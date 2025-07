1/2 La juge de la Cour supérieure Maria Carroccia rend sa décision dans le procès pour agression sexuelle de cinq jouers de hockey Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Les cinq joueurs professionnels de hockey sur glace accusés d'agression sexuelle sur une femme sont non coupables, a tranché un tribunal canadien jeudi, dans une affaire très médiatisée qui a secoué ce sport national au Canada.

«Sur la base de tous les éléments de preuve, je constate que la plaignante a effectivement exprimé son désir d'avoir des relations sexuelles avec les hommes», a déclaré la juge Maria Carroccia devant une salle d'audience bondée à London, dans la province de l'Ontario, à l'issue de l'un des procès les plus suivis de l'histoire récente du pays.

Elle a en outre affirmé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour déterminer que son consentement «était influencé par la peur». Les accusés, Alex Formenton, Carter Hart, Dillon Dube, Michael McLeod et Cal Foote, qui ont tous évolué au sein de la NHL (la ligue nord-américaine), ont été jugés pour des événements survenus dans une chambre d'hôtel en juin 2018. Ils avaient plaidé non coupable à l'ouverture du procès en avril.

La plaignante «ni fiable ni crédible»

Au début de la lecture du jugement, qui a duré plusieurs heures, Maria Carroccia a indiqué ne pas trouver ni «crédible ni fiable» le témoignage de la plaignante, ajoutant que les procureurs ne sont pas parvenus à prouver au-delà de tout doute raisonnable les accusations. Une déclaration qui a provoqué des exclamations dans la salle et des larmes chez les membres de la famille des joueurs, ont rapporté les médias présents.

Cinq heures plus tard, elle a déclaré non-coupable les cinq accusés qui, assis à côté de leurs avocats, n'ont pas réagi. L'accusatrice, âgée de 20 ans à l'époque et dont l'identité est protégée, a expliqué avoir rencontré les joueurs dans un bar après un gala de la fondation de la fédération Hockey Canada. Elle s'est rendue avec l'un d'entre eux dans sa chambre d'hôtel, où ils ont eu des relations sexuelles consenties.

Les cinq anciens membres de l'équipe canadienne de hockey junior mondial regardent la juge de la Cour supérieure Maria Carroccia Photo: keystone-sda.ch

Mais, à son insu, le joueur a ensuite envoyé un message dans un groupe de discussion, demandant à ses coéquipiers si quelqu'un était intéressé par un «plan à trois». Les procureurs ont fait valoir que les accusés ont eu des relations sexuelles avec la plaignante sans s'assurer de son consentement. Les avocats de la défense ont de leur côté soutenu que la femme avait participé de son plein gré et qu'elle avait porté plainte pour agression après avoir regretté ses choix.

La juge a soulevé des «aspects troublants» dans la manière dont la plaignante s'est souvenue des événements, notant que la femme affirmait qu'elle disait «sa vérité», et non la vérité, «ce qui semble brouiller la frontière entre ce qu'elle croit être vrai et ce qui est objectivement vrai». Elle a également constaté que la femme avait des difficultés à se souvenir des événements, «et qu'elle comblait ces lacunes par des suppositions».

Une première enquête classée en 2019 a été rouverte après la publication par la presse en 2022 d'informations qui ont provoqué une onde de choc dans tout le pays, révélant que Hockey Canada avait conclu un accord confidentiel de plusieurs millions de dollars avec la plaignante. La fédération avait été accusée d'avoir tenté d'étouffer l'affaire.

La définition du consentement a été centrale lors du procès de huit semaines. Cette affaire hautement médiatisée a également soulevé des questions sur la culture du hockey sur glace, sport national très apprécié, et sur la gestion par la police de ce type de dossier impliquant des célébrités.