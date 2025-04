1/4 Des photographes ont aperçu le cortège du républicain à Rome. Photo: Getty Images

SDA

Le vice-président des Etats-Unis, J.D. Vance, s’est attiré des critiques lors d’un séjour familial à Rome à l’occasion des fêtes de Pâques. La fermeture du Colisée au public, le temps de sa visite, a suscité une vague de protestations. Selon le journal «La Repubblica», des touristes bloqués à l’extérieur ont scandé des slogans comme «Honte à vous!» — d’autant plus que J.D. Vance ne s’est finalement même pas présenté. Seule son épouse, Usha, a effectué la visite de l’amphithéâtre, sans lui.

D’après le journal italien, la scène a provoqué un chaos de 20 minutes samedi soir. Un hélicoptère a survolé la zone pendant toute la durée de l'incident. Certains visiteurs, après une heure d’attente, ont fini par escalader les barrières. La direction du parc archéologique, dont fait partie le Colisée, a justifié la fermeture par des raisons de sécurité. Tous ceux qui avaient réservé une visite auraient reçu à temps un e-mail d'annulation. J.D. Vance est ensuite resté à la résidence de l'ambassade américaine à Rome, la Villa Taverna.

Rencontre avec le pape François

Avec environ sept millions de visiteurs par an, le Colisée est l’un des monuments les plus fréquentés d’Italie. Construit entre 72 et 82 après J.-C., il pouvait à l’époque accueillir jusqu’à 70'000 spectateurs. Aujourd’hui encore, les files d’attente peuvent y être très longues, même sans la venue de personnalités politiques.

L'adjoint du président américain Donald Trump est arrivé à Rome vendredi. J.D. Vance, qui s'est converti au catholicisme en 2019, a également visité le Vatican. Le pape François l'a reçu en ce dimanche de Pâques pour un bref entretien. La rencontre a eu lieu à la maison d'hôtes Santa Marta, où le chef de l'Eglise catholique réside à nouveau après sa sortie de l'hôpital. C'est ce qu'a fait savoir un porte-parole du Vatican.

J.D. Vance achète une armure de gladiateur pour ses fils

Le samedi, J.D. Vance avait déjà rencontré le secrétaire d’Etat du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, numéro deux du Saint-Siège. Le vice-président, en poste sous Donald Trump, profite de son séjour pascal pour passer du temps à Rome avec sa famille.

Malgré des problèmes de santé persistants dus à une grave pneumonie, le pape a tout de même béni la foule depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre le jour de Pâques, prononçant la bénédiction «Urbi et Orbi» d’une voix affaiblie mais sous les applaudissements nourris des fidèles.

J.D. Vance et son épouse sont accompagnés par leurs trois jeunes enfants. Le vice-président a été aperçu en train d’acheter des costumes de gladiateurs pour ses fils, et de déguster des glaces avec sa famille. Selon «La Repubblica», les parents ont opté pour pistache, mangue et stracciatella, tandis que les enfants ont choisi fior di latte et chocolat. J.D. Vance arborait une tenue décontractée: jean, veste de randonnée et casquette.