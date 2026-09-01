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Jusqu’à 28% de réduction
Ikea casse ses prix sur 1500 produits dès aujourd'hui

Dès le 1er septembre, Ikea baisse les prix de 1500 produits en Europe, avec des réductions allant jusqu’à 28%. L’entreprise suédoise investit 1,2 milliard d’euros pour soutenir ses clients face à l’inflation.
Publié: il y a 42 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
Dès le 1er septembre, Ikea baisse les prix de 1500 produits en Europe
Photo: KEYSTONE
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AFP Agence France-Presse

Le numéro un mondial de l'ameublement Ikea a annoncé mardi réduire jusqu'à 28% les prix de quelque 1500 produits en Europe pour fidéliser une clientèle touchée par la hausse du coût de la vie. C'est la deuxième fois en deux ans que le géant du meuble en kit baisse ses prix malgré des effets sur le chiffre d'affaires et le bénéfice lors de son dernier exercice.

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«Nous avons un engagement à long terme visant à réduire les prix pour nos clients», a dit à l'AFP Jakub Jankowski, le directeur général d'Inter Ikea Group, la holding qui chapeaute Ikea. «Les fournisseurs ne subiront aucune pression liée aux coûts à cause de (cette décision, ndlr)», a-t-il assuré, soulignant qu'il existait «de fortes chances que, si nous vendons davantage, les fournisseurs produisent davantage».

Inter Ikea Group, Ingka Group, qui regroupe la quasi totalité des franchises, et d'autres franchises européennes vont consacrer 1,2 milliard d'euros à la réduction des prix en Europe. Par marché, environ 900 produits seront concernés a indiqué Ingka Group. Pour renforcer l'accessibilité des prix au-delà de l'Europe, Ingka Group investira également 70 millions d'euros pour compenser les pressions inflationnistes et monétaires en Asie et en Amérique du Nord.

Des milliards pour baisser les prix

A travers l'Europe et à partir du 1er septembre, les prix de produits populaires et emblématiques d'Ikea, au premier rang desquels certains modèles d'étagères Billy, les solutions de rangement Kallax ou du matériel de cuisine vont être réduits de 15 à 28%. La sélection de produits et l'ampleur des réductions varie légèrement d'un marché à l'autre, a précisé à l'AFP Juvencio Maeztu, directeur général d'Ingka Group. Après avoir décidé de rares hausses de prix à la sortie du Covid, le géant suédois a consacré entre 2 et 3 milliards d'euros pour baisser ses prix de 10% depuis 2024.

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