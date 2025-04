Zurich - Lausanne: Vinzenz Rohrer a déjà tout d'un grand

Lausanne s'est incliné à Zurich (3-1) et va désormais sérieusement devoir se retrousser les manches pour renverser cette série. Lors de ce quatrième acte, c'est Vinzenz Rohrer qui a particulièrement impressionné et Lukas Frick déçu.

Vinzenz Rohrer (à dr.) a été très bon lors de ce quatrième acte. Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Vinzenz Rohrer (Zurich)

Quel match livré par l'Autrichien à licence suisse lors de ce cinquième acte! Le No 9 des Lions a récupéré le puck pour servir Willy Riedi sur un plateau en tout début de match. Là où bon nombre de joueurs auraient probablement tenté d'allumer la cage lausannoise, Vinzenz Rohrer a eu un très joli coup d'œil pour permettre à son coéquipier d'ouvrir le score.

Mais ce n'est pas tout. L'attaquant drafté par les Canadiens de Montréal a fait preuve d'une intensité de tous les instants pour multiplier les charges et agresser les défenseurs zurichois à chacune de ses présences sur la glace. Le joueur de 20 ans avait déjà été très bon la saison dernière lors de la finale face à cette même équipe lausannoise. Mais aujourd'hui, il semble avoir encore augmenté le niveau physique cette année. Et dire qu'il mesure à peine 1m80...

⭐⭐ Simon Hrubec (Zurich)

Le gardien du «Z» aurait sans le moindre doute mérité un blanchissage tant sa prestation a été solide durant 60 minutes. Simon Hrubec a reçu plus de 30 tirs de la part des Vaudois. Certes, tous n'avaient pas le poids d'un but, mais le portier tchèque a tout de même constamment fait des arrêts propres, même si son style n'a pas toujours été forcément académique.

On peut penser aux actions de Brendan Perlini (8e et 18e) ou encore de Damien Riat (17e). C'est probablement lui qui a permis à son équipe de vivre une fin de soirée un rien plus tranquille par la solidité de son jeu. En toute fin de rencontre, un tir de Gavin Bayreuther a échappé à sa vigilance, mais cela ne change rien à l'impression globale laissée.

⭐ Brendan Perlini (Lausanne)

Le Canadien a été très remuant, comme il l'avait d'ailleurs déjà été samedi lors de la victoire lausannoise lors de l'acte IV. Avec quatre shoots et une activité louable, Brendan Perlini n'a pas été récompensé. Sa ligne avec Dominik Kahun et Théo Rochette montre de belles choses et c'est dommage que les trois hommes n'aient pas été alignés plus tôt les uns à côté des autres.

Le bel arrêt de la mitaine signé Simon Hrubec lors de la première période a valu le déplacement de la Swiss Life Arena. «Je suis un buteur et je ne regrette pas ce choix de jeu», a-t-il précisé après la rencontre. Et c'est en effet difficile de lui donner tort tant le défenseur, Christian Marti, a bien joué le coup en ne lui offrant aucune ligne de passe.

Le flop: Lukas Frick (Lausanne)

Difficile de comprendre comment l'expérimenté arrière du LHC a pu réaliser une telle horreur de relance en tout de début de match. Alors que le danger n'était pas franchement présent, Lukas Frick a renvoyé dans l'axe, juste devant Kevin Pasche. Un instant plus tard, la rondelle se retrouvait déjà derrière Kevin Pasche pour l'ouverture du score de Willy Riedi.

Alors que samedi, le Lausanne HC avait fait le nécessaire pour que le doute s'installe sous les casques zurichois, ce blanc de la défense a sitôt remis l'équipe zurichoise dans le sens de la marche. Les Vaudois ne s'en sont jamais remis. L'erreur de Lukas Frick s'est payée cash.