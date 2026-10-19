Dès le 2 novembre, les Suisses pourront obtenir une carte d'identité biométrique avec puce intégrée. Ce document sécurisé facilitera notamment les voyages dans l'UE.

ATS Agence télégraphique suisse

Les citoyens suisses pourront commander une nouvelle carte d'identité biométrique dès le lundi 2 novembre prochain. Ce document offrira une protection renforcée et facilitera les voyages dans l'Union européenne (UE).

La nouvelle carte d'identité, à l'instar du passeport biométrique, intégrera une puce contenant une image du visage et deux empreintes digitales. Cette technologie vise à renforcer la protection contre les manipulations et les falsifications, indique lundi l'Office fédéral de la police (Fedpol).

Les émoluments pour sa délivrance resteront inchangés. Les citoyens pourront obtenir le document auprès des services cantonaux compétents et des représentations suisses à l'étranger.

Anciennes cartes encore valables

L'introduction de cette carte répond à une évolution sécuritaire, l'UE ne délivrant plus que des cartes d'identité biométriques depuis 2021. «La nouvelle carte d'identité à puce est un modèle d'avenir et doit permettre aux Suissesses et aux Suisses de voyager dans l'UE», précise Fedpol. Les anciennes cartes délivrées avant l’introduction de la nouvelle carte d’identité biométrique resteront valables pour voyager dans l’UE jusqu’à leur date d’expiration.

Les citoyens conserveront la liberté de choisir entre les deux types de documents. La carte biométrique est recommandée pour ceux qui voyagent au sein de l'UE et souhaitent un document moderne et vérifiable électroniquement. Pour une utilisation exclusivement en Suisse et une preuve d'identité physique, la carte non biométrique reste suffisante.

Il appartiendra aux cantons de déterminer si la carte d'identité actuelle sans puce pourra toujours être demandée auprès des communes ou si la démarche devra être effectuée directement auprès du canton. Une vidéo explicative est disponible sur le site www.passeportsuisse.ch.