement, il l’a poussée dans le vide. La jeune femme est décédée plus tard à l’hôpital. Le jugement n’est pas encore définitif.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
*Nom modifié