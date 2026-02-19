DE
FR

Il a poussé sa petite amie par la fenêtre
Un Bernois condamné à 18 ans de prison au Kosovo pour meurtre

Le Bernois Endrit Nika était accusé au Kosovo d'avoir défenestré et tué sa petite amie. Jeudi, le tribunal compétent de Pristina a rendu le verdict: le Suisse doit passer 18 ans derrière les barreaux pour meurtre.
Publié: 20:24 heures
1/6
Endrit Nika, Suisse d'origine kosovare, a été condamné à 18 ans de prison au Kosovo pour meurtre.
Photo: DR
RMS_Portrait_AUTOR_1198.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_1062.JPG
Karin Frautschi et Qendresa Llugiqi

Le verdict d'un glaçant féminicide est tombé ce jeudi: le Bernois Endrit Nika devra purger 18 ans de prison pour avoir assassiné sa petite amie Sofia T.*, selon les informations de l’agence de presse Ekonomia Online (EO). Le meurtre s’est produit le 1er août 2023 dans la ville de Fushë Kosova. Le Suisse d’origine kosovare avait poussé sa compagne par la fenêtre d’un hôtel.

La mère de Sofia T., assistait à l’audience. Après l’énoncé du jugement, elle brandissait une banderole: on y voyait une photo de sa fille, accompagnée du mot «Justicia» inscrit en grandes lettres rouges. Elle a crié à plusieurs reprises: «Justice! Justice! La vérité triomphe toujours!»

Le père croyait à l'innocence de son fils

L’été dernier, le père d’Endrit Nika, Ismail Nika, s’était confié à Blick au sujet de son fils, alors soupçonné d’avoir commis le crime. Le sexagénaire se disait convaincu de son innocence: «Endrit aimait sa petite amie plus que tout et planifiait déjà son avenir avec elle. Il voulait aussi la surprendre en la demandant en mariage – mais seulement après le mariage de mon fils cadet.»

Pour cette célébration, la famille s’était rendue au Kosovo durant l’été 2023. Son fils et Sofia T. n’auraient pas passé la nuit dans la maison familiale, mais dans un hôtel – où serait survenu cet «événement incroyablement triste». «Endrit m’a juré qu’il ne lui avait rien fait – et je le crois», affirmait alors le père, ajoutant: «Endrit est un homme calme et réfléchi. Pas un monstre!» 

Son fils lui aurait expliqué que sa compagne était jalouse parce qu’il avait dansé avec d’autres femmes lors de la fête précédant le mariage. «La discussion s’est probablement poursuivie à l’hôtel», supposait le père.

Une jeune femme battue

Lors de son interrogatoire, Endrit Nika a déclaré s’être assis au sol avec sa compagne pour tenter de la calmer. Devant l'impasse de la discussion, il aurait décidé de passer la nuit chez ses parents. «Alors qu’il se détournait pour partir, Endrit Nika a soudain entendu un fracas. Il s’est retourné, et là où sa petite amie était encore assise contre la fenêtre, il y avait un trou béant dans la façade vitrée», relatait Ismail Nika. Une expertise a établi que la fenêtre n’était pas correctement installée.

Le tribunal n’a toutefois pas retenu cette version des faits. Il a suivi celle du Ministère public. Selon l’accusation, Endrit Nika avait déjà frappé sa compagne à plusieurs reprises et tenté de l’écraser avec un véhicule sur le parking de l’hôtel.

De retour dans la chambre, Endrit Nika aurait poursuivi la dispute et les violences contre Sofia T. Il l’aurait acculée dans un coin d’où elle ne pouvait s’échapper, selon le tribunal. Finalement, il l’a poussée dans le vide. La jeune femme est décédée plus tard à l’hôpital. Le jugement n’est pas encore définitif.

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

*Nom modifié

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus