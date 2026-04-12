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Législatives en Hongrie
Viktor Orbán reconnait une «défaite douloureuse» face à Péter Magyar

Viktor Orban a concédé dimanche une «défaite douloureuse» aux législatives en Hongrie. Le scrutin a été remporté par l'opposant conservateur Peter Magyar.
Publié: il y a 29 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
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Viktor Orbán a concédé une défaite «douloureuse» lors des législatives hongroises.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre hongrois sortant, Viktor Orban, a reconnu sa défaite aux législatives de dimanche, lors d'un bref discours dans son QG de campagne.

«Les résultats des élections, bien que non encore définitifs, sont clairs; pour nous, ils sont douloureux mais sans ambiguïté. Nous n'avons pas reçu la responsabilité ni la possibilité de gouverner», a dit le dirigeant nationaliste au pouvoir depuis 16 ans, ajoutant avoir "félicité le parti vainqueur".

Plus tôt, son opposant, le conservateur pro-européen Peter Magyar, avait annoncé avoir reçu un appel de Viktor Orban pour le féliciter de sa victoire aux législatives, dans un post sur Facebook, où il a aussi écrit «Merci la Hongrie».

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Selon les données du Bureau électoral, après dépouillement de 66,69% des bulletins de vote, le parti Tisza de Peter Magyar peut se prévaloir de 137 des 199 sièges de l'assemblée hongroise, soit une super-majorité des deux tiers lui laissant les mains libres pour des réformes constitutionnelles.

«La Hongrie a choisi l'Europe»

«La Hongrie a choisi l'Europe», s'est réjouie dimanche la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sur X. «Ce soir, le coeur de l'Europe bat un peu plus vite en Hongrie», a estimé la dirigeante de l'exécutif européen après la défaite du Premier ministre sortant Viktor Orban, estimant que par ce vote, «un pays a repris son chemin européen».

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Le président français Emmanuel Macron a déclaré s'être entretenu dimanche avec Peter Magyar «pour le féliciter de sa victoire en Hongrie». «La France salue une victoire de la participation démocratique, de l'attachement du peuple hongrois aux valeurs de l'Union européenne et pour la Hongrie en Europe», a déclaré Emmanuel Macron sur X. «Ensemble, faisons avancer une Europe plus souveraine, pour la sécurité de notre continent, notre compétitivité et notre démocratie», a ajouté le président français.

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