DE
FR

Guerre au Moyen-Orient
Le prix du gaz a pris jusqu'à 60% en une semaine

Malgré une baisse de 8,3% ce matin, le gaz naturel européen a bondi de 60% en une semaine. En parallèle, les prix du pétrole grimpent, alimentés par le blocage du détroit d'Ormuz.
Publié: il y a 51 minutes
Le prix du gaz naturel TTF néerlandais, qui fait référence en Europe s'est envolé de plus de 60% en l'espace d'une semaine (archives).
Photo: DUMITRU DORU
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les prix des hydrocarbures divergeaient jeudi matin, au sixième jour du conflit au Moyen-Orient, alors que dans le détroit d'Ormuz le trafic maritime est toujours paralysé. Vers 08h10, le prix du gaz naturel TTF néerlandais, qui fait référence en Europe, reculait de 8,3% à 49,76 euros le mégawattheure. Sur une semaine, il a cependant enregistré une envolé de plus de 60%.

Quant au pétrole, le Brent de la mer du Nord progressait de 2,65% à 83,57 dollars le baril, après avoir marqué un léger repli la veille. Le WTI américain montait quant à lui de 2,89% à 76,83 dollars. Sur une semaine, les deux types d'or noir ont vu leurs cours bondir d'environ 19%.

Les Gardiens de la Révolution, force chargée des opérations extérieures iraniennes, ont revendiqué mercredi le contrôle «total» du passage d'Ormuz, par lequel transitent habituellement 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux. Dans ce contexte de tension extrême, un pétrolier ancré au large du Koweït a subi une «forte explosion», a indiqué jeudi l'agence de sécurité maritime britannique UKTMO.

Encore «deux semaines de stock»

«La détente observée sur les prix du pétrole, après plusieurs séances de forte hausse, a également contribué à apaiser les craintes liées à un choc énergétique. Les déclarations du secrétaire au Trésor Scott Bessent évoquant des mesures pour sécuriser les flux pétroliers dans le Golfe ont également soutenu le sentiment de marché», a précisé John Plassard.

A lire aussi
Le pétrole flambe à plus de 80 dollars le baril
Crise au Moyen-Orient
Le pétrole flambe à plus de 80 dollars le baril
Une tempête à l'ampleur incertaine en vue pour l’économie mondiale
Conflit au Moyen-Orient
Une tempête à l'ampleur incertaine en vue pour l’économie mondiale

Selon le responsable des placements de la banque Cité Gestion, «les raffineurs disposent encore d'environ deux semaines de stocks, ce qui leur offre un coussin temporaire face aux perturbations. Mais si le blocage logistique devait se prolonger au-delà de quelques semaines, le choc énergétique pourrait rapidement se transformer en véritable choc industriel pour plusieurs économies asiatiques».

«Les efforts de calmer les tensions du marché – notamment par la prise en charge de la prime d'assurance des navires et l'annonce d'escortes navales - ont pour l'heure échoué à calmer les investisseurs, qui surveillent de près tout signe d'un conflit prolongé», ont averti les analystes de la plateforme Trading Economics.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus