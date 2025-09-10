DE
Horreur à Bangkok
Un gardien de zoo tué par plusieurs lions

Tragique incident au Safari World de Bangkok: un gardien expérimenté s'est fait attaquer par plusieurs fauves, sous les yeux des visiteurs.
La possession de lions est légale en Thaïlande.
ATS Agence télégraphique suisse

Un gardien de zoo a été tué par des lions en Thaïlande, ont indiqué mercredi les autorités, soulevant des questions sur la sécurité des employés. L'attaque s'est produite au Safari World Bangkok, qui se présente comme l'un des plus grands parcs zoologiques d'Asie et propose des excursions pour nourrir les lions et les tigres pour environ 1.200 bahts (37 dollars) par personne.

«La victime est un employé du zoo qui nourrissait habituellement les lions», a déclaré à l'AFP Sadudee Punpugdee, un responsable du Département des parcs nationaux. Il aurait été attaqué par six ou sept lions, a-t-il ajouté.

Visiteur témoin de l'attaque

«Un homme est sorti d'une voiture, se tenant seul, dos tourné aux animaux (...) Il est resté debout pendant environ trois minutes, puis un lion s'est approché lentement et l'a attrapé par derrière. Il n'a pas crié», a raconté à la chaîne TV locale Thairath, Tavatchai Kanchanarin, un visiteur du zoo, témoin de l'attaque. La victime était superviseur du zoo depuis plus de 30 ans.

Le site internet de Safari World assure que «les visiteurs peuvent approcher de près des animaux sauvages tels que des tigres, des lions, des ours et des zèbres qui se promènent librement dans leur habitat naturel». La possession de lions est légale en Thaïlande, où la population de félins en captivité a explosé ces dernières années, avec près de 500 enregistrés dans des zoos, des fermes d'élevage voire dans des cafés où l'on peut caresser les animaux et des foyers.

