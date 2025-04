Affaibli mais présent, le pape François a, indirectement, délivré son message pascal Urbi et Orbi à Rome. Il a abordé les conflits mondiaux, notamment à Gaza, et rencontré brièvement le vice-président américain JD Vance au Vatican.

Un mois à peine après sa sortie de l'hôpital, le pape de 88 ans, dont la présence était incertaine, est apparu en fauteuil roulant. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le pape François, toujours convalescent, s'est présenté dimanche au balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome et a souhaité «Joyeuses Pâques» aux milliers de fidèles rassemblés pour la fête la plus importante du calendrier chrétien. Un mois à peine après sa sortie de l'hôpital, le pape de 88 ans, dont la présence était incertaine, est apparu en fauteuil roulant, sans canules nasales à oxygène, peu après 12H00 (10H00 GMT) pour donner sa traditionnelle bénédiction «Urbi et Orbi» (à la ville et au monde), retransmise en mondovision.

Toujours affaibli et peinant à parler malgré l'amélioration de ses capacités respiratoires, François a délégué à un collaborateur la lecture de son texte, dans lequel il passe en revue les conflits dans le monde. Il a dénoncé la «situation humanitaire dramatique et ignoble» à Gaza, tout en mettant en garde contre «le climat d'antisémitisme croissant qui se répand dans le monde entier». «J'appelle les belligérants: cessez le feu, que les otages soient libérés et que l'aide précieuse soit apportée à la population affamée qui aspire à un avenir de paix», a-t-il lancé dans son message, depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome.

«Aucune paix n'est possible là où il n'y a pas de liberté religieuse ni de liberté de pensée et d'expression», a-t-il estimé dans son discours. Le pape argentin a exhorté les dirigeants politiques «à ne pas céder à la logique de la peur qui enferme» et à «abattre les barrières qui créent des divisions», plaidant une nouvelle fois pour le désarmement. Il s'est ensuite offert un bain de foule surprise à bord de sa «papamobile» place Saint-Pierre au milieu des milliers de fidèles réunis. Quelques instants plus tôt, François a reçu le vice-président américain JD Vance pour une «rencontre privée» de «quelques minutes» à la résidence Sainte-Marthe, où il vit au Vatican, deux mois après les vives critiques du chef de l'Eglise catholique contre la politique migratoire de l'administration de Donald Trump.

Une semaine agitée

Pour la première fois depuis son élection en 2013, le chef du 1,4 milliard de catholiques a manqué la plupart des rendez-vous de la Semaine sainte, dont le Chemin de Croix au Colisée vendredi et la veillée pascale samedi soir, dont il a délégué la présidence à des cardinaux. Mais samedi après-midi, il a fait une brève apparition publique dans la basilique Saint-Pierre pour prier devant une icône de la Vierge avant de saluer des fidèles et de distribuer des friandises à des enfants.

La messe de Pâques, qui commémore la résurrection du Christ, a débuté à 08H30 GMT sur la place Saint-Pierre ornée de milliers de fleurs hollandaises en présence de quelque 300 prêtres, évêques et cardinaux, présidée par le cardinal italien Angelo Comastri. Les organisateurs attendaient une foule encore plus dense que d'habitude en raison du Jubilé 2025, «Année sainte» de l'Eglise catholique qui a lieu tous les quarts de siècle et pour laquelle des millions de pèlerins affluent dans la Ville éternelle.