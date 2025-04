L'erreur de Lukas Frick a coûté le match au LHC

Lukas Frick (à gauche) sait qu'il a commis une erreur lors du 1-0. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Le héros inattendu

Il fallait voir la joie de Yannick Zehnder lorsqu'il a inscrit le 3-0. Enfin, inscrit est un grand mot puisque sa déviation a terminé sur le corps de David Sklenicka qui, lui, a pu mettre la rondelle au fond. Sauf que, comme en hockey, les buts contre son camp n'existent pas, la réussite a été accordée au No 12. Et même si Yannick Zehnder sera lausannois la saison prochaine, cela ne l'a pas empêché de célébrer avec un immense sourire. De bonne guerre pour celui qui a marqué son premier but dans ces play-off.

L'action

Lausanne sait où il a perdu le match: à la 5e minute de jeu. Alors que le score était nul et vierge, Lukas Frick a décidé de relancer de manière catastrophique dans l'axe. Clairement, à leur niveau, les Zurichois n'ont pas besoin de cela et cette erreur a coûté extrêmement cher au LHC, puisque Willy Riedi a pu inscrire le 1-0. Finalement, les Vaudois ne s'en sont jamais relevés et, comme lors de l'acte II, ils ont offert l'ouverture du score aux ZSC Lions.

Le tournant

Lausanne a clairement raté le coche lors de la première période. Au moment de retourner une première fois aux vestiaires, les Lions du Léman dominaient cette partie et le score de 1-0 pour les Zurichois n'était pas loin du vol. Sauf que Marco Bayer a certainement trouvé la clé lors de la première pause et ses joueurs sont venus avec de meilleures intentions par la suite. Ce qui a fait la différence dans ce match.

L'info

Déjà excellent offensivement, Zurich a pu compter sur le retour de Juho Lammikko lors de ce quatrième duel des Lions. Forcément de quoi amener de la profondeur dans les trios d'attaque pour les Lions de la Limmat. Le Finlandais, qui ne s'est pas trop mis en évidence ce mardi, a toutefois pu inscrire un deuxième assist dans ces play-off, lui qui est à l'origine du 3-0 de Yannick Zehnder.

Le chiffre

35. Le nombre de tirs tentés par le Lausanne HC durant cet acte IV à la Swiss Life Arena. Les Lions du Léman ont tout tenté pour tromper Simon Hrubec mais n'y sont pas parvenus. Le gardien tchèque a été solide malgré toutes les tentatives lausannoises. Les Vaudois devront toutefois construire là-dessus pour emporter le cinquième duel ce jeudi à la Vaudoise aréna.

Le duel

Ce mardi soir, il y a eu deux duels entre Brendan Perlini et Simon Hrubec lors du premier tiers. Et à chaque fois, le portier zurichois est ressorti vainqueur. À la 8e minute quand, en deux contre un, le Canadien a décidé de tirer plutôt que de faire la passe à son coéquipier. Puis, juste avant la pause, le No 86 a beau eu prendre de vitesse Christian Marti, Simon Hrubec s'est interposé de la jambière. Des arrêts qui ont clairement mis en confiance le gardien tchèque pour la suite de la rencontre.

La phrase

« Parfois, on veut forcer le beau jeu mais ça ne marche pas tout le temps. En début de match, il faut jouer plus simple et sortir de la zone plus proprement. Aurélien Marti, défenseur du LHC »

L'image

Photo: keystone-sda.ch

La concentration semblait totale pour Andrea Glauser avant la rencontre. Dans le couloir, entre le vestiaire et la glace, le No 96 du LHC est rivé sur son objectif. Un moment capturé par Til Buergy (Keystone-ATS).

Hors antenne

Les Zurichois ont à nouveau sorti un magnifique tifo à l'occasion de cet acte IV de la finale. Sauf qu'il s'en est fallu de très peu pour qu'il soit raté. En effet, une lettre sur la tribune latérale a mis énormément de temps à sortir du sol et on a failli assister à la catastrophe. Heureusement pour eux, les supporters zurichois se sont rattrapés au dernier moment.