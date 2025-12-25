Le pape a dénoncé, ce 25 décembre lors de son homélie de Noël au Vatican, l'«absurdité» des discours belliqueux et les «blessures ouvertes» causées par les guerres, évoquant la crise humanitaire à Gaza.

Le pape fustige les «blessures ouvertes» laissées par les guerres

ATS Agence télégraphique suisse

Le pape a dénoncé jeudi dans son homélie de Noël «l'absurdité» des discours belliqueux et les «blessures ouvertes» laissées par les guerres dans le monde, évoquant notamment la situation humanitaire à Gaza.

«Fragile est la chair des populations vulnérables, éprouvées par tant de guerres en cours ou terminées, laissant derrière elles des ruines et des blessures ouvertes», a-t-il déclaré lors d'une messe célébrée dans la basilique Saint-Pierre au Vatican.

Le pape américain a dit penser aux «tentes de Gaza, exposées depuis des semaines à la pluie, au vent et au froid», alors que des centaines de milliers de Gazaouis font face aux pluies hivernales dans des conditions extrêmes.