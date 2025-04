Les erreurs du LHC offrent un puck de titre à Zurich

Lors de l'acte IV de la finale, Lausanne a commis bien trop d'erreurs face à Zurich. Les Lions lémaniques se sont inclinés à Altstetten (3-1) et sont désormais dos au mur. Leurs adversaires n'ont besoin que d'une victoire pour décrocher le titre.

Matthias Davet Journaliste Blick

En s'imposant à la maison samedi lors de l'acte III, Lausanne s'était permis d'espérer. Zurich n'était pas imbattable lors de cette finale des play-off et l'espoir était permis. Restait le plus dur: aller gagner à la Swiss Life Arena d'Altstetten. Le quatrième duel de ce mardi était-il le moment parfait pour le faire?

En tout cas, sur ce que le LHC a montré dans le premier tiers, il a prouvé que, oui, la forteresse zurichoise était prenable. Les Lions du Léman ont enchaîné les grosses actions sur la cage de Simon Hrubec et méritaient clairement de mener au score après 20 minutes. Problème? L'immense vidéotron de l'enceinte zurichoise annonçait 1-0 pour l'équipe à domicile. La faute à une grosse erreur de Lukas Frick en début de match. Sous pression derrière sa cage, le No 38 vaudois a décidé de prendre la très mauvaise décision de relancer en plein dans l'axe. Vinzenz Rohrer n'en demandait pas tant pour intercepter et servir Willy Riedi pour l'ouverture du score (5e). Clairement, ces Zurichois n'avaient pas besoin de ça pour entrer dans cette partie.

Surtout que, avant et après, Lausanne n'a de loin pas été ridicule. Jordann Bougro (3e) ou Antti Suomela (4e) auraient pu trouver en premier la faille, tandis que Brendan Perlini à deux reprises a eu l'opportunité de remettre les compteurs à zéro (8e et 19e).

La joie de Yannick Zehnder

Avec ce retard à la première pause, les hommes de Geoff Ward avaient-ils laissé passer leur chance? Clairement. Zurich est revenu avec de bien meilleures intentions dans la deuxième période et, logiquement, il a pris deux longueurs d'avance. À nouveau grâce à une erreur à la relance d'un défenseur lausannois, Nathan Vouardoux cette fois. Nicolas Baechler en a profité pour s'élancer vers la cage de Kevin Pasche pour glisser les rondelles entre les jambes du portier vaudois (23e).

Si Lausanne a eu l'occasion de revenir, notamment juste après le 2-0 à la suite d'un tir sur le poteau d'Andrea Glauser (24e), les Lions du Léman se sont fait assaillir de toute part. Avant le 3-0, Denis Malgin avait également trouvé les montants (27e). C'est finalement en power-play que Zurich a mis fin au débat. Yannick Zehnder a dévié sur la cuissette de David Sklenicka et le puck a fini sa course au fond. De quoi provoquer l'immense joie du futur Lausannois, peu enclin à retenir ses émotions.

La réduction du score à 6 contre 5

Même mené, Lausanne n'a pas trouvé les ressources nécessaires dans le troisième tiers pour revenir. En toute fin de match et contrairement à l'acte I, Geoff Ward a décidé de sortir Kevin Pasche. Un choix payant dans un premier temps, Gavin Bayreuther réduisant la marque à 4'06 de la sirène finale. L'écart était toutefois trop grand.

Avec cette victoire, Zurich mène donc 3-1 dans cette finale et n'est plus qu'à une victoire de soulever un onzième titre de champion. Les Lions alémaniques vont-ils y parvenir jeudi, à la Vaudoise aréna? Les supporters du LHC, eux, vont grandement espérer que non.