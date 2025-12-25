ATS Agence télégraphique suisse
Le pape a dénoncé jeudi dans son homélie de Noël «l'absurdité» des discours belliqueux et les «blessures ouvertes» laissées par les guerres dans le monde, évoquant notamment la situation humanitaire à Gaza.
«Fragile est la chair des populations vulnérables, éprouvées par tant de guerres en cours ou terminées, laissant derrière elles des ruines et des blessures ouvertes», a-t-il déclaré lors d'une messe célébrée dans la basilique Saint-Pierre au Vatican.
Le pape américain a dit penser aux «tentes de Gaza, exposées depuis des semaines à la pluie, au vent et au froid», alors que des centaines de milliers de Gazaouis font face aux pluies hivernales dans des conditions extrêmes.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit