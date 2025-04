Début du procès pour agression sexuelle de cinq hockeyeurs

Le procès de cinq anciens joueurs canadiens de la NHL, dont un passé par Ambri, accusés d'avoir agressé sexuellement une femme, s'est ouvert mardi, plus de six ans après les faits.

Alex Formenton a joué une saison et demie à Ambri entre 2022 et début 2024. Photo: keystone-sda.ch

L'affaire avait provoqué une onde de choc dans tout le Canada au moment de sa révélation en 2022, soulevant des questions sur la culture toxique du sport national et sur la gestion par la police de ce type de dossier impliquant des célébrités. A l'ouverture du procès à London, dans la province de l'Ontario, Alex Formenton, ancien joueur d'Ambri entre 2022 et 2024, Carter Hart, Dillon Dube, Michael McLeod et Cal Foote ont plaidé non coupable, ont rapporté plusieurs médias canadiens.

Ces anciens membres de l'équipe canadienne junior avaient été inculpés en janvier 2024 d'agression sexuelle pour des faits remontant à 2018. Le procès, qui doit durer huit semaines, commence mardi avec la sélection du jury.

Affaire dans un premier temps classée

Selon les documents déposés dans le cadre d'un autre procès, au civil cette fois, la victime a expliqué avoir rencontré les joueurs dans un bar et s'être rendue avec l'un d'entre eux dans sa chambre d'hôtel où ils ont eu des relations sexuelles consenties.

Mais à son insu, le joueur avait également invité plusieurs de ses coéquipiers dans la chambre où ils l'auraient agressée et humiliée. Elle avait porté plainte immédiatement après les faits, mais l'affaire a été classée après une première enquête en 2019.

Des dirigeants de Hockey Canada tentent d'étouffer l'affaire

Elle a été rouverte après la publication en 2022 d'informations dans la presse révélant que la fédération Hockey Canada avait discrètement réglé une poursuite civile intentée par la victime. En 2024, le chef de la police de London, Thai Truong, s'est excusé publiquement auprès de l'accusatrice. «Cela ne devrait pas prendre des années et des années pour arriver à ce résultat», avait-il déclaré.

Cette affaire avait déclenché des auditions parlementaires des dirigeants de Hockey Canada accusés d'avoir tenté d'étouffer l'affaire en concluant un accord confidentiel de plusieurs millions de dollars avec la victime.

Peu après, le président de la fédération avait dû démissionner et le financement public de l'institution sportive avait été suspendu dix mois par le gouvernement canadien.